賽事心得／西濱公路半程馬拉松 歡樂配速列車

週六的一早不小心睏貴逃原本要搭乘9:17的火車前往台中但起床時，已是9:20分了…只好臨時搭高鐵直殺烏日，趕12點的接駁車還好高鐵超快速，不用一小時就抵達烏日站，順利趕上大會接駁車!!!真心覺得這錢很值得 (心痛)

剛到會場時就看到森森哥與昇蓉姐，連忙趕緊拿了自己的物資，別好氣球與晶片後來大家陸續抵達會場，就開心的一起拍拍照緊接著就各自熱身，一齊走到拱門前還看到交通部長林佳龍與彰化縣長王惠美 出席活動，真是盛大啊~

5.4.3.2.1…..起跑~

起跑一開始我跟森森哥就退到兩旁，讓跑快的跑者陸續通過不到一會兒的時間就開始上橋，坡度還滿舒適的，就一路順順的前進

而且一上橋就立馬是2.5K的補給，除了基本的水與運動飲料/番茄/香蕉/橘子外還有吃到八寶粥 / 咖啡 / 豬頭皮 / 豆干 / 鳳梨汁 / 能量飲 / 維力炸醬麵真的嚇死寶寶，才第一站就這麼澎派，主辦是要不要讓人跑下去啊~(誤)

這場比賽總共有6站的補給站，途中比較有印象的是現炸地瓜球，而且是整攤搬上國道炸，真的很壯觀，另外還有喝到整罐的木瓜牛奶汁，然後補給人員還要我們一人拿2罐走，真的是很歡樂啊!!! 聽說最後一站有牛排，不過我們沒有吃到，算是有點小小遺憾 (但一路上吃到的補給還真的很多，謝謝舒康)

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最終列車以2:41歡樂玩賽，謝謝乘客一起開心+崩潰共跑!!!今天心血來潮，戴著聖誕帽跑完全程，還好賽前有先用迴紋針固定好帽子不然遇到這種不講理的風，真的會立馬吹走!!!去程10K被風推著跑，好愉快啊 (但氣球一直拼命洗臉+勒脖子)但回程就開始逆風高飛，西濱海風無限供應吃到飽 ^^謝謝森森哥一路陪伴，一起順利完成任務後段還有陸續撿到幾位乘客，還順勢幫忙擋風。 (#我胖我驕傲)

也恭喜素雅女神與家興車長上凸台!!! 超棒的~完賽之後會場還有提供熱粥給跑者，還有歌手表演，真的辦的很棒!!! 可惜這賽事只有一次而已~真希望天氣是好的，就可以看到無敵夕陽惹 QQ謝謝運筆給與這次的配速任務，謝謝辛苦的工作人員與攝影師!最開心的是，還遇到從台北來彰化跑步的跑友，最後謝謝彥晴車長讓我搭順風車，配速列車，我們下次見!!!

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