跑步小品／跑者生涯第一年 跑了6全馬和6半馬

「我們的重複行為造就了我們，所以卓越不是一種行為，而是一種習慣。」 -亞里斯多德

身為一個朝九晚六的大叔上班族，在去年之前大概已經有超過10年的時間沒有從事任何運動，每天結束繁忙的工作回到家，都只想懶懶的窩在沙發上，吃著不營養的食物滑滑手機然後洗澡睡覺，日復一日年復一年沒有改變。直到去年夏天，發現自己的身心狀況越來越不理想，頭頸肩背時常痠痛，體態也越來越不好看，這時才不禁自問，是不是該運動了？要做什麼運動好呢？球類從學校畢業之後就沒有碰，上健身房好像又不是我想要，腳踏車似乎得投資不少，印象中以前當兵時3000公尺跑得不差，應該也不用準備什麼裝備，家附近又有好幾個操場，不如來跑步吧！跑了大約一個月，看朋友都會去報名一些路跑活動，於是就也上網搜尋看看最近有什麼場子可以參加，赫然發現有一個感覺還不錯，但不知道為什麼還要抽籤？既然要抽籤那應該優質到大家都想參加？幾天後收到一封主辦單位寄來的信，通知我入取了！

於是，就在練跑兩個月後，誤打誤撞報名了2018台北馬拉松。當時周圍的朋友聽到都覺得太瘋狂，說很少人練不到半年就去跑全馬，尤其那時候的自已其實也都只跑跑5K而已，頂多週末跑個10K還走走停停，因此大家都規勸我，最好準備充分了再來挑戰。但大叔的個性從小就有點倔強，大家越是覺得自己做不到，就越想證明給大家看，況且離台北馬還有三個月的時間，趕緊上網搜尋關鍵字：「初學者，三個月，全馬」嗯...好像搜不到什麼恰當的文章，沒關係，那改搜尋：「初學者，全馬」。反正就給自己三個月的時間，能練多少算多少，跑不動就用走的，最差的結果不就是被關門被載走？接下來三個月（9月，10月，11月），開始逐漸增加跑量：

其他時間只要有空就會上網拜讀各種相關的文章，然後集結各種專家的意見整合成一套可能適合自己的訓練法，下班後就迫不及待到操場上去操練，慢慢的再從操場轉移到柏油路上，距離也從5K，10K，半馬逐漸拉長，跑到10隻腳趾頭要不脫落就是變成黒指甲，全身上下大概都痛過一輪，但此時心裡卻感受到前所未有的快樂和成就感，尤其是在發現自己這週跑得好像比上週少個幾秒，或是同樣的距離，今天跑起來好像比前陣子更輕鬆，心裡很清楚的知道，我的身體正因為這些努力而得到成長。三個月很快就過去，隨著時間一天一天逼近，心情意外的不覺得緊張，只有滿滿的興奮和期待，因為無論結果如何，我都已經盡力準備，就是為了這一天和大家一起跑在這個城市裡，這些平時只能讓車輛通行的街道上。全馬果然不簡單，30K以後的撞牆感一點都沒有少，腦中不知道浮現過多少次放棄的念頭，勸自己不如今天就跑到這裡，但沿途的加油聲不絕於耳，還有身旁許多正在一起戰鬥的跑者，都不斷的振奮著自己的精神，尤其是在最累想放棄的時候看見一個加油者舉著一張看板，上面的標語寫道：「你平時做了這麼多練習，不是為了今天來放棄！」這句話就像是天降神火一般再次把自己點燃，如果步伐已經累到跨不開，那就用更高的步頻來取代！無論如何，今天就算跪著也要把這42.195公里跑完！

最後的結果好像還可以，朋友都說初馬可以破四是還不錯的成績，這下子信心瞬間爆錶，開始瘋狂報名各種全馬，於是在短短的三個月內又跑了：

2019年1月：渣打馬

2019年2月：高雄馬

2019年3月：國道馬

雖然每場都有跑完，但發現自己越跑好像越沒力，成績也越來越差，這時候才知道，全馬其實傷身體，跑完也需要復原期，現在自己身體的基礎還遠遠跟不上這樣的運動強度和參賽頻率，一個初學者在三個月內跑了4場全馬，根本是拿自己的生命開玩笑。但這時候已經徹底對這個運動著迷，無論如何不會輕易放棄，剛好跑季也差不多吿一段落，於是下定決心給自己半年的時間，利用夏天好好的打底，同時也持續參加了一些半馬賽事來維持跑感：

