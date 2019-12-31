賽事心得／嘉義馬拉松 破四失敗、但滿足地回到全馬場上

這是一位三歲女孩的爸爸，會洗碗削水果的老公，剛邁入30歲的大叔，資歷六年胖了10公斤的工程師的第一篇賽報。

2019/12/29 嘉義馬 4:37:37，距離前一場全馬5年2個月，挑戰破四身體很誠實的失敗了，但能重新再完成一場全馬，還能在＂跑＂進終點的同時，看到撐著傘在雨中等了我一個小時的老婆小孩，我知道藏在雨水裡的是滿足的眼淚。

2013-2014 年是我開始跑步的時候，那時候的我研究所剛畢業，很愛跑，沒事就跑，兩年內跑了１０場全馬，PB

2013/11/10 田中馬 4:08:54。 然後我結了婚，當了爸爸，很努力的工作，忘了跑步，一轉眼，2019年，我胖了10公斤，結婚那套西裝已穿不下，跑個3公里就差點累死，然後我在2019年的10個年度目標寫下「重新完成一場全馬」和「瘦回68kg」。

當然，年度目標通常都寫完就忘了，只有隔年要寫的時候才會看到自己去年寫了什麼，但今年四月，有一個朋友居然認真跟我聊起跑步，他讓我想起，我們曾戴著頭燈在滿天星斗的旭海大草原夸父追日，想起繞過無數圈的成大自強操場，想起在大太陽下，在大雨中奔跑的日子，於是，我挑了2019年最後一個周末，報名費最便宜，路線最平坦的嘉義馬，決定再挑戰一次全馬。

然後我開始分析自己要在什麼時間訓練，然後計算自己每天要減多少公斤才能回到68kg。

1.訓練時間

每天早上7:30要載孩子上學再去上班，晚上回家通常超過8點，22:00孩子好不容易睡了，22:00~24:00是和老婆僅存的相處時間，所以訓練時間選定為中午12:00~13:00 在公司建身房，13:00要沖完澡買好午餐回到座位，所以實際跑步時間大約只有30~40min，訓練時間沒辦法拉長，所以逐漸把強度拉高，一開始只能跑６分速3k，11月可以用4.6分速跑8k tempo run，或跑(1min 6分速+2min 4.2分速) *8組間歇。週末每週一次long run ，七月開始可以跑超過20km，但均速7~8分，跑累了就走，到比賽前三週最後一次30k可以拉進6分速，跑量逐月遞增，11月月跑量280km，總計４月到12月跑了~12xxkm，後期看了一些跑步書，當然包含Jay 的跑步筆記，對科學化訓練有一點點概念，但沒有吃過一個完整訓練週期的課表。

2.減重計劃

用excel 算出年底要瘦到68，一天要瘦多少，然後列出每天應該有的體重，只記錄同一時間，同一台體重計的讀值（公司健身房，中午跑前後，量三次取兩次相同數字），增加運動強度的同時，控制飲食，中午運動完只吃360cal 燻雞潛艇堡+無糖芭樂汁，晚餐不加飯不加麵，消夜從一週Ｎ次限定為一週１次，且同時減量，總計4月~12月減重12kg。

3.賽前準備

綜合網路上的修正型肝醣超補法，前4~7天少吃澱粉，後3~1天多吃澱粉，前三天第一次試吃BCAA膠囊沒有不適症狀，跑步前兩天每天早上２顆，當天早上吃每次訓練都會吃的紅豆麵包＋黑咖啡＋香蕉一根+BCAA 兩顆。裝備部分穿平常訓練的衣褲鞋襪，準備平常訓練背的水袋包，帶兩顆BCAA，兩包威德能量果凍（平常吃的)，Ｎ顆鹽糖，一個矽膠杯，一瓶肌樂隨身瓶。

4.比賽當天

起跑前就下大雨，整場雨沒停過，但不至於會冷，想說老天給了一個好機會，一開始就和好友治平一起邊跑邊聊，配5:40~5:50，瞄２hr通過半馬，後半馬再視情況加速拚拚看破四，通過半馬時間剛好2hr01min，大約24km的時候覺得腳步有點沉，吃了第一個威德果凍，27k速度掉到6:00，決定先把2顆BCAA吃了，然後硬是把速度咬在5:50左右，就這樣一路想著破四，32k 看了一下錶3hr06min距離4hr剩下54min，還來得及，不斷告訴自己，不就是平常在跑步機easy run 的速度就可以了，只要再撐10k就可以破四。

33k 我突然感覺到兩隻腳不對勁，感覺力量快速流失，抽筋經驗多年的我已經知道自己快抽筋了，果然下一秒兩隻腳的大小腿都爆了，我扶住一顆樹，深呼吸，想辦法壓制住抽筋，志工先生很熱心的給了我椅子，一位跑友很熱心的塞了一顆鹽錠叫我吞下，抽筋停了，但我不敢動，看著時間一分一秒流失，我知道我不可能破四了，再硬跑下去，我可能連終點都走不到，我休息了五分鐘，用很慢很慢的速度開始走，拿出背袋裡的肌樂噴噴不爭氣的雙腳，思考著自己是不是太貪心，本來目標是這場先完賽就好，結果卻忍不住好勝心想拚破四。

走了一兩公里，拿出手機，決定叫要到終點等我的老婆別那麼早出飯店，結果電話那頭的她已經到了。雨愈下愈大，我擔心著一個人帶三歲女兒的老婆要去哪躲雨，擔心她們在雨中等太久，擔心治平他們因為我跑太慢來不及到我們飯店的房間沖澡，我決定再試著跑起來，半走半跑的到了補給站，吃了前面因為拚速度都沒吃到的德國豬腳，橘子，和一些熟食，我開始用＞８分速的速度試著跑起來，雖然很慢，但我跑起來了，剩下五公里，雖然，一直被超車，但我又跑起來了，我跑著，深呼吸，告訴自己，慢慢來，但一定要用跑的進入終點，我開始超過一些用走的人，雖然我還是很快被430的配速車追過，但我知道我已經很接進終點了，我知道這幾個月來，所有忍受過的肌餓，跑過的路，流過的汗，和無數次的自我對話，都是為了再跑完一場42.195km，而我真的做到了，雖然沒有破四，但我已經遇見更好的自己了。

謝謝老婆，我永遠是你和孩子的超人，不會再讓妳擔心。

謝謝治平，恭喜破四，雖然平常只能當線上跑友，但有你互相鼓勵真的很好！

謝謝Jay的跑步筆記，給了我信心，給了我正確的心態，和正確的觀念。

下一步，一個完整的科學化訓練週期，2020目標sub4