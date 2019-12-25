親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

「太狠了吧！」移工騎車撞倒79歲婦 竟狠心將她往橋下丟

手機殼裝心酸的？8成螢幕摔破 都做了這件事

運動筆記一生一次（三）50歲女生可以愈跑愈慧跑+愈會跑
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA賽事懶人包 (12月24日)今日最佳球員- LaMarcus Aldridge (12月24日)

賽事心得／瑞士城市馬拉松 湖光山色好風景

2019-12-25 10:04運動筆記 Chi-Fan Chien

賽事名稱：瑞士城市馬拉松 Swiss City Marathon

比賽地點：Lucerne, Switzerland

賽事日期：每年十月最後一個星期日，2019年是10/27

官方網站：https://www.swisscitymarathon.ch/en/

在跟老婆討論度蜜月的時間地點時，一直有把我們都喜歡的「網球賽」跟（我喜歡比較多的）「路跑」考慮進去。最後我們在2019年10月前往瑞士，先是在10/21~26到 Basel 看了職業男子網球ATP 500層級的 Swiss Indoors；為了看老婆的最愛 Roger Federer 比賽的過程一波三折，還因此放棄了Swiss City Marathon的 Expo 跟在 Expo 當天發放的一份義大利麵，晚上才從 Basel 搭火車到 Lucerne 準備隔天的半馬。

先說結論：如果你參加路跑喜歡風景美、氣氛佳，比較不在意成績跟補給，最重要的是有假放且口袋夠深，那 Swiss City Marathon 是你絕佳的選擇！風景美：Lucerne 是瑞士著名觀光景點，湖光山色自然不在話下，跑起來心曠神怡，要比喻的話就是：空氣好很多、湖水清澈許多，跑起來也舒服許多的升級版日月潭環湖路跑 XD

分享

氣氛佳：賽道兩旁沿途有民眾幫你加油打氣，德文的「go go go!」是「hopp hopp hopp!」，連著一起念時，h 子音會被省略、字尾的 p 會跟字首的 o 連在一起，聽起來就是「po po po!」，我剛開始還以為是中文「跑跑跑！」XDD 一路上有二、三十個樂團（銅管樂團為最大宗，最特別的是有一團阿爾卑斯號重奏！）奏樂打氣，非常開心！分時段出發，賽道不壅擠，自己選擇想跟哪組兔子跑。比賽開始時間是九點整，全馬半馬一起出發，第一批 pacer 是全馬sub3, 半馬90分；三分鐘後0903讓第二批 pacer 出發，餘類推；我是跟倒數第二批的全馬430／半馬兩小時 pacer 一起在0918起跑。這樣的設計我覺得很不錯，反觀在台灣有 pacer 的路跑，幾乎每次都是讓所有的 pacer 不管快慢都站排頭出發，如果出發時離排頭很遠，前面要瘋狂趕路追上 pacer, 其實會打亂節奏。

銅管樂團

銅管樂團

薩克斯風樂團

阿爾卑斯號（Alps horn）八重奏！

號碼布上跟終點都有中華民國國旗，很貼心！

成績：跟日月潭一樣，沿著水域跑不段遇到上下坡，高低差45公尺、半馬總爬升194公尺。全馬是半馬路線跑兩圈。補給：水、運動飲料、一種糖、香蕉，沒了。

選在十月最後一個禮拜天辦比賽，剛好是瑞士從夏令時間 fall back 到冬令時間的第一天，所以！可以多睡一個小時！報名包含：瑞士境內任一點免費來回火車接駁票，而且不用同點去回，所以我們就利用這兩張票，賽前一天看完費德勒比賽後從 Basel 到 Lucerne, 賽後隔天從 Lucerne 到 Interlaken 玩。整體印象非常棒；深深覺得一個城市一年辦好一場比賽就夠了。十月底的瑞士氣候非常適合跑步，氣溫攝氏9~19度，濕度也不高，如果有假（比如婚假）、口袋夠深（如果都來瑞士了肯定要多待幾天觀光旅行，但瑞士物價是全球數一數二貴，麥當勞更是全世界最貴，大麥克是台灣的2.5倍），實在是太推薦這場比賽了！#但我應該無法再來一次

