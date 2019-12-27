賽事心得／西濱公路半馬 一生一次之阿嬤跑路去

人的一生中會有多少次的「一生一次」的經歷？跑齡4年多的我，從來沒參加過任何道路的通車路跑，幸運的我，就在運動筆記的賽事一覽表上發現了「亮點」。「西濱彰化路段全線通車半程馬拉松芳苑大城無敵夕照海景」就在109/12/21下午2點30分起跑。咦！這是通車路跑？這是舒康運動協會、運動筆記主辦？仔細看了簡章，立馬手刀報名，深怕秒殺報不到啊！因為我對舒康運動協會辦的賽事超級有信心(拍胸)既然是一生一次，那當然要來個陽婆婆造型，嗯嗯哈哈嗯嗯，讓自己在「幸福公路西濱道路上」留下個最美好最搞笑的回憶。

陽婆婆造型是不是粉美，嗯嗯哈哈嗯嗯！照片來源：瘋迷神隱攝影師來到彰化芳苑普天宮會場，真的是人山人海啊！歷史性的一刻一定要先與我的賽門ㄤ來個合照，真的非常感謝賽門ㄤ特地開車載我來線海風。

賽門ㄤ說：這裡風很大餒，待會一定要注意安全，慢慢跑，別急！我在終點等你。阿嬤說：別擔心，西濱道路上有順風就會有逆風，就像人生的境遇一樣，有順境就有逆境，我會一步一步、穩穩的不急也不慌慢慢跑，克服任何困難完賽的。(其實我最大的困境就是風景太美會一直拍照、補給太好讓我很擔心漏吃了哪樣補給XD)

如果你問我最喜歡到哪個鄉鎮跑步？我的答案一定是：彰化。彰化的人情味讓我有家的感覺，彰化的補給絕對不怕跑者吃(深怕跑者沒吃飽)；彰化的大家長王縣長總是親自到會場為跑者鳴槍加油；彰化的主辦單位都很用心，我個人心中的第一名是舒康運動協會，熱情的志工與鄉親總是把遠道而來的跑友當成是家人熱情的對待，讓我始終如一成為忠實粉絲(不是龍口粉絲喔)。

彰化縣最佳代言人王縣長與跑友們合照，我最喜歡她的笑容與認真的負責的態度。

台上美麗大方活潑可愛的主持人小燕姐與帥哥主持人正在宣布著賽事進行的流程，且細心叮嚀著跑者需注意的事項，超級專業與貼心。

熱情且專業的主持人，小聲的說..陽婆婆底佳啦！

一生一次的馬拉松就是不一樣，梧棲區長帶著梧棲阿海也來參加啦！

梧棲阿海超級可愛的

在這裡也遇到了很多全馬咖，大家都異口同聲說，你你你，怎麼也來？只有半馬你也來？哈哈，大家的回答也都是「因為一生只能跑一次啊」，因為一生一次把大家聚集在彰化芳苑這個地方，我想這就是緣分，要好好珍惜，所以一定要合照留念的啦！

很厲害的全馬咖 Jessica阿季與張大哥也都來參與

永義哥表示：哩奈ㄟ來佳造。給共ㄟ，因為一生只有一次啊！

西裝發哥也來餒，發哥要等等偶喔！

遇見西裝發哥與通霄慢跑協會羅總幹事，一定要合照一下的啦！

遇見好友就開心的拍照，拍到嗨翻天！

終於能和小比媽來張合照了，YA！

梧棲區長說，苗栗林志玲ㄝ，快，來合照一張(笑)

立委候選人說：為蝦米志玲姊姊結婚後，老的這麼快(笑到每丁每當，哇哈哈哈)

好久不見的美玉，賽前就不小心跟地板親親，恭喜順利完賽，傷口要照顧好唷！

起跑前順便拍一下旁邊的完賽獎牌，真的很用心很特別的獎牌，我一定會順利完賽把你帶回家的。

準備上西濱喽！

底下還有很多跑者迎著風奔跑，加油！

喂~ 前面的年輕人等等陽婆婆啊！嗯嗯哈哈嗯嗯！咦！高架上傳來志工大喊：大家加油，第6站有牛排喔！天啊！大家瘋狂地喊：我要5分熟、我要7分熟，我大喊留一些5分熟牛排給婆婆啊！嗯嗯哈哈嗯嗯！

