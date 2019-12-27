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旅跑記趣／流浪到淡水 八里、淡水老街成就解鎖

2019-12-27 09:55運動筆記 吳力感

之前LSD跑過大溪老街、三峽老街、鶯歌陶瓷老街、三坑老街、湖口老街、內灣老街，就剩八里跟淡水的老街還沒解鎖，前幾天決定要來挑戰，今天早上接近5點的時候出門，第一階段的目的地是八里渡船頭，第二階段則是淡水漁人碼頭，這趟LSD約40K，我終於完成自己的願望清單中，最後的兩塊老街拼圖。

(40K，跑步能到的距離都不算遠。)

從桃園到八里可以走山線也可以走海線，因為海線雖然平緩但略顯無聊，所以這次路線我選擇走山線，從家裡出發後，先是6.5K的平面道路，接著就是我覺得最累的路段，從榮民醫院開始1.5K左右的陡坡，人胖又沒力的我爬得氣喘如牛，上坡山路一直到經過虎頭山環保公園後才會轉趨平緩，綠色隧道路段總算可以輕鬆跑。

(清晨山上濃霧)

離開桃園市龜山區，進入新北市，路線往林口前進，21K時剛好有小七，進去補給了一瓶運動飲料，離開超商後不久，左轉一條林口通往八里的道路叫做中湖路，從這裡開始路幅變小，再加上車流量非常大，大型車往來頻繁，尤其經過林口高爾夫球場大門後，是連續3.5K彎來彎去的山路下坡，這部份算是此行最凶險的路段了。

(危險路段)

結束可怕的山道下坡後，總算可以鬆一口氣，因為從這裡一直到八里或淡水，全部都是平路了！但是原本一直陰陰的天氣，太陽竟也悄悄露臉了，還好里程29K剛好來到八里有名的廖添丁廟，雖然不用上廁所，但是用廟前的洗手台洗臉沖頭降溫一番，之後進去大殿找飲水機想裝點水，沒想到只看到兩桶茶米茶，口渴的我不假思索就去裝滿一瓶，離開前雙手合十拜了拜，感謝神明保佑。

(八里廖添丁廟)

(廟前左右邊都有洗手台，廁所在左後方50公尺處)

(大殿左邊有提供茶水，超好喝茶米茶。)

(喝了一瓶再裝一瓶)

出了廟門繼續烈日的考驗，接下來就是直達八里渡船頭了，雖然很熱但是知道目標就在不遠處，再累也不過5K左右，忍著點撐一下就到了！跑著跑著，看到十三行博物館的路標，繼續跑著跑著又看到八里左岸的路標，快到了快到了，再跑一小段之後終於看見熟悉的八里渡船頭路標，這裡我以前開車、騎機車、騎腳踏車都來過，這次我自己用跑的來了！

(終於到了，八里渡船頭左轉。)

(渡船頭老街)

(八里名店 姊妹雙胞胎)

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(老街出來直直過去就是渡船頭碼頭了)

跑過老街來到售票處買了一張往淡水的船票，看到碼頭乘船處沒人在等，船似乎還要一陣子才會過來，看一下里程34K，我先暫時停錶，然後走回老街路口的超商買一下補給，準備待會搭船的空檔享用。

(船票售票處)

(單程全票34元，搭船也可以刷悠遊卡。)

渡船靠岸後乘客魚貫上船，今天不是假日而且才上午九點而已，所以搭船的遊客很少，我選了船尾的位置坐下，悠閒的享用冰冰涼涼的液體麵包，因為渡船航行大約6~10分鐘才會抵達對岸，所以我充分利用這段期間做了一下腿部的按摩跟伸展，因為等等還要從淡水碼頭跑一段路到漁人碼頭呢！

(船已靠岸可以上船了)

(補給一下)

(繁忙的淡水河)

(淡水渡船碼頭)

上岸後在淡水碼頭只短暫停留上個廁所而已，先繼續往漁人碼頭前進，等一下回來還可以慢慢逛，4K的距離並不遠，到了漁人碼頭後往裡面繼續跑，一直到里程40K才停錶結束，今天八里、淡水老街LSD的目標已完成。

(漁人碼頭出入口)

(情人橋)

(情人橋上展望)

(觀景長堤)

但是接下來也不輕鬆，我必須先轉換成遊客模式，然後從漁人碼頭騎Ubike回淡水老街，買完土產後去搭捷運，坐到台北車站後轉台鐵，回到桃園再騎Ubike回家。

(全部裝進摺疊包內了)

(從跑者轉換成遊客模式)

(從漁人碼頭騎Ubike回去逛老街)

(還車後沿著淡水河散步往老街前進)

(逛老街)

(買土產)

(淡水坐捷運)

(台北轉台鐵)

(桃園騎Ubike回家)

八里渡船頭老街&淡水老街成就解鎖，一切都在我的掌握之中💪

高爾夫

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