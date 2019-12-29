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東吳超馬／邁入20周年 與超馬的相遇

2019-12-29 09:30運動筆記 李岷錡

東吳超馬20年

東吳超馬於1999年第一屆創始，是時任物理系劉源俊教授擔任校長時候所辦理的，而成功推動最大的推手莫過於郭豐州老師（曾為東吳大學鐵人三項代表隊教練現為中華民國超馬協會理事長），筆者為東吳慢跑團創始團長兼任配速員為物理系108級校友，上述兩位皆為筆者大學時期的老師。

東吳超馬歷經20年過去曾停辦兩次分別為2000年以及2006年，歷經六屆體育室主任，今年20週年很慶幸身為東吳人有幸能見證這項重大活動，東吳超馬（2007年以後）每年約在11月底12月初，今年東吳超馬辦在12月14、15日，主因考量世界盃因次延後舉辦。

24小時賽作為東吳超馬最重要靈魂之ㄧ，也是金牌賽是不可或缺的條件，每年都吸引多國選手參加，當然要達到金標可不是見容易的事情，以金標的標準(24小時賽男240公里、女220公里)需要五名選手達標，光看距離足夠從台北-雲林，從東吳1999年舉辦至今分別有四次達標金牌賽事分別為 2012年、2014年、2017年、2018年筆者榮幸於2017年跟2018年親眼見證，近五年來超馬在路跑風氣盛行的情況下逐漸被關注，2018年亞錦賽與東吳超馬一同舉辦參與人數更一舉到69人參賽。

最具代表特色的日本隊從第二屆開始就由井上明宏博士帶隊參賽，而參賽選手多半是世界級超馬名將，有4次世界杯冠軍的關家良一、女子24小時/48小時世界紀錄工藤真實、前亞洲紀錄保持人原良和醫生、2016年世界杯冠軍石川佳彥，其中關家良一在東吳超馬更獲得8次冠軍，且連續10年跑出260公里成績，其中筆者較為印象深刻的是石川佳彥2017年東吳超馬最終以266公里取得冠軍，2018在亞錦賽眾多高手的競爭下，石川佳彥則在眾多選手中以253公里取得亞軍（冠軍西班牙羅培茲）。

 

2018年冠軍西班牙伊凡羅培茲 （圖片來源：東吳體育室）

2018年亞軍日本石川佳彥（圖片來源：東吳體育室）  

2018年季軍日本高橋伸幸（圖片來源：東吳體育室）

2018年殿軍印度烏拉斯賀澤利納拉納（圖片來源：東吳體育室）

2018年第五名楢木十四郎（圖片來源：東吳體育室）

2013年時任體育室主任-劉義群老師（東吳女籃教練兼大專體總委員）所創辦的，由於24小時選手長時間跑甜甜圈下其實非常枯燥且乏味，因此討論就提出了這項規劃，初期一開始報名隊伍有破百支隊伍參賽，有四個時段分別為 開跑、午跑、夜跑、早跑2013年共有146支接力賽隊伍（東吳學生組64隊）2014年紀念曼德拉組了67支隊伍2015年168支接力賽隊伍2016年197支接力賽隊伍（東吳學生組102隊）2017年184支接力賽隊伍（東吳學生組91隊）2018年124支接力賽隊伍（東吳學生組65隊）2019年105支接力賽隊伍（東吳學生組49隊）筆者所帶領的東吳慢跑團從2016年起則每年都參與五小時接力賽 

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2013超馬首次5小時接力賽午跑組出發（圖片來源：東吳體育室） 

2017東吳慢跑團跑出東吳學生組 第4名 

2018東吳慢跑團跑出東吳學生組 第2名

30分鐘名人挑戰賽從1999年就有的活動往年都是在9點與24小時選手一同起跑，而以往都會有不少名人會參與，如劉源俊前校長、董保城副校長、馬英九等名人。2016年起第一次由中文系視障生挑戰30分鐘，而2017年和2018年及2019年筆者有幸能擔任視障生陪跑員，來一同挑戰這項任務。

                                                2016年劉源俊前校長挑戰60分鐘名人挑戰賽 

2017年筆者帶領視障生沈柏鴻同學挑戰30分鐘跑走

 

2018年筆者帶領沈柏鴻視障生同學挑戰30分鐘跑走

2019年筆者帶領視障生王士朋同學挑戰30分鐘跑走.

學生志工

往年東吳超馬都投入大量人力與資源，人往往投入志工每年都超過400名,有競賽組、獎典組、計圈組、文宣組、接待組、檢錄組等共27組，往年計圈組的志工往往都是被秒殺，而秒殺的原因不外乎能與24小時選手親自加油打氣，若親自在現場便能體會當下有多感動！而筆者於2017年在劉義群老師的帶領下擔任文宣組組長，首次挑戰學生直播，同時分析24小時選手賽事以及5小時接力賽。

 （2017年超馬高偉峰醫師與筆者共同直播）

學生社團

往年到晚上七點之後舞台就會開始有許多校內社團開始表演，往年都讓校內許多大社團積極地爭取曝光度，如同吉他社、表演藝術社、國樂社、管樂社之類的也會邀請士林地區附近社區社團來參加。

2015超馬晚會表演（圖片來源：東吳體育室） 

 2019年吉他社與超馬晚會表演 （圖片來源：東吳吉他社）

學生會送暖活動

從60屆學生會開始，東吳學生會會內自行發起送暖活動，從免費的冰飲到熱飲以及熱食，都展現東吳學生會對於校內活動的重視程度，而這個優良傳統直到63屆學生會依舊保持下去，而這個活動其實不論對於校內師生，或者校外參與接力賽的人士都非常喜歡這個活動，也覺得東吳的同學們非常熱情。

 2019年 63屆東吳學生會超馬送暖活動（圖片來源：東吳學生會）

展望與期許

東吳超馬歷經20年，每年花費將近200萬以上，動員全校專任體育老師，投入志工過百，準備期三個月以上，筆者從2015年的東吳超馬持續參與到今年2019年的東吳超馬，每年都被超馬的精神而感動到，因此也於2017年接下文宣組組長一同宣傳東吳超馬，同時筆者也從2016年起每年都親自組隊帶領東吳慢跑團參與五小時接力賽，雖然近三年來校內參與五小時接力賽的隊伍數量驟然退減，筆者甚感遺憾，身為一個東吳人大學四年內一定要親自參與一次才能體會那種感動，或許未來可以藉由更多的趣味方式可以讓更多東吳人來一同參與這項國際金牌賽事，好的傳承希望能像超馬一樣持續保留，錯誤的地方未來能被改進。筆者也在此特別感謝劉義群老師，提供了許多超馬珍貴的照片以及文字口述給筆者聽，2017年也謝謝老師信任筆者讓筆大膽長是挑站，最後祝東吳超馬能年年順利進行。 

                                                劉義群老師（前體育室主任）

鐵人三項

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