Roger Federer費德勒

延伸閱讀

賽事心得／矽品馬拉松 半馬進步了8分鐘

賽事心得／台北馬拉松 追尋更好的自己

反毒校園路跑5校參與 23日真理大學熱鬧開跑

賽前情報／西濱半馬配速列車 帶你搭上無敵海景...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

跑步小品／50歲女生殺進330啦 愈跑愈慧跑+愈會跑！

2019-12-25 10:15

跑步小品／跑者生涯第一年 跑了6全馬和6半馬

2019-12-25 09:44

賽事心得／台北馬拉松 3100公里以外的馬來西亞查某

2019-12-25 10:30

賽事心得／西濱公路半程馬拉松 只能想像的無敵夕照海景

2019-12-25 09:57

賽事心得／國家地理野生動物路跑 為而樹蛙跑

2019-12-25 09:52

帶小比旅品台灣／西濱公路半馬 最超值的一生一次路跑！

2019-12-25 10:19

賽事心得／台北馬拉松 打掉重練、氣餒但不放棄

2019-12-24 10:32

走台灣的路、取非洲的水 舊鞋救命-為愛而走

2019-12-24 10:25

賽事心得／矽品馬拉松 半馬進步了8分鐘

2019-12-24 10:17

2019年台灣越野跑賽事 歲末經典回顧

2019-12-24 10:03

賽事心得／台北馬拉松 盲跑大破 PB、意外之外的 420

2019-12-24 09:56

賽事心得／台北馬拉松 追尋更好的自己

2019-12-24 09:49

破200人爭取32個名額！渣打馬視障陪跑員開訓

2019-12-24 09:30

反毒校園路跑5校參與 23日真理大學熱鬧開跑

2019-12-23 17:16

賽事心得／台北馬拉松 有你們一起的初馬！

2019-12-23 10:16

跑步小品／2019豐收年 一次次的PB

2019-12-23 10:04

路跑圖輯／西濱半程馬拉松 低溫狂風夕陽隱

2019-12-23 10:00

賽事心得／台北馬拉松 跑爆了但很開心

2019-12-23 09:49

賽事心得／台北馬拉松 在終點遇見250的自己與最好的妳

2019-12-23 09:38

陳信安愛心不落人後 領跑ADA慈善聖誕路跑

2019-12-22 18:07

渣打馬體驗視障陪跑 陳奎儒長腿慢步走

2019-12-22 17:55

賽事心得／台北馬半馬破PB 廢物人妻這冬天很努力

2019-12-22 16:14

賽事特報／中部最美路段 西濱馬只有這天能跑！

2019-12-22 16:08

賽事心得／擠奶人生的大挑戰 醫護鐵人拚大阪馬

2019-12-22 16:05

賽事心得／東吳超馬100公里的約定 向腦麻生命鬥士致敬

2019-12-22 15:31

最速女律師 2019青島太平洋馬拉松心得

2019-12-21 09:20

路跑訓練／從討厭到戀上跑步 一場15周愛戀之旅

2019-12-21 09:16

極地超馬選手陳彥博 勇闖約旦、柬埔寨—賽後分享會

2019-12-20 06:00

跑步知識／如何從每天的訓練中發現弱點？

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 一跑就十年、還想再十年！

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 友情、愛情十年磨出第5名

2019-12-20 06:00

夕照半程馬拉松 樂跑西濱中部最美一段路

2019-12-20 06:00

跑步小品／膝蓋痛該如何上場跑馬？

2019-12-20 06:00

年度情報／2020馬拉松清單 你準備好了嗎？

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 也許不完美、但至少完整

2019-12-20 06:00

跑步小品／整年跑馬屢失敗 接受當下的自己

2019-12-20 06:00

賽事心得／曾文水庫馬拉松 初馬留下的那1分鐘！

2019-12-19 10:42

賽事心得／台北馬拉松 如何跑完不變胖？

