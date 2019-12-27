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賽事心得／京都馬拉松 不適合破PB、要慢慢跑

2019-12-27 10:33運動筆記 強尼快跑

2019 京都馬拉松

拖了10個月的心得，趕在2020前交出(真是汗顏)。

主要分成三部份

ㄧ、EXPO

二、賽事過程

三、感想

一、EXPO

第8屆京都馬拉松開放外國人有免抽名額，先搶先贏。能不用抽籤就參加京都馬，肯定要趕緊報名。

週五抵達京都後，先到旅館寄放行李，就前往位在『都展覽館』的EXPO，位於京都的北邊，建議搭公車前往，可以在門口下車很方便。

EXPO規模雖無法跟東京馬相比，但還是很多免費贈品可以拿，除了買了京都馬的官方紀念品外，走到最後有美食街的設置，剛好17點左右，肚子也餓了，就跟太太在會場吃一波，還外帶一盒握壽司，非常厲害好吃，不愧是京都啊。

二、賽事經過

賽季的目標賽事放在3月的首爾馬，本場賽事當作觀光跑，唯一目標：吃到鴨川的草莓(認真)。

早上與台灣跑友團拍後就去洗手間，之後便進入起跑區的操場（S~F起跑區）。離起跑還有段時間，旁邊有隔出跑道讓跑者熱身，閒來無事就跟著熱身，Ｃ區入口就在旁邊。最後15min走進C區。聽著主持人逐區互動唱名的遊戲，也挺有趣的。

(FAT42 京都合照，大家都包很緊，真的冷)

鳴槍起跑後將身上的舊外套放到柵欄旁的舊衣回收袋，起跑後雙腿小腿感到緊，一種沒熱開的感覺，想說7～8k後就會熱開了(事情真有這麼簡單就好....)。當天是出太陽的好天氣，氣溫約5~9度，需要帶著手套＆Buff，不然手會凍僵。

(物資內的Buff真的很好用，圍脖子很好用)

一路往嵐山前進，靠近渡月橋時右轉，只能遠遠的看一眼就開始準備小上坡。京都馬賽道由許多起伏和市區不斷折返組合而成，不算平，大部份路線都是繞著市區外圍跑，讓跑者可以欣賞山景，重要景點也會特別標示方向讓跑者知道頭要往哪擺。

由於只設定345的目標，沒有破PB的意圖，心情比較輕鬆，沒有嚴格控制配速，就照心情跑，忽快忽慢，再加上小腿一直緊繃無法熱開時，其實埋下了炸彈⋯⋯。

一路上感受到京都人特有的含蓄，路邊加油相較東京或大阪就是比較安靜，但仍感受得到他們對賽事的支持及關注。來到鴨川後就感受到前輩所說不好跑的原因。因為是土路相較於柏油路崎嶇不平，對於平常都跑柏油和操場的我，的確有些不習慣，但這段路卻是最重要的，因為老婆會在30K替我加油，鴨川30K處有點偏遠，真的很感謝她來。她也說京都人真的比較含蓄，就算看到領先選手跑過去，也只是安安靜靜的目視。

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(合照完立刻往草莓補給前進)

在鴨川路段即將結束時看到了草莓，好開心的吃了2顆，吃完後有種目標達成的好心情。

草莓補給後，回到柏油路面，就開始撞牆了(一整個超弱)，別人馬拉松30K才開始，我是吃完草莓就結束。總之，離開鴨川後速度就一直掉，當下很累，想到一個月後還要跑首爾馬，這麼累的情形還要再一次，心情更是憂鬱。36~39K速度一直掉，覺得很悶，看到對象的人都看起來好輕鬆，心想：果然AB區的都是強者。終於到了折返，此時才發現原來剛剛是個超長緩上坡，難怪會累(我是個賽前沒在看路線和高度圖的笨蛋)，此時離終點應該3公里左右，順者下坡跑，好輕鬆，忽然明白為何剛剛對向跑者的表情都是輕鬆的(笑)。雖然小腿依然緊繃，但隨著離終點越來越近，心情也好轉，速度拉回到5:13左右，來到平地後，幾個彎之後終於看到大鳥居出現在眼前，抬著僵硬的雙腿進入終點後的第一個想法：太好了，不用再跑，可以休息了。

賽後領物的流程都很順暢，一路順者指引進入EXPO的場地，進入1樓有給跑者很大的空間休息換衣，男性跑者比較方便找個空地坐下來就可以好好整理一番。我看到指標繼續往B1走，也有廣大的空間讓跑者休息，而且人比較少。在整理時發現，日本跑者都好安靜，每個人都靜靜的整理物品＆更衣，彷彿剛剛什麼事都沒發生。在這安靜的氣氛下，我也默默地換好衣服整理好行李，同時沈澱心情。

三、感想

京都馬上下起伏不少，的確不適合當作目標賽事，但是當作觀光馬是很適合的。安排個旅遊，週日早上只是出門跑個42K Long Run，不要把自己逼的太緊，好好享受京都馬的風景。

這次很幸運是陽光普照的一天，起跑溫度大約5度，戴手套和buff圍脖子，很有保暖效果。

賽後檢討，縱使是觀光馬輕鬆跑，但仍要穩定的配速前進，這次忽略體感配速，忽快忽慢，可說是亂跑一通，導致32K後的大撞牆，雖然勉強達標：3:45:48(晶片時間)，但跟預期的輕鬆完賽實在落差很大。好險，無傷完賽，隔天雙腳也無酸痛。以後比賽都要好好穩住體感配速，不要暴衝，深刻體會前面快10s，後面要用1min還。期待2021第10屆京都馬會有不一樣的紀念活動，希望能再次參加。

賽後晚餐慶功宴吃了三大和牛之一的『近江牛』，入口即化原來不是漫畫才有的情節，無敵好吃的，感謝群組的招董幫忙訂位和文誠幫忙點餐(店家只說日文)，吃完後腳上的疲勞都不見了，真的好神奇！

之後前往大阪旅遊去了環球影城，雖然下雨但老婆非常滿意哈利波特園區，老婆開心，這趟旅程也就完美了。這趟旅程：跑的有趣、玩得開心、吃得滿足，覺得很幸運。

The End

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