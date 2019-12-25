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運動筆記一生一次（三）50歲女生可以愈跑愈慧跑+愈會跑
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跑步小品／50歲女生殺進330啦 愈跑愈慧跑+愈會跑！

2019-12-25 10:15運動筆記 Sunny Lin

一個人什麼時候會停止進步？當你放棄的時候！幾歲是跑步的更年期呢？有人哇哇叫：我30，40了，肌肉流失中，體力下降中...

正因隨著年紀肌肉會流失，肌力變差，柔軟度變不好，體力下降...所以，要很清楚，要做什麼讓退化變慢，甚至逆轉年紀大恢復也變慢了，那要做什麼讓身體恢復稍微也能縮短，快點恢復..我們一定可以無傷，愈跑愈健壯!愈跑要愈慧會& 愈會跑!! 

留意自己身體的反饋訊息，加長的暖身與運動後之伸展足夠的營養，休息，與睡眠，讓身體恢復....你想更快，更速嗎？....有在追目標追成績的跑者誰不想更快!恢復課表是關鍵啊! ....

今天你，妳，恢復了嗎？課表傻傻吞，跑完不收操，不伸展，不放鬆....疲勞累積到一個程度，勞損....很容易就受傷了...今天的緊繃今天解決!

台灣跑步能否有個平台建立一下分齡排名讓大家參考嗎？國外都有5歲分齡的排名...，讓台灣的跑者有個目標參考去挑戰一下自己啊!

2017/12月台北馬，有著FAST42強大的專業訓練，53歲的我本來目標破4，破BQ...不小心的..NRC. Pacer明哲以穩定的配速讓我從容3:45進終點...蛤？ 就這樣，我3:45了..那如果我好好再練，全力以赴，放手一搏，那我能跑多快...

我想知道我能跑多快...我往前查了10年台北馬成績，50歲以上分組，沒有台灣女生破330...所以這330很難？...問了周邊朋友都說很難...妳，55歲了，不可能啦....今年，50歲組前三名，打破了12年來台北馬台灣沒有女生破330啊!真是開心，令人振奮!! 台灣馬拉松跑者愈來愈速!

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今年台北馬50歲分組前3名，3:21 ，3:23，3:23我們可以的，找到方法，穩定無傷，穩定進步，50歲以上的你，妳，可以慧跑，更會跑!!55歲以上的我們一定可以愈跑愈健壯!!

有時不追速度玩跑也很好，ADA聖誕公益路跑

第一次變裝跑，最佳造型獎10位，入選囉，1000元報名費全額捐的公益路跑，每個人的完賽禮由廠商贊助大概價值也有個5，600元，造型獎的獎品價值$8400

要慧跑，會跑，愈跑愈健壯，愈年輕! 2020年續續向前跑!

Running & Yoga，完美的結合^^，按摩，水療，滾筒....老人家想辦法加速恢復. 才有辦法再來加速跑啊!55歲，我要跑更快! FAST42 GO!!

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