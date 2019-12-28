跑者天氣報報／周日水氣增多 出門預防下雨

天氣職人吳聖宇 分享 facebook

【天氣職人】單元，由全馬成績突破 330 的天氣分析師 吳聖宇 執筆，為跑友提供每週賽事天氣及打包準備建議，除了長期觀察守望台灣的天氣，私底下也是個跑馬狂熱份子，目前跑過另類大四喜（冬山河100k、勇闖南橫100k、鎮西堡100k、如來神掌100k），希望接下來可解鎖北橫百K。

連續幾個周末都遇到穩定的好天氣，這個周末將會比較不一樣，受到南方水氣北上的影響，週六(27日)白天除迎風面東半部有局部短暫陣雨以外，西半部還能維持多雲可見陽光的天氣，但是大約從傍晚開始，水氣陸續移入，將會從南台灣開始出現下雨的情況，並且逐漸向北蔓延，預估入夜後到週日(28日)清晨之前，由南到北各地都將轉變成多雲到陰有短暫陣雨的天氣型態，週日目前來看各地都有下雨的機會，東半部地區有可能出現局部較大雨勢，如果有任何活動上的安排要提醒大家特別注意。溫度方面反而會有所回升，主要是因為風向轉為偏南風的關係，雖然下雨導致溫度回升有限，但是感受上不會像週五這樣的涼冷，各地高溫逐漸回升到24度以上，夜晚清晨的低溫也會上升到17度以上。

這種水氣多，容易下雨的天氣目前來看將會延續到下週一、二(30-31日)，預估下週一(30日)有另一道鋒面系統將會通過，東北季風再度增強，配合台灣附近水氣仍多的潮濕環境，各地依然都有下雨的機會，中北部山區有可能出現局部較大雨勢。到了下週二(31日)雖然鋒面已經通過，但是東北季風仍強，水氣仍存在的情況下，北部、東半部將持續會有短暫陣雨，並且預估會一直下到跨年夜當晚甚至到隔天元旦清晨，中南部的降雨則會逐漸減少，如果快的話，到了跨年夜中南部地區有機會轉為多雲到陰的天氣。

依照這樣的預報來看，北部、東半部的朋友如果打算外出參加跨年活動可能要有遇到下雨的心理準備，中南部的朋友則有機會因為天氣趨於好轉，不必在雨中跨年，至於隔天元旦清晨的日出，看來在北部、東半部看到的機會偏低，中南部倒是有可能在雲縫中看到太陽升起。由於東北季風增強的關係，跨年夜到元旦清晨在中北部、東北部空曠地區低溫將會再度降到14度上下，不算特別冷，但是配合下雨的潮溼感，還是要提醒外出的朋友做好保暖的準備，中南部及花東地區的低溫也只有16-17度，感受上也是偏涼。

元旦(1日)當天隨著較乾空氣移入，各地天氣將陸續好轉，尤其西半部可望撥雲見日，東半部為迎風面，仍有局部短暫陣雨的機會。週四(2日)之後一直到週日(3-5日)則是在乾燥空氣影響下，可望會有一段比較好的天氣，白天溫度也將回暖，暫時擺脫濕濕冷冷的天氣型態。

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12-28 (六) 北港媽祖盃全國馬拉松每年都會舉辦的北港媽祖盃馬拉松今年仍是選在年底舉辦，並且堂堂邁入第8屆，已經成為雲林在地的代表賽事之一，最具特色的廟前星光大道以及同時舉辦的各種活動，有其吸引跑友參加的迷人之處。今年的會場設置在北港牛墟停車場(北港國中對面)，路線看起來跟往年大同小異，一路向北跑至元長、土庫等地後原路折返，在沿著北港溪畔進入廟前星光大道，沿途平坦好跑，是一條相當好破PB的路線。週六(28日)清晨到上午北港地區為多雲天氣，上午後有機會看到陽光，清晨低溫約16-17度，白天高溫可達26-27度以上，溫差達到10度之多，提醒參加的跑友要注意這樣的溫度變化，怕曬的跑友做好防曬準備，沿途要注意補給，特別是全馬組後段溫度可能較高，補給務必要做好，並且多留意自己的身體情況。12/28 (六) 晚安臺北半程馬拉松城市交流賽這場賽事由最初的「早安台北」，到去年開始改為「晚安台北」，賽事型態也改變成所謂的星光馬，下午4點半才開跑，包括半馬以及路跑組(8.3K)、健康組(3.5K)，會場設置於大佳河濱公園，沿基隆河南岸一路往東跑至南湖大橋後上橋至北岸，再折返沿著北岸向西跑到麥帥一橋再度上橋返回南岸，接著回到終點會場，可說是台北跑友相當熟悉的路線，除了上下橋處外並沒有明顯的坡度，一路平坦，是很好的破PB路線之一。

