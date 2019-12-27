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運動筆記2019 台北馬拉松 Sub4 的心得重新踏上42.195之路
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賽事心得／台北馬拉松 重新踏上全馬之路

2019-12-27 10:19運動筆記 PP

距離上一次完成全馬已經兩年了，這趟台北馬是為了彌補今年京都馬跟2016被關門的遺憾。原本想著年初京都馬跑完，今年也就完成了這個KPI，不料領完物資的下午就開始上吐下瀉，隔天正式起跑只跑了14公里就把晶片交給工作人員了（淚）。

之後回台灣有點沮喪，畢竟也是有為了京都練習，直到3月初聽完森林跑站舉辦Jay的分享會，幾經思考想著：是不是該認真的擁抱跑步一次呢？想著我其實也從來沒有為了一場馬拉松努力，這次聽完被激勵到了。

但這一路崎嶇，就在開始要認真訓練的時候，卻因為騎單車摔車受傷又休息了一個多月，正式開始重回跑步這條路就從七月開始了

可愛的週五班同學，一起跑至善路

（可愛的同學，一起跑至善路）

因為郭郭的慫恿(?)，我先重新回到雅芬教練的萌少女跑班，其實我本來還是想保持運動習慣就好，每週跟著一兩個課表跑跑。但後來因為一些緣故，就自己跑去跟教練說我要調整課表，而且起初的目標只有想用6:30的速度跑完一起半馬（願望非常小）。下定決心之後就是說到做到，連最排斥的長距離都咬牙跑完，還好有瑩瑩一起在河濱邊聊邊跑，長距離很快就結束了。因為公司很遠，所以很早去上班為了早點下班去跑課表，偶爾跟妹去北田，或是從公司跑回家，跑久了討厭的長距離就跟吃苦菜一樣，小口小口也會吃完（好奇怪的譬喻）。然後跑出了新的速度我自己都不相信，一直說大概是手錶壞了，但想想這大概是真心投入的成果吧:)

（一起去跑班的妹，希望妳的腳快好）

台北馬前安插了岱宇半馬當作期中考，教練說這又熱又難跑耶！但也算是為去年雪恥，跑了人生新PB，在這上坡下坡的路線進步了20分鐘覺得很開心！

又經歷一個多月的訓練，台北馬終於來了...

賽前其實有點緊張，全馬的過程我有點想不起來，畢竟從前我都用自己的方式，沒有週期化訓練，只想著跑完就好。但這次我相信教練交給我的訓練會有成果，也不想辜負自己的努力，而且最後幾個課表跑起來的狀況都覺得蠻好的，就等這次驗收了。

（賽前的裝備與台北馬路線！）

大概是太陽哥也很想共襄盛舉，天氣預報說的就跟記憶中2016台北馬一樣熱，信心指數又降低了。無論如何就是抬腿、跑起來！

 6點初就站到起跑區等待，心裡想著早上小明說就是跟一群人Long Run（但也太長了吧），想著教練說多做幾個腹式呼吸降低緊張感（但好像吸太多個了），想著這路線就是跟跑回家一樣很熟悉的。

6:30 起跑。

剛開始10公里的狀態都很好，維持在理想的配速裡; 但10公里後開始每況愈下，上背痛、眼睛發黑，開始每個水站喝水吃點東西。看到路邊有好心醫護跑者在幫忙大家噴肌樂，還拜託他可以幫我噴背嗎？（感覺他有點害羞...）總之好痛苦喔。

才十幾公里就開始撞牆，想東想西，開始看別人穿什麼、背上寫了什麼(Supercry、跟你拼了、XXX 我愛你！），也是靠著這些轉移注意力，記得抬腳跑起來就對了。

跟半馬跑者分開轉入河濱之後，整體舒服了一些，但基隆河左岸的陽光太熱情，被曬得有點無力，於是開始想為什麼在這裡，怎麼不跑個半馬就好，到底為了什麼？這大概是意志力最薄弱的時候，覺得好無奈。

途中也聽到其他跑者跟夥伴說：我們就這樣的速度就好，不離不棄到終點。我也試著跟在後方，與他們一起不離不棄。一邊看著手錶的時間，盤算著我的目標已經遠去了，但還是不想再搭上回收車，想真真正正靠自己跑完得到獎牌。

終於離開河濱要回終點了，大概在36公里看到一個男子背後小小的字寫著「初馬」，覺得有勇氣跑個初馬的人很勇敢，於是經過他時便跟他說了初馬加油。但沒想到一說我就哽咽想哭，也不知道哪來的勇氣再跑一場全馬的我也想被加油...

搭配上前一週在誠品看見Nike展謝千鶴的話：「想太多會讓自己躊躇不前，成爲心中的魔鬼有所畏懼。」所以報名的時候毫不猶豫，但過程很痛苦。但我與跑步的不解之緣大概會一直持續著，像是那種跟愛人吵架就不想再理了，但後來心軟的人。儘管在這過程中帶給我許多痛苦，同時也因為它帶給我許多新的故事，在這磨與合之間，我想與跑步是真愛了。所以說了很多次違背良心的話（下次不跑了！）但可能還是會再來

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（200萬分喜歡瑩瑩捕捉到我進終點開心的樣子）

跑入地下道就知道快抵達終點了，我想起語喬教練說：「間歇的最後一趟就用盡全力吧，反正後面也沒有了。」對！就剩下1.2公里了，反正後面也沒有了，出地下道，左轉，看著遠方的跑者再次左轉就知道終點在前方。輪到我轉入看見拱門的時候，腿好痠也是奮力抬起來，就剩下500公尺了

「佩皮！跑起來」突然聽到有人叫我，抬頭一看是雅芬教練還有我的同學們，真的覺得超開心的，第一次跑全馬有人在終點等我（擦淚）。

過拱門，破5失敗，但已經狠刷紀錄54分鐘。

有一點遺憾，但到寫這篇的今天還是不想再報一場（苦笑）台北馬拉松2019 - 5:03:34

(親愛的豬子與董還有鯨魚）

（可愛的萌少女教練還有同學們，大家好棒）

（這次沒有合照，只有獎牌合照）

2019跟跑步的愛恨情仇大概就這樣了，雖然沒有達標，但還是覺得認真訓練後完成的自己很帥！（戴墨鏡）

我想跑過全馬，又想挑戰全馬的人都是內心很強大的。Congratulations! Every Marathoner!

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