2019年4月：Puma螢光夜跑

2019年5月：烏來峽谷半馬

半年很快就過去，隨之而來的是為自己安排的第一場挑戰：

2019年9月：雪梨馬拉松

這場小破了原本台北馬的PB 2分23秒，但最大的喜悅是發現身體在賽後的不適感與和上個賽季相比幾乎沒有，跑完以後第二天還可以在雪梨市區趴趴走逛街瞎拼！不知不覺，身體的素質在這半年的努力下已經逐漸茁壯，但這個賽季已經決定不能像去年一樣躁進，全馬之間的間隔決定從一個月一場拉長成兩個月一場，中間再穿插些半馬來以賽養賽：

2019年10月：寶礦力半馬

2019年10月：長榮半馬

2019年11月：台中岱宇半馬

接連的三場半馬之後，隨之而來的又是場海外馬：2019日本神戶馬拉松。其實賽前對這場的成績期待不高，因為10月時參加一些跑5K的活動衝太快受了傷，加上聽說神戶馬拉松有幾個大上坡，一直被評為「不適合破pb的賽事」，所以就抱著去玩和吃美食的心情，賽前每天都到超市買了滿滿的食物回家嗑。

因為受傷也沒什麼練習，整天在神戶市區晃來晃去，還晃到了一個聽說很厲害的神社求了一個感覺很奇妙的御守，根本是為了我的現況量身打造。

晃了三天終於來到了賽事當天，在日本時間早上九點整和兩萬名跑者一同起跑，奇妙的事發生了！不知道是因爲御守發威，還是賽前因傷停跑得到充分的休息，抑或是沿途42.195公里都有滿滿的日本朋友為你加油（賽後統計加油群眾共有61萬人），在這種氛圍底下內心根本澎湃到慢不下來，身體受傷的部位也很乖沒有發作，意外的大破pb13分鐘！

2019年11月：神戶馬

這時候才體悟到，原來PB從來都不用強求，因為她會在你的身心都準備好的時候自然來到！

時間很快就過了一年，我又回到一切的起點：2019台北馬拉松，這次因為有其他全馬的規劃所以只報了半馬，當自己再度跑在同樣的跑道上時很清楚的感受到，現在的我已經和一年前的我不太一樣！跨出的每一步都更有自信和力量，一年前只能連滾帶爬的邊跑邊幫自己催眠只剩X公里，一年後還行有餘力幫沿途正在挑戰自己的朋友加油打氣！

回首這一年，其實也沒有做什麼特別猛烈的訓練，一年來的總跑量大概是2000公里，平均每個月160公里，每天大概也就是5公里而已，這種跑量比上不足比下有餘，但有一點最爲自己感到驕傲的是這一年來無論颳風下雨，只要行有餘力，就會穿上跑鞋出門練習毫不猶豫！就算每次的進步都很渺小，但經過長時間的累積，你還是可以很清楚的感受到，自己在慢慢變好！變好的不只是逐漸提升的PB，還有身心的健康！

你的心中有沒有一些夢想？是不是覺得好像很難達到？沒有關係，沒有人嘲笑的根本談不上是夢想，虛心接受所有質疑和批評的聲浪，也別那麼害怕失敗和受傷，失敗往往是我們最好的老師，適度的受傷也反而讓我們變得更強壯，如果真心喜歡一件事，就要全心全力的投入，最後這一切都將化作源源不絕的能量，幫助你在終點微笑飛翔。

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我是一名平凡的大叔上班族，每天都用下班後的半小時至一小時出門跑步，現在的我覺得自己不是在「練」跑，而是跑步早已變成生命中不可或缺的一部分，這就是我的跑者生涯第一年，你呢？