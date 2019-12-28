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運動筆記300CC催下去，你也可以速速叫【天氣職人】週末變天，出門預防下雨｜跑者天氣報報
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA焦點球員- Shai Gilgeous-Alexander (12月28日)焦點球員- Khris Middleton (12月28日)

賽事心得／300CC催下去 你也可以速速叫

2019-12-28 10:19運動筆記 Sévigné Liao

『苦盡甘來的成果

『從墮落期轉變成幸運兒

自從2018年11月公佈柏林落籤馬後，便開始對跑步提不起勁來，除了早已報好的幾場賽事以外，今年幾乎已經沒跑步，更別說什麼月跑量，直到今年6月終於抽中連報三年的大阪馬，對於已連抽兩年大阪馬、東京馬、柏林馬通通都摃龜，因此沒有抱太大希望會中籤，所以早就規劃好下半年旅遊行程，並與去柏林跑馬的朋友們相約在慕尼黑啤酒節上見(沒跑也要參加啤酒節)。

2019沒抽中也要任性來啤酒節

9月19日抵達維也納機場就收到讓我不敢置信的2020東京馬拉松郵件，心跳加速有10分鐘之久，這不就是我期盼已久的賽事嗎？這次提前出發去大阪隔天又中2020柏林馬拉松瞬間覺得我超幸運，註定要燃燒起我的跑步魂。

謝謝你們用柏林馬的好運承傳給我

『賽前特訓300K』

10月中回台稍作休息幾天後，只剩下一個月的時間可以訓練，身為一個歡樂型跑者從不追求速度，只能臨時抱佛腳上陣大阪馬雖是7小時才關門，但中間有好幾道關門點，擔心太久沒跑步肌耐力不足而被回收(報名費貴貴der)， 於是展開為期30天跑300K計劃(10/22-11/20)，既然沒有速度就拼跑量，只求順利完賽就好。

朋友都以為我沒在練其實我已經偷偷在進行

一個人默默在家附近磺溪步道跑大甜甜圈，即使已經砍掉重練，龜速慢跑也要找回舒適的步伐，就這樣一點一滴累積起來，在最後一天去參加尋寶網所舉辦「最強市民飆5K」活動來當做是驗收日；感謝碩哥邀請我參加，從來都不敢參加測5千，一方面討厭跑甜甜圈，再來跑不快壓力會很大，所以第一次測驗總是會感到緊張，殊不知最後我竟然人來瘋，當下氛圍讓我不知道在嗨什麼，完全忘記壓力還可以邊跑邊鬼叫找鏡頭拍照，就在這種歡樂氛圍下我破PB 26:21這樣的成績，原訂以為會落在32-33之間。

謝謝碩哥的邀請（圖片來源:尋寶網/高捷 ）

『無知跨下海口要破五』

第一天Expo開幕就和朋友們先去領取物資，在現場也遇到許多朋友前來，選擇提前去是能確保每樣商品齊全，這樣才能夠買到自己喜歡的東西，但今年真的沒什麼好買衣服設計圖案我個人不是很喜歡(省起來吃喝XD)，相較以往展場攤位感覺少了許多，不過還是有一些打卡拍照活動會贈送紀念品，現場有簡單的願望卡可以寫下期許，突然不經大腦的誇下海口說要破五，一回神時話已說出口來不及了，原本打算要在明年東京馬破五(還想要繼續軟爛)，意外將計劃提前其實沒有把握，只能盡力而為。

大阪馬拉松EXPO

『只有累積沒有奇蹟，從5:25推進4:49

12月1日清晨5:50起床梳洗吃早餐，7點從住宿搭地鐵出發去大阪城要和台灣跑者大團拍，結果錯過一班地鐵，然後大廚出站時鬧肚子去烙賽而作罷，一到會場我們簡單拍拍照後就準備去待跑區，大阪馬首次選擇不寄物會有一件斗篷，所以謝謝應援加油團Blue和海豚幫我們把外套帶回住宿。