2019-12-19 10:35

賽事心得／台北馬拉松 BQ達標、差目標1分半

2019-12-19 10:31
看更多

熱門文章

NBA／勇士首次2連勝 格林：沒想過會因此興奮

2019-12-24 16:13

NBA／洛城耶誕大戰恐走味 湖人雙星出賽存疑

2019-12-24 09:55

MLB／才剛領獎等合約 希爾和妻子NFL場外失控被捕

2019-12-24 10:35

NBA／不滿三節就大三元 西蒙斯紀錄夜退活塞

2019-12-24 11:50

MLB／不看好假先發 洋基格林：季後賽需要王牌

2019-12-24 11:54

MLB／角逐大咖先發吞6連敗 天使成市場大輸家

2019-12-24 11:18

HBL／陳力生飆7記三分球 南山逆轉光復

2019-12-24 13:07

HBL／泰山菜鳥頂住壓力 雙山對決再壓綠色神盾

2019-12-24 20:18

HBL／58公斤吃不胖 許安想當青年柯瑞

2019-12-24 14:59

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

NBA／3.2秒致勝一擊 金塊穆雷：進入絕對領域

2019-12-24 15:33

NBA／雷納德舅舅的願望清單 聯盟要查是否違規

2019-12-24 11:04

NBA／艾德里奇賽季新高40分 馬刺大勝灰熊

2019-12-24 12:06

NBA／3分球10投盡墨 里拉德：凡事總有第一次

2019-12-24 17:03

MLB／離不開紐約 洋基牛棚大將巴坦希斯轉投大都會

2019-12-25 07:04

MLB／安那罕市府同意 天使將花98億買下主場

2019-12-24 12:32

HBL／戰神對決 林信寬準大三元壓南湖得分王

2019-12-24 18:23

NBA／延長賽連轟三分獵暴龍 溜馬透納：我是射手

2019-12-24 12:53

NBA／浪花兄弟場邊觀戰 羅素：活力感染全隊

2019-12-24 18:13

NBA／25歲前完成34次大三元 約柯奇史上第3

2019-12-24 17:45

日職／育成出頭天 千賀滉大薪資成長111倍

2019-12-24 12:31

NBA／相隔65天再交手 雷納德：洛城雙雄已不同

2019-12-25 08:52

耶誕籃球大餐爛菜遭嫌 尼克被踢掉要好好檢討

2019-12-25 07:00

NBA／巴特勒、阿德巴約聯手 熱火終結爵士5連勝

2019-12-24 13:15

NBA／柯林斯解禁回歸 老鷹仍吞8連敗

2019-12-24 14:30

日職／10年加薪69倍 山田哲人晉升五億男

2019-12-24 17:10

NBA／浪花兄弟「坐鎮」勇士首嘗連勝

2019-12-25 00:00

中職／林智勝再7轟拉下泰山 有望挑戰300轟

2019-12-25 00:05

MLB／老將捕手馬多納度 2年約續留太空人

2019-12-24 15:48

中職／明年開季取代彭政閔 高國慶史上第3老野手

2019-12-24 19:34

NBA／湖人雙星預計出賽 主帥稱耶誕對決如季後賽

2019-12-25 09:04

足球／C羅失冠摘獎牌拒握手 挨噓沒風度

2019-12-24 17:30

中職／羅力再9勝超前陳義信 下季挑戰100勝

2019-12-25 00:07

NBA／今日戰績表 羅素30分率勇士本季首次連勝

2019-12-24 15:23

英超／孫興慜踹人染紅 引爆對手遭歧視風波

2019-12-24 17:25

HBL／泰山複賽再克松山 教頭：有1就有2

2019-12-24 23:46

NBA／終場前2.5秒跳投 金塊穆雷「進入絕對領域」

2019-12-24 23:57

HBL／目標全勝 普門30分差輕取苗商開紅盤

2019-12-24 16:41

澳網／賽事總獎金提高 首輪出局也能拿187萬

2019-12-24 16:02

HBL／複賽初體驗慢熱 成功教頭：會漸入佳境

2019-12-24 21:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top