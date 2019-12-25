賽事心得／瑞士城市馬拉松 湖光山色好風景

賽事名稱：瑞士城市馬拉松 Swiss City Marathon

比賽地點：Lucerne, Switzerland

賽事日期：每年十月最後一個星期日，2019年是10/27

官方網站：https://www.swisscitymarathon.ch/en/

在跟老婆討論度蜜月的時間地點時，一直有把我們都喜歡的「網球賽」跟（我喜歡比較多的）「路跑」考慮進去。最後我們在2019年10月前往瑞士，先是在10/21~26到 Basel 看了職業男子網球ATP 500層級的 Swiss Indoors；為了看老婆的最愛 Roger Federer 比賽的過程一波三折，還因此放棄了Swiss City Marathon的 Expo 跟在 Expo 當天發放的一份義大利麵，晚上才從 Basel 搭火車到 Lucerne 準備隔天的半馬。

先說結論：如果你參加路跑喜歡風景美、氣氛佳，比較不在意成績跟補給，最重要的是有假放且口袋夠深，那 Swiss City Marathon 是你絕佳的選擇！風景美：Lucerne 是瑞士著名觀光景點，湖光山色自然不在話下，跑起來心曠神怡，要比喻的話就是：空氣好很多、湖水清澈許多，跑起來也舒服許多的升級版日月潭環湖路跑 XD

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氣氛佳：賽道兩旁沿途有民眾幫你加油打氣，德文的「go go go!」是「hopp hopp hopp!」，連著一起念時，h 子音會被省略、字尾的 p 會跟字首的 o 連在一起，聽起來就是「po po po!」，我剛開始還以為是中文「跑跑跑！」XDD 一路上有二、三十個樂團（銅管樂團為最大宗，最特別的是有一團阿爾卑斯號重奏！）奏樂打氣，非常開心！分時段出發，賽道不壅擠，自己選擇想跟哪組兔子跑。比賽開始時間是九點整，全馬半馬一起出發，第一批 pacer 是全馬sub3, 半馬90分；三分鐘後0903讓第二批 pacer 出發，餘類推；我是跟倒數第二批的全馬430／半馬兩小時 pacer 一起在0918起跑。這樣的設計我覺得很不錯，反觀在台灣有 pacer 的路跑，幾乎每次都是讓所有的 pacer 不管快慢都站排頭出發，如果出發時離排頭很遠，前面要瘋狂趕路追上 pacer, 其實會打亂節奏。

銅管樂團

銅管樂團

薩克斯風樂團

阿爾卑斯號（Alps horn）八重奏！

號碼布上跟終點都有中華民國國旗，很貼心！

成績：跟日月潭一樣，沿著水域跑不段遇到上下坡，高低差45公尺、半馬總爬升194公尺。全馬是半馬路線跑兩圈。補給：水、運動飲料、一種糖、香蕉，沒了。

選在十月最後一個禮拜天辦比賽，剛好是瑞士從夏令時間 fall back 到冬令時間的第一天，所以！可以多睡一個小時！報名包含：瑞士境內任一點免費來回火車接駁票，而且不用同點去回，所以我們就利用這兩張票，賽前一天看完費德勒比賽後從 Basel 到 Lucerne, 賽後隔天從 Lucerne 到 Interlaken 玩。整體印象非常棒；深深覺得一個城市一年辦好一場比賽就夠了。十月底的瑞士氣候非常適合跑步，氣溫攝氏9~19度，濕度也不高，如果有假（比如婚假）、口袋夠深（如果都來瑞士了肯定要多待幾天觀光旅行，但瑞士物價是全球數一數二貴，麥當勞更是全世界最貴，大麥克是台灣的2.5倍），實在是太推薦這場比賽了！#但我應該無法再來一次