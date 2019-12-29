3歲就參加第一場路跑 如何帶小朋友進行訓練

基本上小朋友不能跑”馬拉松"，只有42.195公里才能算是馬拉松，小朋友只能參加路跑賽。我們家小牛，三歲參加第一場路跑賽-高雄馬拉松3公里組，且父母都是跑馬拉松的，但是沒練也沒辦法，想要跑得很輕鬆必須要很努力練習，想要瘦必須要很努力控制飲食。之前聽朋友說過，小朋友一年級可以跑一公里、二年級跑二公里，以此類推。牛爸說小牛還不用那麼早開始訓練，因此她四年級只能跑一公里。

小時候我們常帶她到外縣市參加路跑賽，秋冬時期總是在幼兒園被傳染感冒，比賽前一天還不知道能不能去(發燒、嘔吐之類的)，我們輪流一個人負責照顧小孩另外一個人跑，可以推車上場就推車，家裡那台combi應該是全台灣里程數最高的推車，已經整個壞掉了。記得參加台南紅瓦厝馬拉松，前一天晚上小牛一直吵著要回家，每隔一小時就起來哭。第二天吃完早餐就吐了，我跑完什麼都沒吃直奔小兒科，原來只是吃太快。又有一次跑高雄馬，小牛吵著要泡澡，去小北百貨買了泡澡盆，之後還扛泡澡盆搭火車回台中。美津濃接力賽也是噩夢一場，半夜一直哭，害整間房間的人都沒睡好。好不容易終於長大一點，可以拖著她跑(推車坐不下了)，跑沒多久就開始喊累，要一直分散她的注意力直到終點。

小牛平常假日睡到八點才起床，一起床就馬上吃早餐，不運動也不會發胖，真是令人羨慕的體質。比賽這天我們四點準時出發前往梧棲漁港，以前常來抓寶可夢，也跑過很多同場地的比賽，蠻熟悉的，這裡的賽道很平坦，冬天很適合破PB，夏天沒有遮蔽物非常熱。車上吃了檸檬蛋糕，現場有薑茶和土司，只跑五公里，頂多消耗兩片土司，所以不能再吃土司了。半馬6:10出發，13公里6:20出發，5公里6:30出發，現場人山人海。好久沒參加五公里比賽了，看看旁邊都是帶小孩的爸媽或是阿公阿媽，氣氛相當輕鬆，很得意的發現，五公里組我們兩個最瘦。

起跑之後，大概跑了一公里就看到大風車，這裡很適合拍照，不到兩公里，小牛說她想喝水，想說有補給站沒帶水，只好給她一顆梅糖，2.5公里終於有補給站，整個擠滿了人，勉強從旁邊看到有烤肉、西瓜、香蕉，我拿了幾顆小番茄，小牛喝了水和運動飲料，小朋友很不會擠補給站，可能是我眼裡一直都只有補給，所以很自然就把阿伯撥開取得補給。

過了折返之後，就是跟剛剛一樣很平坦的路，但是她已經跑不動了，就開始跑一段走一段，反正最後回終點一定要用跑的，才會拍到好看的照片。我先跑到終點，拍小牛進終點的畫面，被說心機很重，因為成績單名次比她好一名，哈，五公里的比賽有晶片，還排名次，我們的成績是55分鐘，跑那麼慢真不容易。半馬冠軍是黑人，67分鐘完賽，好快喔。領完賽禮的時候她已經很累，只能在路邊休息，而且沒胃口，約她去吃熱食也不要。領到很澎派的完賽禮(熊本熊的隨行杯、兩個麵包、毛巾、獎牌、水)，半馬組還有背包和小小兵保鮮盒。我問小牛:明年要再來參加嗎? 她說:好，好多紀念品喔。跑步就是這樣，不管過程中有多累，跑完之後就會想:下次還要去哪跑?

跑完超想吃完賽禮的麵包，看到熱量(統一麵包後面有熱量），一個三百多卡一個四百多卡，好猶豫，小牛說:我們一人吃一半不就好了?對耶，瞬間熱量減半。牛爸跑完之後又帶我們去梧棲漁港吃早餐，吃蚵仔煎和鮮魚湯還吃了生魚片。之後去逛台中港三井outlet(10:30開門)，吃金子半之助，這時後小牛胃口也回來了，吃了一碗蕎麥麵，兩隻炸蝦。

雖然過去曾經很辛苦，但小牛這次已經大有進步了．帶小朋友參加路跑賽，記得要帶水和帶糖果，保持正面的態度，設定短一點的目標（例如：跑到第一個風車我們就用走的）。我們一家人在新的一年要繼續跑繼續吃，希望小牛長大可以去東京、柏林、倫敦、紐約、波士頓、芝加哥念書，呵呵，你們一定懂吧。

如何帶小朋友跑馬拉松:

https://youtu.be/jRvOkMqZ2kY