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豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

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賽事心得／台北馬拉松 像賽車掌握體能底限、大破PB20分

2019-12-30 09:38運動筆記 跑迎風

跑齡不到四年，若從正式參加路跑算起。這一次全馬成績 03:35:27，算是這三年多的小成就。回顧這次臺北馬，把握的只有一個原則：掌握自己體能的底線。

想好開始起跑的配速 

清晨微風的市府路，6:10 已填滿潮海般的選手，6:30鎗鳴一響， 與6000名擁擠的跑者慢速地前進。我從C區出發，雖然盡可能的想要超越，但也告訴自己，穩住速度，把每一步跑穩。

平時的練跑，每次10-12公里用四分速跑（4:40），是輕鬆地，沒有問題。但是到底要如何配速，來跑完42公里，實在沒有把握。過去兩週工作忙碌，睡眠時常不足，我問自己的身體，你能撐到最後嗎？最主要的，還是心理憂慮第二個半馬，腿容易抽筋的問題。還好，晴朗舒適的天氣，除卻了擔心下雨跑鞋襪子濕掉，容易引發的腳底抽筋。但是，用4:40 跑前半馬，會不會太快爆掉？

心理盤算了幾回各種數字，決定用4:50來配速，前進。

掌握第一個半馬的體能

因著想好自己的配速，心情就輕鬆了許多。每一個補給站，都降速下來補充水分與舒跑。但飲用時，盡可能讓雙腿保持跑動的狀態。從仁愛路跑到中山北路，再繞過圓山，即使跑上高架橋，都覺得體能在自己的掌握之中，配速維持在4:50~5:00。在經過忠烈祠前，看見路旁「江湖跑堂」的加油隊，我喊了蘇Bee，他立馬拍了我一張轉身的特寫。

一路上，我保持著上身挺立的跑姿，一邊不時地看著運動手錶的數據，即使被別的跑者追過，告訴自己，不受別人的影響。於是跑進了美堤河濱公園，第一個半馬花了1:45:57。但真正的考驗才開始。 

克服畏懼的第二個半馬

雖然跑過幾場全馬，但是大部份的經驗還是半馬，加上平時練跑頂多到21K，全馬第二段的24-42公里對我而言，是一望無際的荒原。那種不知體能何時會耗盡，被拋進宇宙無限太空的感覺，是自己完全無法掌握的。因為好幾次都發生大腿、小腿輪替抽筋、左右腳掌變得僵硬斜擺的狀況，總是痛苦煎熬地撐到完賽，今天不知何時會再發生。

跑在河濱步道，這時一方面感覺到，雖然整個體力開始下滑，雙腳變得沈重，但只有左側腋下的肋肌有稍微異樣的感覺。除此，雙腿的速度、呼吸、心跳， 都還在掌控之內。特別是當我跑過，去年大腿突然抽筋令我完全停下的那一個地點，仍記憶猶新，但這一回感受雙腿的續航能力，應當還可再跑十多公里，這下子讓我信心大增，雖然跑速掉到5:15。

此外，進入後半馬，發現到不少人一路上，幾乎與我是一樣速度的跑著。我才意識到，這些人可能都是以3:30作為目標。有像我單兵作戰的，也有幾個組隊一起跑的，更有好些是男選手帶著女選手一起跑的，一路上不時地給她們打氣，補給營養品，指示速度與調整跑姿。我與他們前前後後交錯地跑著，雖然都不相識，但是與這群跑者一起地進補給站，一起地維持相似跑速前進，這些人給了我不少鼓舞。

差一點抽筋 控制住速度

到了35K時，發現自己還用不到3小時，有些興奮 。這時，有一對男女超越了我，頓時心裡不服，立馬加速，想跑到前頭。這突然邁開步伐的動作，忽然警覺左大腿後側縮緊了一下，糟糕，快抽筋了，我趕緊恢復原速度，這個時段讓自己突然加速，是何等的不智。於是，立即尋求路旁工作人員協助，在大腿後側噴上藥劑，讓肌肉舒緩，真虧了他們的援助。跑了不多時，又感覺到右腳底有些異痛，很可能不斷地摩擦， 已經出現小水泡了。

我知道，自己要保護這雙腿直到終點。於是，就像一位賽車手，被車隊告知輪胎的壽命不長時，一方面要維持具競爭力的車速，一方面又要為了保護輪胎，不讓他們太快磨損爆掉，能撐到終線。

我只好盡可能地，把雙腳用輕鬆的方式踩著每一步伐，也盡可能運用核心肌群的力道擺動身體。這時平日腰部訓練出的六塊肌，似乎被我運轉了起來，他們的運力減輕了雙腿前進用力的負荷。雖然有好幾公里，我掉出了五分速，但是一出補給站，感到體能得到力量，就稍微加速，把多耗去的時間，彌補回來。

意外：在地下道被前導摩托車阻擋（9:50 a.m.）

來到進入基隆路地下道的路口了，雖然要破3:30可能沒望了，但因為是下坡，我可以感覺體能仍能用4:50或更快的跑速前進，但是，想不到意外馬上發生。

地下道規劃的，左線是跑半馬的路線，右線是給全馬的跑者。但是打從進入地下道的路口，左線的人潮實在過多，而大部分的人，已經是以走路慢速前進，這些人竟然湧到了右線來。我稍微加速，越過些人群，但馬上發覺在狹窄的路道前，自己竟然被兩輛慢速行進的摩托車，阻礙住加速的步伐 。天啊， 摩托車的慢速實在無法更快，因為被前面慢行的人潮擋住，我只得跟在後邊跑。這樣的現象，居然發生在得到銅標籤認證的臺北，無法想像，蠻挫折的！終於，在出地下道出口前，從縫隙中我超越了摩托車，右大腿還擦撞了其中一輛。

朝向終線最後的衝刺 

從信義路五段一轉彎，跑回市府路，終於看見終點線「臺北馬拉松」高高的立牌了，在最後的400公尺，我發覺自己竟然還滿有力氣，那就衝刺吧！我使儘全力的飛奔，全速、越過了終點。有些不相信自己， 全馬42 公里居然這樣就結束了。

完賽後看Garmin記錄，我竟然是用4:31的速度，衝抵終點，我是不是保留了太多體力？沒有把體能的底線發揮到極致？但是值得欣喜的，成績比去年臺北馬快了20分鐘。

自勉與期許 

其實，沒有跑者可以百分之百的掌握每一場全馬，即使是世界級的頂尖選手。不論經驗多或寡，每一場馬拉松對任何跑者都是新的經驗，因為整個過程有太多的變數。

參加每一場路跑，不是只為了破PB，而是再一次持續、通過三個多小時，對自己體能底線/極限的認識，去實現那無法掌握、又盡可能掌握的自我，包括我的身體、我的意志、我的心靈、我對土地、世界與人群的擁抱，實現在我有限生命中的那一段冒臉與熱血。

雖然，自己評估這次是不是跑得太過保守了？

然而，順利完賽就是感恩！

還有，蠻喜歡今年臺北馬的完賽獎牌，有質感，有創意，有夠帥！

明天休兵一天，星期二恢復練跑！

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