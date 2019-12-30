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豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

評／請以「古蹟身份」保留大安區僅存安溪古厝

運動筆記zeprorun高雄場-高CP值賽事-2019/12/29不管跑的快或慢，我從來沒有放棄
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA焦點球員- Chris Paul (12月30日)焦點球員- Shai Gilgeous-Alexander (12月30日)

賽事心得／北港馬拉松 不管跑得快或慢、從來都沒有放棄

2019-12-30 09:48運動筆記 戴雅慧

每個人都有不同的天份，運動絕對是我最弱的一項，想進步只能憑藉著意志力不斷的練習，三月完成初馬後，那種戰勝自己、實現不可能的快樂，讓人成就感爆表！接著我訂下目標期待自己，半馬成績能再進步。

不管晴天、雨天，每天換上跑鞋去跑步，是我生活重要的ㄧ部份，堅持跑步的每一天，對我來說是生命都沒有被虛度。今年的秋天來的比較早，9月開始就是適合跑步的天氣，我也聽從教練的建議拉長訓練的距離，當身體狀況佳，我就會跑到10K，有跑到10K的那一天，心情都會特別好。

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不過雖然努力練跑，但是比賽當天的狀況還是無法預測，11月的板橋馬拉松只報名10K的賽事，目的是為了測試10K的成績，很可惜當天因為腳抽筋並沒有跑出好成績，甚至還不及平時練跑的成績，接下來12月的台北馬也在跑到5公里處被後方跑者衝撞，衣服被扯破，右後腰破皮出血合併肌肉挫傷，雖然成績還是有進步一些，但賽後我的心情大受影響，身體不舒服一段時間，卻也說不出是哪裡不舒服，跑了4年多來第一次休息4天沒有跑，後來收到北港馬的物資，還有朋友送來的補給，幫我打氣加油，才又燃起我跑步的動力。

比賽的當天起床後身體不是很舒服，心想怎麼又有狀況了，好不容易全家人可以聚在一起跑步，我不想放棄，決定吃2顆止痛藥後，還是前往會場站上起跑線，開始跑後身體狀況竟然很不錯，我的配速一直維持在6:20～6:40，一直跑到18K，我的腳底開始抽筋了，當我停下來用走的時候，從我身邊經過的人一直叫我跑起來，跟上，就這樣一路跑到21K，心裏正高興我要破PB了，在21K卻沒有看到終點線，最後手錶記錄是跑22.6K，21K的成績是2小時23分，雖然這一場多送給跑者1.6K，沒有拿到正式的記錄難免遺憾，但告訴自己真的進步了，有練真的就有，留下的汗水沒有背叛我，對很多人來說這成績並不算什麼，卻是我用300多天不間斷的練習交換來的5分鐘。

雖然年紀越來越大，體能狀態會逐漸下降，但突破自己的極限是所有馬拉松跑者心中不滅的夢想，每個人最終都會有一個永遠都無法到達的點，這就是馬拉松的迷人之處，我期許未來新的ㄧ年還能繼續進步，保持奔跑的動力，取得更好的成績。

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