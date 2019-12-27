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運動筆記2019 台北馬拉松 Sub4 的心得重新踏上42.195之路
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賽事心得／台北馬拉松 得來不易的Sub4

2019-12-27 10:27運動筆記 喬大俠

對很多跑者來說，Sub4 是件很輕鬆的事情，但是對我們這種 40 好幾歲的中年人，為了身體健康才來跑步運動的，真的是件困難重重的事情啊當年身體其實很差，冬天常常中暑，夏天周周感冒是很習慣的事情，三不五時就得去中醫診所保養，去一般診所看感冒。

這幾年跑步的態度，總是以身體健康的方式慢慢跑，沒有所謂訓練菜單或是目標慢慢累積跑步的里程，慢慢的將全馬的成績從 5 個小時進步到 4 小時半左右只是對於跑全馬時，過了 30K 後，整個體力放盡的感覺，還是都有些挫折。

跑馬老前輩 戴廷聯大哥分享著，跑馬要用輕鬆的態度下去跑，想要突破自己的 PB，要懂得如何去配速，全馬是兩個半馬距離的相加，前半馬讓自己用 easy pace 的速度前進後半馬的配速則是前半馬的時間，減掉 10-20 秒的方式加速的前進平常練習要試著跑 21K，30K LSD 的方式讓身體去習慣長距離的路跑。

當年一直存著懷疑的態度，想說哪有這樣的體力，後半馬還可以加速每次到了 30KM 之後，氣力放盡後，感覺再厲害的雞精也補充不了 (誤~)。

跑著跑著，里程數慢慢的累加了，身體也健康很多，健檢唯一紅字是心率過慢 跑著跑著，持續保持著自己步伐，對突破 PB 也沒那麼積極了...月跑量慢慢的從 100，進步到 150，努力維持著目前每個月 200 KM 的目標每個月也努力的抽出時間跑 2-3 次的 21K 以上的距離以自己住家為中心，規劃出方圓 10KM 的路線，先堅持跑到離家 10-11 KM 遠的地方，點一下自動回航功能，後續就自然努力地完成 21k 的目標 !!持續的運動下來，營養補充平常就是靠運動前後喝白蘭氏雞精。

今年感謝白蘭氏贊助跑台北馬拉松全馬的名額，原本規畫天氣陰涼的話，就努力看看是否能破PB，結果看到新聞標題，五年來台北馬拉松最熱的一次，直接將目標改回 4:30 完賽。

一大早跟白蘭氏領了物資，一邊補充著跑前的雞精，心裡還想著15K的奶茶，還有民生社區的補給開跑後，通過人潮洶湧的 2 K，維持順順的前半馬 5:30 的步伐前進，準備後半馬再來 6:30 慢慢跑

跑著跑著，發現前方數百位跑者，跟著配速列車的黑氣球，想想應該是 4:30 的吧疑，不對，是 Sub 4 列車，心裡想著 跟 或 不跟... 實在是一個大問題 (冷~)既然都碰到了，就跟吧...

跟吧跟吧... 一早喝了兩罐雞精，還有體力不跟不跟... 配速員進補給站只花 10 秒內，喝不到奶茶阿..跟吧跟吧... 今年的目標不是要破 sub4 嗎...不跟不跟... 太陽都露臉了，待會要變成烤烤薑餅人了跟吧跟吧... 現在卡位在列車中間，沒地方給你下車喔..不跟不跟... 配速員不是女神，跟起來沒有勁的阿. (踢飛~)跟吧跟吧... 白蘭氏都來幸運贊助了，今天肯定是美好的一天不跟不跟... 多拍點照片，寫心得報告，可以用照片混過就好

就這樣，從市區道路跟進去了河堤，又跑出河堤，又再進去河堤，又出來河堤，跟隨人群前進著過了 35 KM ，跟著 Sub4 列車的也從百人方陣，變成了稀稀落落的兩排跑者，仍有不少跑者堅持著過了 40 K 上高架橋，跑過相對艱難的小上坡後，確認今天 sub 4 有望跟配速員謝謝之後，繼續維持穩定速度，往終點前進，最後 500 公尺，又再次遇到戴廷聯大哥 (去年相同的地點)，跟戴 sir 拍了幾張開心的照片後，迎向最後的終點.. 終於.. 寫完了心得... (咦~)

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