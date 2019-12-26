賽事心得／台北馬拉松 馬來西亞跑者連四年參賽

～～緣起～～

馬拉松這個詞在我眼裡壓根都沒想像過，在沒有接觸馬拉松之前，我一直覺得這是一個又長又臭的運動項目，真心佩服那些有毅力完成的人。

國小時期本身就是田徑隊的主攻100米和跳遠，國高中卻只專注在跳遠和三級跳，偶爾接力賽需要人的時候才去幫忙插花，同時自己個性比較過動的關係球類運動也摸索了一陣子。大學時期我來了台灣唸書，照理來說身邊的朋友一定以為我會念體育相關的科系來延續我的興趣，結果我跌破了大家的眼鏡，我跑去唸了公共行政，從此以後就跟田徑脫離了關係，因為愛運動的那把火沒滅，取而代之的是球類運動。直到大四那年，我決定考研究所，那時候心裡一直在掙扎，要念政治所還是念運動相關的研究所？問了身邊很多朋友，其實我相信很多人在很多情況心裡都有一個答案了，只是需要有人去支持你。於是我決定考運動相關的研究所，不久後我就用了僑生的身分考上了國立台灣師範大學運動休閒與餐旅管理研究所。

上課的第一天，看到班上的同學我大吃一驚，班上的同學每個看起來都好像很會運動的樣子，那時候因為大學四年過得太糜爛，身高166，體重從原本的55kg走鐘到80kg，身邊的朋友都嘲笑我不像是田徑隊的，反而比較像是舉重的。

碩一的暑假我決定我要減肥了，目標是畢業前要瘦下來！我開始制定目標，把飲食習慣改了，再配合跑步習慣，加上共同指導教授台大田徑隊的秀華老師每次找她meeting都一直叫我去運動，我決定卯起來了，暑假結束後，天啊體重掉了17kg，甚至開學後有同學認不出我的背影，也終於體會到衣服尺碼從XL到M號的那種感覺，做夢都沒想到，基於跑步讓我瘦下來了，我不能再重蹈覆轍再胖回來，只要有空我就會去跑步。

這兩張照片相差不到半年

～～蛻變～～

直到有一天，友人告訴我年底台北馬拉松要不要去挑戰看看半馬，我很爽快的答應了，但我心想21k？開什麼玩笑，我平時頂多跑10k而已，之前頂多在公園跑步也沒參加過任何一場路跑，第一次路跑就是半馬肯定跑不完，跑不完還要上回收車肯定很丟臉，但還是硬著頭皮去跑了。

2016年台北馬拉松的前一天，想到明天要跑半馬我就緊張到睡不著，直到到了會場我還在懷疑我真的跑得完嗎？我記得那天天氣非常好，加上人好多讓我很亢奮，友人在出發前跟我說了一句『等等終點見』後，我們就各自出發了，我把人生的第一場半馬當成是我國高中田徑隊後的復出之戰，很快進入狀況，把平時的跑步的速度拿出來就好，我依稀記得在15k後我開始累了跑不動了，但還是必要咬著不放，心想只要我每跑一步，我就離終點更近一點，在補給站停下來休息一陣子後繼續上路，因為出發前有爬文說只要進了地下道就代表離終點不遠了，回到終點看到大會時間2小時15分，對於第一次半馬成績來說我很滿意。我心想明年我還要來挑戰！

人生第一場半馬成就達成

2017年因為在服務業上班的關係，時間變得很不固定，跑步的時間變少了，唯一增加的是報名路跑的數量，我開始愛上路跑，經常在關注路跑賽事，在服務業上班假日要休假是很難的一件事，曾經做過最瘋狂的事就是跑完一場半馬後接著中午12點上班到晚上10點下班。很快的年底的台北馬拉松又來了，這次我發誓一定要比去年快，我記得那年天氣很糟，寒流又下雨，前一天晚上10點下班，幾乎沒睡就出門了，我真的很累很累，加上前一陣子出車禍，沒完全復原，於是沒有跑出理想的成績最後小破pb以2小時11分結束這一回合。

