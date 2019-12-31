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賽事心得／東吳國際超級馬拉松 一覺醒來就上凸台了！

2019-12-31 10:01運動筆記 Shih-Wen Huang

12月仍未見寒意，但太陽依舊不到6點就去無影蹤。

只聞車聲呼嘯的至善路，一旁校園乍看漆黑。

循著光走，

彷彿踏入結界，那正沸騰著，

是座喧囂吶喊的不夜城。

沒一下，就兩隊成團

2019 東吳國際超級馬拉松

比賽日期：2019.12.14 (5小時超馬接力賽)

社會組：天母鐵汗團A

總距離：65.119KM, 75圈

總名次：社會組第1名

第1棒次  6.422KM  佳隆

第2棒次  5.882KM  珊迪

第3棒次  6.302KM  智堯

第4棒次  7.142KM  庫米

第5棒次  7.562KM  周平記(周神)

第6棒次  6.302KM  丁丁

第7棒次  6.722KM  趙老師

第8棒次  6.722KM  詩雯

第9棒次  5.882KM  Eddie

第10棒次   6.182KM  慶樺

「到底有幾隊參賽啊?!」天黑後才現身的我一到現場，還搞不清楚狀況。

「不知道耶，但現在周神在跑，然後我們這隊目前是第一名!」

蝦米?! 那個誰誰誰不是說要輕鬆跑嗎? 

為什麼現在是第一名!!! 這到底哪門子輕鬆來著。

看著滿桌的食物，我肚子好餓；但那第一名的成績一直不停回報，

這要人還吃得下嘛 XDDDD

打從美津濃接力賽結束，

想說年度經典已經圓滿落幕，終於可以輕鬆自在無憂無愁啦，

反正東吳接力賽是晚上跑，天那麼黑，又是繞圈圈，

只是有鐵汗駐點的那一段認真點，其他300公尺順順跑無煩惱~~

「第一名」像道緊箍咒，一刻不得閒。

才跑15分鐘就快升天，此時還笑得出來的臉上已暗覺不妙，但鐵汗們每圈的不間斷加油聲，每400公尺聽一次，威力驚人，簡直正念磁場大爆發，

「我一定可以的!」、「再堅持一下吧!!」

任務圓滿 成功守護寶座

而此時才知道，原來現在第一名不見得是正港的第一名呀!

還得等社會夜跑組比完後才能見真章。

既然如此，

先睡個覺再說好了。

一覺醒來，群組裡不斷竄升的小紅數字，不是才過了幾個小時，

怎麼同一批人又出現在那裏?!

熱血大叔們竟還能早起晨跑，順道上台領獎去。都不用睡覺嘛?! 

但果然，咱們就是貨真價實的第一名無懸念!

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熱鬧的2019，就在一疊厚厚的紅包，一串框啷框啷的沉甸甸獎牌，一句句沒啥營養的練肖喂中，

畫下暖呼呼的句點。 

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