賽事心得／300CC催下去 你也可以速速叫

『苦盡甘來的成果』

『從墮落期轉變成幸運兒』

自從2018年11月公佈柏林落籤馬後，便開始對跑步提不起勁來，除了早已報好的幾場賽事以外，今年幾乎已經沒跑步，更別說什麼月跑量，直到今年6月終於抽中連報三年的大阪馬，對於已連抽兩年大阪馬、東京馬、柏林馬通通都摃龜，因此沒有抱太大希望會中籤，所以早就規劃好下半年旅遊行程，並與去柏林跑馬的朋友們相約在慕尼黑啤酒節上見(沒跑也要參加啤酒節)。

2019沒抽中也要任性來啤酒節

9月19日抵達維也納機場就收到讓我不敢置信的『2020東京馬拉松』郵件，心跳加速有10分鐘之久，這不就是我期盼已久的賽事嗎？這次提前出發去大阪隔天又中『2020柏林馬拉松』，瞬間覺得我超幸運，註定要燃燒起我的跑步魂。

謝謝你們用柏林馬的好運承傳給我

『賽前特訓300K』

10月中回台稍作休息幾天後，只剩下一個月的時間可以訓練，身為一個歡樂型跑者從不追求速度，只能臨時抱佛腳上陣；大阪馬雖是7小時才關門，但中間有好幾道關門點，擔心太久沒跑步肌耐力不足而被回收(報名費貴貴der)， 於是展開為期30天跑300K計劃(10/22-11/20)，既然沒有速度就拼跑量，只求順利完賽就好。

朋友都以為我沒在練，其實我已經偷偷在進行

一個人默默在家附近磺溪步道跑大甜甜圈，即使已經砍掉重練，龜速慢跑也要找回舒適的步伐，就這樣一點一滴累積起來，在最後一天去參加尋寶網所舉辦「最強市民飆5K」活動來當做是驗收日；感謝碩哥邀請我參加，從來都不敢參加測5千，一方面討厭跑甜甜圈，再來跑不快壓力會很大，所以第一次測驗總是會感到緊張，殊不知最後我竟然人來瘋，當下氛圍讓我不知道在嗨什麼，完全忘記壓力還可以邊跑邊鬼叫找鏡頭拍照，就在這種歡樂氛圍下我破PB 26:21這樣的成績，原訂以為會落在32-33之間。

謝謝碩哥的邀請（圖片來源:尋寶網/高捷 ）

『無知，跨下海口要破五』

第一天Expo開幕就和朋友們先去領取物資，在現場也遇到許多朋友前來，選擇提前去是能確保每樣商品齊全，這樣才能夠買到自己喜歡的東西，但今年真的沒什麼好買，衣服設計圖案我個人不是很喜歡(省起來吃喝XD)，相較以往展場攤位感覺少了許多，不過還是有一些打卡拍照活動會贈送紀念品，現場有簡單的願望卡可以寫下期許，突然不經大腦的誇下海口說要破五，一回神時話已說出口來不及了，原本打算要在明年東京馬破五(還想要繼續軟爛)，意外將計劃提前其實沒有把握，只能盡力而為。

大阪馬拉松EXPO

『只有累積沒有奇蹟，從5:25推進4:49』

12月1日清晨5:50起床梳洗吃早餐，7點從住宿搭地鐵出發去大阪城要和台灣跑者大團拍，結果錯過一班地鐵，然後大廚出站時鬧肚子去烙賽而作罷，一到會場我們簡單拍拍照後就準備去待跑區，大阪馬首次選擇不寄物會有一件斗篷，所以謝謝應援加油團Blue和海豚幫我們把外套帶回住宿。

茫茫人海中看見彼此

和大廚意外偽裝菁英跑者在B區，9點鳴槍約2分左右就跑出去，來日本之前還很擔心天冷又下雨，真的很幸運早上氣溫5度大太陽(前幾天陰天下雨)，最高會到18度，而我陰錯陽差帶了一件涼感衣穿在身上剛好派上用場；在B區明顯強烈感受到每位快腳咻咻咻～衝出去的速度(好多勾勾粉紅鞋)，出發前海豚還貼心提醒「CC不要爆衝啊」，我一直謹記在心，平常訓練總是累到不超過21K，起跑前顧慮後半馬會後繼無力而感到擔憂，起跑後一直穩穩的按照自己最舒適的速度跑，大約7.5K大廚中途先離開去WC放水，之後再快速追上來；獨跑期間遇到一個我不認識的台灣跑者，他向我打招呼問我說「妳去年是不是有跑富士山和一個“廚師”」，隔了一年還可以被認出深深覺得他應該是“廚師”粉來著(笑)，約10.8K折返點看見大廚終於追上來，沒多久聽見最正釆芸老師從我身旁跑過喊著「CC加油」，感覺心暖暖的，在15K轉彎上橋見到在橋頭應援的Sandy，可惜大會把跑者和民眾間隔一段距離，無法靠近因此放棄補給，但大廚實在太嗨回頭和Sandy打招呼，結果差一點把我絆倒，還好沒事不然就受傷惹，謝謝Sandy。

