帶小比旅跑台灣／萬丹馬拉松 紅豆生南國

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清晨四點，我便從高雄前往萬丹，參加這次的紅豆馬拉松。

一到會場便開始認親，遇到很多認識的朋友，大家也開心的拍照。

更有二位朋友參加這次的初馬，理所當然的一定要為她們加油打氣一番。

這次參加的人很多，但半馬和10K是一起起跑的，所以整個賽道變得很擁擠。

浪人跑者大哥，原本要跟我一起跑，但因為我怕擔誤他，所以就一直把他趕走。

而我在路上遇到Amigo Chen和Coco Lin姐姐，我們三人索性走在一起，因為amigo的腳受傷不太能跑，所以我們一路說說笑笑到3K才揮手道別，其實我好想跟她們一起回去哦，沒事報半馬幹嘛啊

順著八八快速道路下面走，我又遇到了鄭叔明寶哥，和另一個不知道名字的女跑友，女跑友是第一次跑半馬，所以我們又結伴一起跑，每到補給站寶哥就發揮他虧妹子的功力，然後再跟人家拍照，我不得不讚歎，他實在是太厲害了。

對於我這樣內向的人，這種事情我實在做不來…

一路上我們走著跑著，也輪流推著比比，每到分叉點，我們就開始掙扎要不要轉回去終點，但每次還是乖乖的跑入半馬的賽道。

因為太陽逐漸變熱情了，我也流很多汗的關係，所以我的胯下也燒檔了，整個人覺得好不舒服，而且在13K之前完全沒降溫水，又走在長的要命河堤，我覺得我整個人快枯萎了，而臭比比一直昏睡，完全沒有感覺。

好不容易到了補給站，問他們有沒有水，但有冰塊，我連忙拿了一包，趕緊把毛巾弄濕，弄到比比臉上，他才不會那麼熱。

拿著冰棒，遇到汪汪大師躲在紅豆田裡，問了他要不要吃冰，他揮手說不要，然後我們又開始走那長的要命道路。

天啊！第一次覺得2公里好遙遠，怎麼走都走不完，而且熱到連跑的動力都沒有了。

好不容易進入村莊，看到路邊有水，我趕緊把毛巾弄濕，並擦了比比的臉和手，再把他蓋好，我才又繼續前進。

村莊內有很多漂亮的牆璧彩繪，我不禁停下腳步拍了好幾張相片。

我也在那裡遇到好幾個攝影師，感謝他們好辛苦，在太陽底下幫大家拍照，真的是辛苦他們了。

可能是天氣太熱的關係，沿途我遇到少說十個的跑者，每個人都抽筋不太能走路，因為身上有帶噴劑，所以幫他們噴一噴然後再走，希望那些跑者都能順利完賽。

其中我撿到一個弟弟，因為他腳痛不舒服，我幫他噴腳聊天才知道他是跑10K的，然後他跑錯路就一直跟著人群想要走回去。原本拿電話給他要他跟家人聯絡不要擔心他，因為他忘記家人的電話，所以只好作罷。他人生的第一次半馬就這樣子不見了，然後我就帶著他回終點，完成了這場賽事。

謝謝Hey-Song Dentist蔡醫師還特地在終點等候。

謝謝各攝影大神辛苦的在太陽底下為大家拍照，看他們好辛苦，我好像酒促妹，每個都問要不要吃東西，要不要喝水，結果大家都不要，他們會不會覺得我很煩啊😂

謝謝辛苦的志工和交管為大家服務。

謝謝幫推及陪跑的跑友。

#2019紅豆馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