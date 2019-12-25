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帶小比旅品台灣／西濱公路半馬 最超值的一生一次路跑！

2019-12-25 10:19運動筆記 陳嘉齡

上星期六，我和比比一起去彰化芳苑參加西濱彰化路段全線通車半程馬拉松。

在賽事前幾個小時，在地人好友蔡美玉帶我們去吃好吃的蚵仔料理，吃完後又帶我們去吃綿綿冰，在這裡真的很謝謝美玉。

到達會場後，很多跑友已在那裡等候，大家也開心的合照，而William Fang大哥，還特地帶比比的營養品從台中開車前來要給比比吃，真的很不好意思，在這裡也很謝謝他。

而美玉因為不小心跌倒了，腳也受傷腫起來，雖然她順利完賽，但也希望她早日康復啊！

賽事一開始，我們是和5K一起跑，所以賽道很擁擠，我很怕比比的車會撞到人家，所以一直很小心推，直到要上快速道路時，人潮才開始紓解。

上快速道路之後，很多人為了紀念這歷史上的一刻，直接躺在地上或是跳起來拍照，好不歡樂。

彰化縣海岸擁有廣闊的潮間帶，尤其芳苑、大城一帶被列入國際級重要溼地，具代表性，這次通車路跑路線是西濱全線最靠近海岸線的路段，沿途的風景很美，若是以後開車經過，就沒辦法用心欣賞美景了。

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其中有一段隔音牆聽說是花好幾個億製作而成，可惜的是當天是陰天，所以沒辦法看到漂亮的夕照，這是讓人覺得遺憾的地方。

這次一共有六個補給站，因為有舒康跑團協辦，所以補給比南迴和蘇花好太多了，他們不僅用心製作標語為跑友加油打氣，除了基本的水果餅乾之外，另外還準備了現炸地瓜球，炸醬麵（沒吃到），牛排，還有賽後的芋頭粥。

最讚的是他們的完賽禮，裡面還有紫南宮的錢母，這一生一次的路跑，真的讓人覺得好超值。

另外，還有歌手在現場演唱，和大家一起同樂，真的讓人覺得很用心。

再一次謝謝陳昆信，張儷馨以及六甲網紅哥劉進忠陪跑，雖然一路上逆風，我們也當了自己的破風手，一路上跑不起來，但跑的很開心。

謝謝攝影師童裕淋，侯冠宇，鄭宏洋，陳俊得大哥，張廖君旭大哥以及各平台的攝影師在冷風下幫大家拍好看的相片。

謝謝辛苦的舒康志工及交管警察為大家服務。

謝謝一起拍照及沿途加油的跑友。

#2019西濱彰化路段全線通車半程馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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