                       茫茫人海中看見彼此                       

和大廚意外偽裝菁英跑者在B區9點鳴槍約2分左右就跑出去，來日本之前還很擔心天冷又下雨，真的很幸運早上氣溫5度大太陽(前幾天陰天下雨)，最高會到18度，而我陰錯陽差帶了一件涼感衣穿在身上剛好派上用場；在B區明顯強烈感受到每位快腳咻咻咻～衝出去的速度(好多勾勾粉紅鞋)，出發前海豚還貼心提醒「CC不要爆衝啊，我一直謹記在心，平常訓練總是累到不超過21K，起跑前顧慮後半馬會後繼無力而感到擔憂起跑後一直穩穩的按照自己最舒適的速度跑，大約7.5K大廚中途先離開去WC放水之後再快速追上來獨跑期間遇到一個我不認識的台灣跑者，他向我打招呼問我說「妳去年是不是有跑富士山和一個“廚師”」，隔了一年還可以被認出深深覺得他應該是“廚師”粉來著()，約10.8K折返點看見大廚終於追上來，沒多久聽見最正釆芸老師從我身旁跑過喊著「CC加油」，感覺心暖暖的，在15K轉彎上橋見到在橋頭應援的Sandy，可惜大會把跑者和民眾間隔一段距離，無法靠近因此放棄補給，但大廚實在太嗨回頭和Sandy打招呼，結果差一點把我絆倒，還好沒事不然就受傷惹，謝謝Sandy。

跑起來不要停

新大阪馬雖是全新路線，一共有五個折返點很厭煩，賽道上跑者一直都未散開來，其實也沒有很好跑；大廚則在旁側陪跑練LSD及配速，但我還是依舊照自己覺得舒服的速度跑(真是一個叛逆的跑者XD)，一心只想趕時間不太敢停下來，並專注在呼吸協調及每一寸肌群的運用，策略前10K不進水站，要在半馬前把時間縮到最短內，因此前15K平均6分速前進，雖然我大概在5K就發現右後大腿處有點怪怪的，12K右腳底輕微抽筋、髕骨微微的痛 (之前跑步受傷感謝Blue幫我貼肌貼)，但不至於影響太多，半馬過後果然體力明顯掉速到630-7分間，一度掉到7分速外一點點，大廚在旁提醒不能再慢了喔！但他的錶和我的錶配速好像有那麼一點點落差，而且跑在高架橋下配速飄的亂七八糟，大概在27K漸漸來到撞牆期又遇到很多緩坡橋，只要遇到就會想停下來小走一下，就算幾秒也好。

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破五計劃：順順的跑，隨時都在看錶上配速時間

好不容易趕到超強補給站29.1K已經3小時多了，大會補給有各式各樣豐富的食物豆皮壽司鑼燒、章魚燒玉子燒雞塊....等等，實在沒辦法好好享用，挑了可以止渴又可以消炎的鳳梨及小黃瓜就離開了，眼看著手錶時間離破五時間越來越短，一刻都不能停留太久，況且後面漸漸掉速又一直很想停下來走，最後心裡的小劇場嚴重上演，三不五時內心自言自語的對話出現「我不想要這麼累了」、「時間來不及了」、「不想破了」、「都已經喊出要破五，拼跑量沒做到很弱欸」，各式各樣的幹話在內心無限循環上映中，一旁陪跑大廚依然在旁鼓勵著「可以的，只要穩穩的這種速度不要停還可以430」，不斷的聽到關鍵字「不要停」我都快翻白眼，我很直白說「我自己的身體狀況最清楚，後面一定沒辦法用這速度跑」，甚至到撞牆期最高峰時還發了小脾氣「你不要一直在那邊給我很大壓力欸！很煩」。

只剩最後幾K可以笑了

千辛萬苦熬過撞牆期眼看差20公尺就到39K立牌時足底突然疼痛抽筋，我擔心的事情也發生了 ，賽前一週足底其實已經不舒服，幸好前一晚有Blue幫我貼膝蓋及足底(專業貼法)，所以能撐到39K已經很慶幸，眼看時間已四小時多差3K就結束這一切，後面終於開始放輕鬆享受賽道上民眾的加油聲，看見許多台灣人、日本人對著我們喊台灣加油」心裡真的很溫暖，後面還看見一位日本灣生(日治時期在臺灣出生的日本人)長輩寫著大大的中日友好我愛台灣，真的好感動，謝謝！

終於跑進大阪城

終於要進入大阪城了終點前500公尺兩旁全是滿滿的民眾為大家歡呼我終於可以露出久違的笑容，舉起預備好的台灣國旗緩緩的飄進終點，看著終點大會上時鐘寫著4:52:15，我知道我破五了，成績比我想像中還要更好，謝謝自己不放棄的精神，更謝謝大廚一路扶持加油打氣，最後一口氣將2018名古屋女子馬5:25:13推進4:49:33。

台灣國旗是海外馬必備品，選擇不寄物有一件斗篷

#感謝應援加油團Blue海豚Sandy

#感謝大廚把這場當作是在練LSD陪跑(為了台北馬破四，也恭喜你破四了

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