週六(28日)台北大致仍為多雲天氣，有機會看到陽光，下午近傍晚的溫度不會太高，大致在21-22度左右，可說是相當適合跑步的溫度，但還是提醒跑友注意補水，特別是如果有打算衝速度的跑友更要注意補給。

12-29 (日) ZEPRO RUN 全國半程馬拉松 高雄場由ZEPRO所贊助主辦的ZEPRO RUN 全國半程馬拉松全台巡迴賽事本週來到高雄，會場設置於高雄橋頭新市鎮(橋新五路300 號前)，路線圍繞橋頭區而跑，途中將會經過高雄都會公園以及國立高雄大學，等高線圖看起來平坦，轉彎處稍多，但應該算是好跑的路線，預估會吸引許多南部的跑友前去參加週日(29日)高雄將是多雲時陰有短暫陣雨的天氣型態，雨勢不大，但地面會濕，有可能影響到活動的進行，提醒跑友們要做好雨天的準備，行李要打包好，並且備妥替換的衣物鞋襪，跑後最好能馬上換下來，避免感冒著涼。

12-29 (日) 第四屆嘉義馬拉松這場嘉義馬拉松是嘉義國際管樂節的相關活動之一，管樂節在嘉義已經歷史悠久，自1993年開始舉辦，今年已經是第27屆，今年特別將這場嘉義馬拉松納入管樂節的相關活動中，讓跑友除了跑馬外，還能來嘉義共襄此音樂盛會。

活動會場設置於嘉義市民生國中，一路向西跑出，一直到蒜頭糖廠附近折返，由等高線圖來看，沿途都是以平地為主，可說是相當好跑的路線。

週日(29日)嘉義同樣是多雲時陰有短暫陣雨的天氣，同樣會干擾到活動，因此仍要提醒跑友們做好準備，尤其是替換的衣物鞋襪，跑後能馬上替換是最好的，以免感冒著涼。雖然溫度不高，但還是要請跑友做好途中的補給，留意身體情況。

12-29 (日) 台灣國際馬拉松賽（我愛新竹）為了讓新竹縣能有一場國際品牌的觀光馬拉松賽事活動，並且能壤跑友們見證新竹縣各種迷人之處，因此催生了這一場在新竹縣舉辦的台灣國際馬拉松賽，會場設於竹北市的新竹縣立體育場，沿著頭前溪畔一路向上游而跑，經過芎林鄉一直到橫山鄉境內再折返，沿途看起來大致平坦而且賽道很直線，可以欣賞到頭前溪沿岸的風景，預期會有許多新竹在地或是北部的高手們去參加。

週日(29日)新竹也將是下雨的天氣，所以跟上面的提醒一樣，要請參加的跑友做好雨天準備，行李打包防濕，備妥替換的衣物等等，途中的補給還是要確實，尤其是如果有打算拚速度的跑友，即使溫度較低，也還是要做好補給。

本單元由「天氣風險」公司提供，「天氣風險」為全台首間成立之民間氣象預報及顧問公司。目前服務項目包含台灣及全球氣海象預報、全球氣候風險評估、政府防災應變整合服務、企業營運持續管理、氣象經濟、天氣保險、氣象播報影音製作、氣象科普教育、氣候變遷調適及節能減碳推廣等。☀ WeatherRisk官網/ ☀ WeatherRisk影音專區