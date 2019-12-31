賽事心得／嘉義馬拉松 雨中跑馬破五創PB！

嘉義管樂馬整場賽事沿途雨勢不斷，再者可拍照的景點或是景象也不多，又因全身濕冷不敢停下步伐，所以就「一直跑，一直跑，...」，這場雨中跑馬的賽事，居然以「4小時56分53秒」完賽，「破5創PB」，實在不可思議，為2019年個人馬拉松賽事跑下完美的紀錄！

「我跑馬，我驕傲」！

12/29清晨就雨勢不斷，嘉義管樂馬會場（嘉義市民生國中）也因雨的關係，整個校園走廊擠滿人潮，寄物區的活動中心更是塞爆、亂成一團，「人團」從活動中心到我排隊的位置約有20M（我不用「人龍」形容，因為「人龍」是有秩序地排隊，用「人團」形容就是擠成一團，根本無法依序進入活動中心），可用「擠」字形容現場景況！

實在沒辦法擠進寄物區，距起跑時間6：20僅剩5分鐘，只好離開隊伍尋找可為代管的參賽團體，還好，碰到一間教室裡面坐滿了人，經我說明源由，願意讓我置放背包，感謝這群跑友家屬。

馬拉松是戶外運動競賽項目中少數不因雨停賽的賽事，印象中除因颱風警報發佈而停辦或延後外，一定是「照常舉行」，這場嘉義管樂馬也不例外，看看完賽證明的登載記錄，共有3847人報名，我的大會成績是「5小時零6秒」，個人成績是「4小時56分53秒」，從大會鳴槍起跑到通過起跑感應地墊慢了約4分鐘，可見這場賽事「到跑率」肯定不低。

不因雨而棄賽，這就是馬拉松人的奮跑精神，人生不就是如此嗎？不管處事待人、領導團隊，抑或人際溝通，總難事盡人意，只要是對的事，做就對了，Just do it！馬拉松不僅是體力的考驗與挑戰，也是人生智慧頓悟的媒介與催化劑，「我跑馬，我驕傲」！