阿嬤卡麻造沒叮噹啦…只想著我要5分熟牛肉，嗯嗯哈哈嗯嗯！

整個西濱公路就是跑者的伸展台啊！大家都在認真跑，只有阿嬤堅持要拍張霸氣照才肯繼續跑。

阿嬤，你馬卡緊造，你是來跑路的不是來買菜逛大街的餒。

阿嬤表示：雖然陰陰的天氣，站在幸福公路上看著無敵的海景就是讚！

跑著跑著，看到跑友手上的國旗就借來拍照留念一下(我們真的出頭很多的啦)

拍謝拍謝，我應該要把國旗拿正的，只是我的給西真的太多，無法讓國旗飄揚(這國旗是跟跑友借來拍照的)

這場賽事主辦真的超用心，沿途都設有好多勵志的精神標語。看到這標語，我身旁的跑友看了偶一眼加大笑幾聲後，都飛奔而去，一直說，快點跑，阿嬤追來了，阿嬤跑太快了(我真的笑到肚子痛啦)

跑友們看到這牌子都會拔腿狂奔、加速往前，哈哈。

二位正妹看到阿嬤就一直笑一直跑！吼，也不會等等偶！

就是喜歡大家的這種笑容，正面能量就是讚！遇見好久不見的晁青，超開心。

補給站真的很邪惡，站站都精彩！尼看看，這是現炸地瓜球，燒喔！

超好吃的地瓜球，謝謝好友阿妙為所有的跑友服務喔！

這攤現炸地瓜球，也是一生只有一次上來西濱現炸的喔！老闆加油，動作要快一點，旁邊好多跑友在等著你的美食喔

照片來源：廖佩玲一姊老闆表示：好吃嗎？阿嬤要多吃一點，吃飽才有力氣跑喔！阿嬤祝福你...財源滾滾生意興隆大賺錢。

照片來源：蔡進傳-傳哥

西濱半程馬拉松一生總要跑完一次我跑過，我驕傲！

這標語真的是振奮人心，無論如何，一定要堅持到底跑回終點的呀！

我阿公用走的都比你快，林阿嬤跟阿公拼了，跑就對了！

我確定這是一場一生只有一次的歡樂馬無誤折返點到了，天啊！只剩10.5K的路程可以吃了，要把握接下來的路程！吃滿喝滿跑滿。

照片來源：陳聰毅帥哥

21K折返點，發哥與阿嬤為大家加油喔

到底這二人是來跑步還是來賞海景兼高強肚訓練的？答案是：跑步就是要開心的啦！

我就是那個阿嬤都比你跑的還快的阿嬤啦！終於到了折返點，我後面大概還有500人，嘻嘻！

阿嬤都到折返點了，大家加油！

巧遇Go Go Taiwan主持人Windy。

很開心與發哥還有Windy一起跑在台61線道路上，很有默契的比了61。很榮幸能與Windy跑一段，這風真的是夭壽大的，逆風奔跑也是一種難得的體驗，大家努力一步步往前，都朝著同個目標「終點」前進。大家加油！

Windy很厲害，她是跑21k的喔頂著大逆風，Windy笑笑的跑，阿嬤卻是皺著眉閉著眼睛跑，阿嬤累累！阿嬤不說！

阿嬤累累，嗯嗯哈哈嗯嗯(照片來源：蔡進傳傳哥)破風手進傳哥，幫大家拍照，歡樂得不得了！

旁邊的帥哥表示：.你們還好嗎？

天啊！補給站又到了，維力炸醬麵一定要吃的。

一生只有一次在西濱道路芳苑-大城路段，吃著最美味的維力炸醬麵，覺得自己很幸福。

張君雅小妹妹你在哪裡？(遠目)阿嬤底家啦(招手)