跑起來不要停

新大阪馬雖是全新路線，一共有五個折返點很厭煩，賽道上跑者一直都未散開來，其實也沒有很好跑；大廚則在旁側陪跑練LSD及配速，但我還是依舊照自己覺得舒服的速度跑(真是一個叛逆的跑者XD)，一心只想趕時間不太敢停下來，並專注在呼吸協調及每一寸肌群的運用，策略前10K不進水站，要在半馬前把時間縮到最短內，因此前15K平均6分速前進，雖然我大概在5K就發現右後大腿處有點怪怪的，12K右腳底輕微抽筋、髕骨微微的痛 (之前跑步受傷，感謝Blue幫我貼肌貼)，但不至於影響太多，半馬過後果然體力明顯掉速到630-7分間，一度掉到7分速外一點點，大廚在旁提醒不能再慢了喔！但他的錶和我的錶配速好像有那麼一點點落差，而且跑在高架橋下配速飄的亂七八糟，大概在27K漸漸來到撞牆期又遇到很多緩坡橋，只要遇到就會想停下來小走一下，就算幾秒也好。

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破五計劃：順順的跑，隨時都在看錶上配速時間

好不容易趕到超強補給站29.1K已經3小時多了，大會補給有各式各樣豐富的食物豆皮壽司、銅鑼燒、章魚燒、玉子燒、雞塊....等等，實在沒辦法好好享用，挑了可以止渴又可以消炎的鳳梨及小黃瓜就離開了，眼看著手錶時間離破五時間越來越短，一刻都不能停留太久，況且後面漸漸掉速又一直很想停下來走，最後心裡的小劇場嚴重上演，三不五時內心自言自語的對話出現「我不想要這麼累了」、「時間來不及了」、「不想破了」、「都已經喊出要破五，拼跑量沒做到很弱欸」，各式各樣的幹話在內心無限循環上映中，一旁陪跑大廚依然在旁鼓勵著「可以的，只要穩穩的這種速度不要停還可以430」，不斷的聽到關鍵字「不要停」我都快翻白眼，我很直白說「我自己的身體狀況最清楚，後面一定沒辦法用這速度跑」，甚至到撞牆期最高峰時還發了小脾氣「你不要一直在那邊給我很大壓力欸！很煩」。

只剩最後幾K可以笑了

千辛萬苦熬過撞牆期，眼看差20公尺就到39K立牌時，左足底突然疼痛抽筋，我擔心的事情也發生了 ，賽前一週足底其實已經不舒服，幸好前一晚有Blue幫我貼膝蓋及足底(專業貼法)，所以能撐到39K已經很慶幸，眼看時間已四小時多差3K就結束這一切，後面終於開始放輕鬆享受賽道上民眾的加油聲，看見許多台灣人、日本人對著我們喊「台灣加油」心裡真的很溫暖，後面還看見一位日本灣生(日治時期在臺灣出生的日本人)長輩寫著大大的「中日友好，我愛台灣」，真的好感動，謝謝！

終於跑進大阪城

終於要進入大阪城了，終點前500公尺兩旁全是滿滿的民眾為大家歡呼，我終於可以露出久違的笑容，舉起預備好的台灣國旗緩緩的飄進終點，看著終點大會上時鐘寫著4:52:15，我知道我破五了，成績比我想像中還要更好，謝謝自己不放棄的精神，更謝謝大廚一路扶持加油打氣，最後一口氣將2018名古屋女子馬5:25:13推進4:49:33。

台灣國旗是海外馬必備品，選擇不寄物有一件斗篷

#感謝應援加油團Blue海豚Sandy

#感謝大廚把這場當作是在練LSD陪跑(為了台北馬破四，也恭喜你破四了)