賽事心得／西濱公路半程馬拉松 只能想像的無敵夕照海景

今年有多場一生只能有機會跑一次的馬拉松

而這場也是標榜只能跑一次的馬拉松 (之後要封路給跑者辦賽事好像有難度)

它們都有個共同點 除了一生只能跑一次 還有就是賽事名稱都超長又繞口~^^

慶祝台9線南迴公路改通車馬拉松

慶祝台9線蘇花公路山區路段改善計劃全線通車半程馬拉松

西濱彰化路段全線通車半程馬拉松-芳苑大城無敵夕照海景

（普天宮前廣場）

中午就動身南下 早早就抵達彰化普天宮 會場的腹地很大 停車沒問題

廟宇本身的廳堂也是超大的 不愧為全台灣面積最大的媽祖廟

首先入內向媽祖祈求今天能順利完賽

並向旁邊的文昌帝君祈求女兒明年的學測也能順利

（領跑車 特斯拉）

（半馬已出發 等待10K組出發）

因為時間還早就到處走走看看 發現各區的配置都很好

動線順暢 不會太擁擠 (也是參賽人數不多) 也有許多攤商

音樂會下午三點就開始 台上賣力的表演

跑在橋上還能隱約聽到美妙的音樂與歌聲 真的很棒

雖然受天氣影響並沒看到夕陽 但退潮後可眺望很遠的景色

跑在快速道路上就是暢快 回程逆風是有些辛苦

補給站的補給很到位 賽後有鹹粥可以吃到飽

不過最後2K三個組別匯聚在一起 也是得東閃西躲

但整體來說算是辦的很好的賽事 不會因為只有一次就草草了事

（天空灰灰透不出藍）

（生態隔音牆)

（10K折返點）

（芳苑-大城段）

（美味牛肉補給）

（選手休息吃鹹粥 像辦桌）

這場有別以往 主辦單位希望能伴隨著美麗夕陽來跑步

而不是期待日出 但天不從人願 這天能見度不佳

天空灰濛濛 只能看見退潮後的潮間帶 可點可惜

（潮間帶）

（音樂會表演）

報名這場賽事是衝著完賽禮的南投竹山紫南宮加持的「豬來福」錢母而來

果然沒有讓我失望 看著沉甸甸的錢母 希望來年都能財運亨通 福氣啦

還有完賽獎牌超大一個 太有誠意了 非常滿意

（完賽禮）

（南投竹山紫南宮「豬來福」錢母）

分享 facebook

（超大的完賽獎牌）

（終點完賽）