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賽事心得／通霄濱海追風馬拉松 無可挑剔的好賽事

2019-12-26 10:19運動筆記 黃智彬

由於朋友想參加路跑，因此選了幾場賽事給他挑選，最後決定參加這場通霄濱海追風路跑。話說這場賽事之前我也有關注到，只不過小弟我對於山路馬比較有興趣，因此就沒有考慮在內，趁著陪朋友去跑的契機，就順勢參加全馬組。整體來說，對於整場賽事的各方面感覺都很好，一則賽道風光；二則補給豐富且站點眾多；三則動線規劃等，簡直是無可挑剔的好賽事，難怪現場有好多人參加，可能是口碑不錯喔! 也許明年還會來參加，期許自己下次有進步的空間，為什麼這麼說呢? 因為賽道雖然很平緩，只有在上好望角那一段有部分的上坡，因此有可能是我跑最好的一次，也就是第一次低於5小時XD，但最後的6K側腹痛到無法跑，只能緩步地走回終點，雖然讓人扼腕，但當下我也莫可奈何~

起跑前

活動是辦在通霄海水浴場，因此停車位算是蠻充裕的，至少我提早1小時來的當下還有很多空位。再來就是找廁所上大號，舞台旁的公用廁所只有四間，但是主辦單位也在周邊設置至少有10多個流動廁所，因此算是蠻充裕的，這一點算是處理的很棒! 寄物區也分成多區，不會有塞車排隊寄物的問題! 整體來說樂活資訊真的很專業!

起跑前也有歌手在舞台上高歌一曲，聽主持人說是苗栗的伍佰，而且也是等等要一起跑全馬的選手，真的是多才多藝XD

參加的人數真的很多，最後看了一下全馬總人數就有將近1000人，以地方路跑賽事來說算是規模很大了，畢竟還與台北馬拉松撞期，再者以近年路跑賽事退燒的情況看來，還有這麼多人真的是很驚訝，肯定是有口皆碑才有這等規模

跑步路線紀錄如下

透過Strava紀錄的經過時間05:04:50、爬升高度約100M

PS. 粗略估算一下全程爬升高度約100M，在此紀錄的293M落差有點大，因此不採計

#白沙屯-拱天宮

起跑後從通霄漁港出發

之後轉為沿著濱海旁的堤防前進，當然不上堤防的話可以沿著下面的道路跑

當下正值退潮

由於正值清晨因此有點涼意，但也因為東北季風減弱，因此處於無風的狀態，看來等等陽光照下來就有得熱了Orz

由於我們是一路往北跑，因此會經過秋茂園、新埔火車站等

約莫9K處行經通霄鹽廠後頭

過了鹽廠後突然一陣烤肉香撲鼻而來，我還以為我參加的是虎尾烤雞馬拉松，喔不~ 這是烤乳豬才是，以賽道來看這是全馬跟半馬組才有的福利，只是全馬組先出發先享用了XD。相關人員會將烤肉切片，吃了幾塊還不錯吃且不會很鹹，還真的是第一次吃到如此美味的補給品!

約莫11K左右，賽道刻意繞進白沙屯媽祖-拱天宮前

#後龍-好望角

過了白沙屯後，賽道又準備回到濱海旁的道路，這一段在之前的後龍鎮路跑賽有跑過

這一段看了地圖有標示海岸自行車道，一路直行到底看到海角樂園後右轉

右轉後，後龍知名景點好望角在前方的山丘上

想不到繼剛剛的烤乳豬後，這一站18K處還出現章魚燒!! 天啊~ 傑克這真的太神奇了!!!

準備跑上好望角，幸好這段斜坡不長，高度落差約80M

抵達好望角

#過港舊隧道

從好望角折返後出現20K里程標示，之後沿著小路跑4K一路緩坡下山，來到平交道旁後右轉直行約3K抵達過港舊隧道

一路從3號隧道到1號隧道的補給站，之後過地下道後左轉，一路再跑回白沙屯，此時約莫抵達32K位置

最後艱難的10K

話說這次的賽道雖然普遍都是平路，可是小弟我在最後的10K跑得非常辛苦，印象中當時才跑3小時30分左右，按照穩定腳程可以輕鬆地在5小時前抵達終點。不知是當下剩倒數10K時突然加速還是如何，雖然大腿有點微抽筋的感覺可是還可以動，最慘的是6K處側腹突然痛到跑不起來，最後只能在跑4小時後一路走回終點... 就這樣手上的錶一分一秒來到5小時整，當下只能眼睜睜看到很多選手從我旁邊呼嘯而去，這6公里我走了1小時...囧

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與前來跑21K的朋友合影

總結這場賽事

1. 賽道平緩到有機會破自己全馬的PB，但最後還是不如預期，期待明年再來努力

2. 平時還是得訓練核心肌群，還有騎腳踏車訓練大腿肌力，也許可避免今日的慘況

3. 這是一場優質的賽事，值得推薦跑友們來參加

4. 補給站約3~4K就有一個，因此天熱也不怕，而且補給項目超有誠意

原文亦發佈於Zhi-Bin's 談天說地

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