第二年get

2018年我換工作了，找了一個早九晚五週休二日的工作，這代表我下班後可以有固定的時間去運動，這一年開始上健身房重訓，晚上在附近的公園跑跑步，目的就是為了一個，一定要在年底台北馬拉松跑半馬進2個小時完賽，但有時候計畫趕不上變化，最後還是以個人時間2小時00分49秒完賽，差這49秒飲恨。

第三年怎可能缺席呢？

2019年，帶著去年的49秒來到這一年，我發誓我今年無論如何都要雪恥，開始制定這一年的賽事，因為我知道我的弱點在那裡，就是遇到爬坡我會選擇走上去，直到走下橋我再繼續跑，可能爬坡成為我最大的障礙吧，這一年對爬坡做足了功課，先是報了101登高賽，接下來挑戰全台爬坡最硬的岱宇國際馬拉松全馬，再來就是美津濃接力賽最後一棒，再到台北馬拉松前一個星期的烘爐地馬拉松，就是要讓自己克服爬坡的這個障礙。

以為克服這些今年就有望可以破二了，殊不知我敗在了抽籤這件事，第一次公佈名單的時候我盡然在備取，備取號為1950，心想離正取這麼遠我這一年的努力就白費了？加上我從來沒備取過，身邊的友人兩位抽全馬都遞補，半馬三位抽只上了一位，開始祈禱遞補名單可以上，一個星期後全馬遞補上了一位，半馬加我三個全上了，才放下心中的大石頭。

因為我們四位都是馬來西亞人，只有我和雄是在台灣生活的馬來西亞人，而芳和安分別在馬來西亞和新加坡工作，所以等芳和安買了來台灣的機票後我就一直很期待可以和大家在台北馬拉松相聚。同時也感謝慧慧那個女人和沒抽到全馬的堯也到場等我們回終點。

因難得有朋友來台灣跑馬拉松，所以這次我們決定要在每個人背後別上國旗，當作是小小裝扮。

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We are from Malaysia，下次你們在跑道上遇到後面扣上國旗的請記得跟我說聲『加油』

每一次跑台北馬拉松都莫名的亢奮，今年就是要在半馬破二，原本號碼布寫著B組出發，但因為現場人太多了，完全卡不進去，最後只能跟D組的一起出發，出發不久後第一個任務就是要撥開前面的人群，等跑到一個比較舒服的位置在開始正常發揮，前10k結束了看了一下手錶顯示51分32秒，照這樣推算很有機會可以破二，心想後面的11k穩穩就好，又來到我最討厭的上橋下橋這個戲碼，這次我沒停來，就穩定爬上去。來到18k的時候準備要進地下道了，看了手錶1小時33分，剩下3k還有27分鐘，時間完全夠用!出了地下道後轉個彎就到了，沿路上我笑著進終點，最後以個人時間1小時51分22秒完賽。再一次破台北馬的pb!

第四年台北馬拉松

以前我會覺得馬拉松又長又臭的運動，現在當我體驗馬拉松後，會覺得怎麼這麼快就到終點了，我還沒跑夠!我開始愛上衝到拱門的那個快感～

回想這四年的跑步人生，原以為就是為了減肥才接觸的，殊不知現在是重度的馬拉松成癮者，比較資深的朋友都笑說『以前看你的IG和FB都是滿滿的飯局po文，現在都是滿滿的路跑文，你真的變了』，我都會笑說『我都30了，我再不熱血多幾年就熄火了，怎樣，要不要跟我跑一場？』…….

我是一名在台灣生活11年的馬來西亞跑者，我還在用我的雙腳跑出故事，接下來的故事我期待你們可以和我一起參與~

IG都是滿滿的路跑文，歡迎追踪

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