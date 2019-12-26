訓練心得／訓練量降低 但成績越來越好的例子

姚Ｏ宇同學參加了 2019 年二水馬的全馬訓練營，在 7 月開訓前的體能指數到達 23（一般人的體能指數大約 15~20 之間），所以一開始時被我當成可以接受大訓練量的學生。沒想到私下詢問訓練量是否需要調整時，他覺得當時的量很剛好，於是一直到訓練營結束前都沒有特別增加他的課表內容。

再相較於他自主訓練時的訓練量，其實訓練營的 16 週期間，甚至後來的一對一訓練 4 週間的訓練量都是比較少的。

訓練品質比訓練量更重要

訓練營期間強調跑姿的正確，團練時教練群會在跑道上協助同學，以確保每一位同學都能將注意力放在維持動作上。雖然二水馬比賽當天這位同學也遭遇抽筋，但當天天氣炎熱另外補給不足，抽筋的原因還在尋找之中。

11月這位同學開始進行一對一的訓練，訓練量還是跟訓練營期間差不多，4 週後半馬就破百了。

開始一對一之後我更能針對個人可能發生的問題去挖掘，因此除了測驗之外，不定期請同學回傳技術動作、肌力動作或是跑姿的影片確認動作是否正確。我認為這是關乎訓練品質的重要因素。動作做得對，不論訓練量或訓練強度才能繼續增加。這是我在姿勢跑法 Lv.2 的課程中學到的：除了配速、體能、跑力，甚至步頻、觸地時間之外，更該注意學生怎麼執行課表。我不否認比起成功的案例，失敗的案例或許更有研究價值。畢竟，成功的案例怎麼分析都對啊！不過在合作的過程中，我們確實花了許多時間在滾筒按摩、跑者日誌上的對話、揣摩動作跟跑感、課表目標引導這些看不到數據的項目上，這也是我在姿勢跑法 Lv.2 之中學到的，有些是數據無法量化的。下面是他一對一到矽品馬半馬破百的四周訓練內容：