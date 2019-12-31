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賽事心得／嘉義馬拉松 人生第二馬意外破四+分二

2019-12-31 10:11運動筆記 傅巧纯

我的第二場全馬🐎陰差陽錯讓我在十二月報了兩場全馬🐎月初跑完虎尾馬🐎感覺非常良好😉一切都很順利！之後就信心滿滿🤣但，今天這場嘉義馬🐎還沒開跑就狀況連連⋯先是左膝蓋怪怪的(禮拜五跪著錄兒子表演約5分鐘)後是昨天傍晚閃到腰⋯加上天氣預報顯示100%會下雨🌧️整個感覺就很”啊灾” 已默默想好⋯不能跑就坐回收車的打算⋯好加在昨晚有和婆婆講我閃到腰⋯婆婆讓我吞3顆Alinamin EX PLUS(我吞了2顆效果杠杠滴)

因為遇到上述各種不順⋯這次沒有期待⋯也沒有了往常的興奮，所以昨晚睡得特別香甜😂凌晨4點起床⋯大雨傾盆⋯整個超不想出門啊😢但～還是摸摸鼻子安慰自己說[雨水則發]出發吧！況且我還有專屬司機呢🤣

因為已經設定好慢慢跑了⋯今天並沒有擠到前面的起跑點，沒有了配速員配速；我忽快忽慢⋯完全不能自主穩定配速啊😢約4K左右⋯我鎖定一對情侶跟在男生旁邊跑，他們的配速5分半左右，跑起來我並沒有不舒服⋯心想總比忽快忽慢好，就這樣跑吧！約快到15K的補給站時⋯聽到情侶女對情侶男大聲喊道[我要上廁所，沒那麼快好]這句感覺 是不爽我跟，喊給我聽的吧😅

隨即我吞了一包能量膠，將目標轉移至一位穿[永和慢跑]的阿嬤身上，畢竟阿嬤也很穩的跑在我們前面這麼久了！一路上都沒遇到任何配速員⋯直到快半馬時，有人喊快跟上4小時列車🚄我才驚覺我居然追上4小時的配速員;他們的氣球應該是被雨水沖刷而垂頭喪氣吧🤣難怪我沒發現配速員，是因為氣球🎈都沒有飄在頭頂啊🤣

在身體良好的狀態下⋯追上來的感覺真好😂居然有一點小興奮，這意味著我可能會比室友先破四🤣但，這個念頭很快就隨著雨水沖刷而去⋯理智的那個我在和自己對話[現在才半馬而已，若身體狀況不佳，就要馬上減速]就這樣跟永和慢跑阿嬤跑到34K左右⋯阿嬤慢下來了！我超越了阿嬤⋯刷過一些跑者，抬頭只見看板上寫著37K，手錶顯示才3小時19分…哇～我的身體狀況還很好耶😉這下破四的靈魂再度被召喚出來🤪

我開始加速⋯準備輕鬆刷過一位籃衣大哥；但藍衣大哥就在我靠近時，突然加速⋯手錶提醒5分速🌀我自知穩穩地配速多麼重要，開始和自己對話[要慢下來⋯絕對不能在這時候被拉爆啊]🤣還好藍衣大哥也跟著我慢下來，他似乎也需要找一個人來追逐，就這樣我們一起互相加油打氣💪一起跨越終點🏁藍衣大哥和我握手恭喜完賽🎉就離開了！過幾分鐘他又回來看我是哪個分組的🤣並肯定的告訴我[妹妹，妳有機會上凸台唷]恭喜恭喜🎊結果列印成績單真的有上耶😂完賽時間:03:54:31 分組第二😉

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#感謝婆婆給我吃Alinamin#感謝室友及時帶來更換衣物#感謝八德樂跑及LDS玉山的團友們#感謝自己沒有放棄在終點遇見最好的自己#嘉義管樂馬歲末年終的完美Ending 🥳

「跑步的目的不是為了要擊敗誰，只是為了在努力和堅持過後，看到一個更好、更強壯、更美麗的自己。」── Jay

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