照片來源：廖佩玲一姊

真的不用多說，這補給真的有夠讚的啦！

照片來源：吳國豪吳導

保持微笑！你是付錢來跑的。冰友啊，一定要保持微笑，一路給它吃吃喝喝吃夠本，笑笑的回終點喔！

這標語真的太貼切了，主辦單位我敬佩您(笑)

這是花了好幾個億的隔音牆，超幸運的能搶先在這裡玩耍(誤)

照片來源：攝影雞~春麗攝影師

新路，阿嬤跳一下，嗯嗯哈哈嗯嗯！

照片來源：攝影雞~春麗攝影師

YA！YA！YA，林祖母來了！

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照片來源：攝影雞~春麗攝影師請問一下…阿嬤有漂亮嗎？有水嗎？

照片來源：攝影雞~春麗攝影師

春麗攝影師，乖，阿嬤親一下，愛你唷，啾咪。

照片來源：攝影雞~春麗攝影師

感謝春麗大師美拍與淑真的甘蔗汁、啤酒私補一定要來個翻白眼大合照，YA！

照片來源：蔡進傳傳哥

看到選手收容車開心得要命就舉起手揮啊揮，結果佛心得司機大哥說快上來！還有位置，等你唷！

報告大哥，我只想和收容車拍照，並沒有要上車喔(我又不笨，上了車就不能吃到第6站的牛排了，哇哈哈哈)

照片來源：蔡進傳傳哥

再次與Windy相遇，阿嬤渴了，感謝淑真好友的私補。

第6站的黯然銷魂無敵世界好吃的現煎牛排

照片來源：廖佩玲一姊一生一次，生意最好的就是第六補給站現煎牛排啦！值得排隊等待~

照片來源：廖佩玲一姊

看看他們手上的現煎牛排，真的是超級好吃超級幸福的啦！

出門靠朋友的我，感謝淑真的祕魯，讓我剛好可以配牛排，吼搭啦！

現在放棄終點就到了喔！啾咪~不夠不夠，21K不夠，不知道可以加碼嗎？

照片來源：蔡進傳傳哥

阿嬤逆風中依然奮力往前，謝謝破風手進傳哥幫我破風

照片來源：米亞

快到了！阿嬤加油

照片來源：米亞

感謝阿妙在回程留了一包燒燙燙的地瓜球，好東西就是要與好朋友分享，恭喜米亞獲得最後一顆地瓜球。

照片來源：米亞

快要下交流到了，開心，謝謝Steve Hsu攝影師美拍！

照片來源：Steve Hsu攝影師

台61西濱通車路跑，阿嬤用雙腳征服了

照片來源：Steve Hsu攝影師

快到終點了，旁邊正妹問我是男生女生，我只好用力拍著胸說：我有胸部我是女生啦！(笑翻)

照片來源：張廖君旭攝影師

YA！我完賽了，謝謝賽門ㄤ在終點守候，愛你唷，啾咪！也恭喜我的女神Windy順利完賽！

哇！一個半馬花了3小時3分，可見得阿嬤沒有認真跑，因為限時3.5小時，我又浪費了27分鐘，我對不起主辦單位啦(扭扭扭)

謝謝政哥及團隊辦了這麼優值的賽事，感謝再感謝。

這次的賽事主要是為慶祝西濱快速公路芳苑至大城路段完工，完成西濱快速公路中部路段最後一哩路，特地辦了這一場路跑，謝謝主辦單位，謝謝熱情的志工，謝謝攝影師，謝謝交管(不用說肯定是100分)，補給當然是五星級(包你吃到滿意喝到滿意就怕你不停下來吃)，風景更是讚，無敵海景整個西濱公路就是跑者的伸展台。謝謝所有參與的跑者，我們是幸福的跑者，跑在幸福的公路上，大家一定要幸福喔。最後謝謝我的賽門ㄤ的溫馨接送與愛相隨，因為有你在終點守候，讓我能很幸福很安心的完成每一場賽事，由衷的謝謝我的老公。

#一生只有一次的西濱通車半程馬拉松#舒康運動協會#苗栗林志玲