2020 新竹城市馬拉松 賽事／住宿情報分享

最近我家老闆在準備明年的「新竹城市馬拉松」的賽事，所以最近在翻查關於「新竹城市馬拉松」的資訊，但畢竟這個賽事也是相當有知名度以及非常熱門，報名也額滿了，可以再分享一些資訊給你們。

「新竹城市馬拉松」主題

既然是熱門的馬拉松，我就不落俗套的基本介紹明年 2020年的主題是以「幸福新竹、微笑路跑」出發，預計 2/23 開跑，而今年有別於以往的設計，今年主辦重新規劃全新賽道，賽道路程可沿著海岸河岸奔跑，還可以跑上68快速道路！而今年是從南寮運動公園出發，經過東門城、護城河、火車站等歷史古蹟，最後再進入新竹左岸跑回南寮漁港，讓跑者體驗新竹市的河岸之美。查看路線當中，途中會經過風箏公園，我之前有去過，那邊會有各式各樣的風箏在天上飛，真的超可愛～真的會想起童年時期的回憶。

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「新竹城市馬拉松」補給站

除了全新的沿岸路線之外，最不能夠錯過的就是大家最看重補給站，而且每次大家聽到「新竹城市馬拉松」都說是非常邪惡😈哈哈哈～～不是啦！我是說很豐盛～～有牛肉、生魚片、可樂等等...... 讓你感受新竹在地熱情的啦啦隊之外就是他們精心準備的美食啦！另外聽說這次的交管非常的嚴格，能讓跑者們在市區內毫無阻礙的奔馳～～～跑過的都說讚👍🏻

「新竹城市馬拉松」精選住宿

讓大家啊最懊惱的地方就是這次可以選擇住哪裡呢？幫大家整理好的 [精選住宿]，趕緊點進去看看吧！

我推薦的旅宿價位大概是NTD 1000 - 1200 一個人左右，也算是大家能夠負擔的價格。地點也靠近接駁點跟起跑點，大家可以再看看，有興趣可以訂房，旅宿也有推出跑者友善的優惠價格，有興趣的可以趕緊訂房，我猜數量也不多這樣。

「新竹城市馬拉松」交通資訊

這次我們家老闆會選擇自駕到新竹，所以這次同步整理了 [行車路線] 給各位參考，當中也加入了推薦的住宿給大家，可以直接規劃路線，希望可以快速幫助大家當天的動線。

目前找到的飯店交通規劃都應該算是方便的，無論是選擇自駕到新竹還是搭乘公共交通運輸的跑友都是非常友善跟方便！價格的部分一個人抓到新台幣800-1200 一個人們都算是大家能力範圍內。目前看到的飯店都有附設停車場，所以自駕的應該算是很方便。還有部分飯店附近就是火車站，所以選擇搭計程車或是公車都沒有問題。

*小提醒：UBER目前在新竹是暫停營運的喔～(大家不要以為有UBER可以搭喔XD)

這邊也推薦跑友們可以先開車至樹林頭夜市停車，再搭免費接駁車過去賽事會場！（大家別忘了要事先登記喔～憑號碼布上車）

注意！大家跑完馬拉松之後，別忘了在南寮漁港吃海鮮！(真希望老闆帶我去吃生魚片！）吃完可以去魚鱗海梯散散步，拍拍網美照上傳IG打卡～～～

各位參賽者們，跑新竹馬前別忘了熟悉一下路線！以下分別是全馬、超半馬、健跑﹐親子休閒組的路線圖：

📌全程馬拉松 (42.195KM) 限時6小時 AM06:00 起跑

📌超半程馬拉松 (25.4KM) 限時4 小時 AM06:00起跑

📌健跑組 (10.6KM) 限時2 小時 AM06:30起跑

📌親子休閒組 (5.6KM) 限時75分鐘 AM07:00起跑

希望大家會喜歡這次分享喔，如果還有想要敲碗什麼樣的賽事，都歡迎留言喔！