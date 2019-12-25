賽事心得／台北馬拉松 3100公里以外的馬來西亞查某

一個不起眼馬來西亞女孩的馬拉松故事從這裡開始...

自從有記憶以來，我都不愛運動這件事。小時候，老爸總愛叫我和他一起去跑步，我總是心不乾情不願地跟著他去，然後再帶著苦瓜臉回家。中學時代的體育課，我和朋友們總期待下雨，那就不需要跑操場兩圈了。體育課跑操場的日子，我和朋友總是偷懶再墊底！運動會的跳高跳遠跑步選拔，我總是落選。因此，對於運動這件事還真沒有一絲的好感。😝

不知爲啥，上了大學以後，學校舉辦了一場UTAR RUN。大學朋友也是我的中學朋友 秋容 邀請我一起參加 這場FUN RUN 10公里。應該是有朋友的參加，加上本身的愛玩，就這樣莫名其妙地參加了10公里路跑。(PS: 我想人在不同年齡會有不同的想法吧！)

人生的第一場10公里路跑(2011 UTAR RUN )

大學時代，最慶幸的就是認識了一群社團朋友，因爲他們，我的馬拉松生涯也正式開始！藉由朋友的介紹，我們認識了【馬拉松】這名詞，因爲這群朋友的關繫，我和秋容 不知哪來的勇氣一起參加了人生第一次的21公里半馬拉松【INTERNATIONAL PENANG MARATHON】。記得這場馬拉松以後，我和秋容發誓再也不參加這類的活動，一生一次就好了！可是到最後朋友時不時的邀約，我們還是會答應一起參加。

人生的第一場半馬 2011 INTERNATIONAL PENANG MARATHON

邁入工作以後，也認識了一群馬拉松愛好者，因爲同事的邀約和鼓勵，我吃了豹子膽報名參加了人生的第一次全馬(2014 INTERNATIONAL PENANG MARATHON)，永遠記得那艱辛的練習，那一年總共參加了11場大大小小的賽事，最後才有這美好的記錄(6小時40分徵服了馬來西亞檳城第二大橋)。

我總愛邀約朋友一起參加馬拉松後再一起遊玩

我和我弟一起征服了檳城馬拉松(42公里)

人生第一場海外馬拉松(新加坡)，她是我的好跑友

我的馬拉松生涯至今邁入第8年。透過一些跑步的書本，認識了一位臺灣有名的跑者-歐陽靖。他喜歡以旅跑【邊旅行邊參加馬拉松】的方式來看世界和參加馬拉松，我也希望自己有一天也能以這樣的方式來看世界和經營我的嗜好。

不知從何時開始，從面子書上發現一位在臺灣生活的中學朋友也是一個熱愛馬拉松的跑者，每次總羨慕他分享臺灣的大小賽事，去年的今天看著他分享臺北馬拉松，當下心想2019的我也要去參加這場盛大的賽事，就這樣2019的報名時間來了。 後知後覺的我到了今年才知道，原來需要通過抽籤才能參加臺北馬拉松。等待的心情總是複雜的，公佈抽籤成績的那天，心情一直忐忑不安，成績出了以後，發現自己是備取26(我的朋友更慘，備取1950) 超級無敵難過，心想我的夢想真的無法實現了嗎？朋友說唯有等待那些放棄報名權利的參賽者，備取的人才有機會取代那些位子。

終於皇天不負有心人，我和朋友最後都被錄取了！二話不說地馬上報名繳費參加臺北半馬拉松！從報名的那一天之後，每天都提醒自己要努力練習，因爲臺北馬拉松是一場在2019年獲得國際田徑總會(IAAF)銅標籤認証，正式成爲世界級的城市馬拉松賽事，因此門檻很高，必須在三小時內完成21公里。

練習過程總是辛苦的，每一次內心都會發出聲音”乾嘛要報名參加馬拉松來折磨自己呀？” 那麼勤勞地練習的原因是因爲自己在三小時內的次數並不多。11-12-2019飛臺北的日子終於來臨了，興奮又期待地說。前麵幾天都在玩樂，體驗臺灣的生活，看風景吃喝玩樂。13-12-2019 和家人朋友一起到馬拉松博覽會領物資。這場博覽會也讓我大開眼界，現場超級熱鬧。

比賽的前兩天，朋友爲了讓我熟悉跑步的路線，約了一起去夜騎馬拉松路線。臺灣騎腳車環島是我另一個夢想，我想朋友讓我體會了在臺灣騎腳車的感覺。那種感覺只能用刺激來形容，有機會下次再挑戰多一次！哈哈！

騎腳車繞馬拉松路線也是一種腳力練習！

比賽當天430am就起床準備了，起來那一刻心情還算平靜(其實內心擔心自己跑不完會上回收車，哈哈)工作上認識了一位好友，之後辭職來到臺灣讀書。她一聽到我要參加臺北馬拉松就馬上說要和我一起去會場湊熱鬧支持我！於是當天的我們一起搭捷運和其他朋友一起會合去到會場。

一走出捷運，都是一群群的跑者，大家都忙著寄物資熱身拍照。我想這是我參加過最多人的一場馬拉松吧！還沒熱身的我們，就發現42公裡的跑者已經準備出發了！好吧！趕緊寄物資，然後熱身準備出發啦！

我熱身，她吃麵包配咖啡 😂

準備出發咯！21km fighting!

由於我被分到D 區，出發時間延遲了10分鐘。一踏出起點，立馬向前衝!一開始的天氣挺涼的，時不時有冷風吹過，當下還真有點不適應，可是路是自己選的，怎樣都好，要努力下去。 以7.5km/hour 的速度一路跑， 終於依據大會規定的時間過了6.2公里處的門檻。一路欣賞沿途的風景，補給站讓我大開眼界，供應站多，大家也很有秩序領水。沿路還有珍珠奶茶的供應，可惜時間在和我賽跑，沒辦法停下來排隊喝奶茶。

忘了跑了多少公里以後，遇見一群拉二胡的拉拉隊，聽到快樂的二胡聲，頓時更有動力了！這就是爲什麼一直想飛出國外參加馬拉松的原因，因爲國外馬拉松的支持者總是比馬來西亞的還要熱情，一路上都有人爲跑者支持！我想跑者除了要有毅力以外，最大的動力來自於群衆的加油打氣吧！謝謝臺灣民衆們的加油!

九點以後，太陽神竟然出來了！熱到讓我一度以爲我在馬來西亞參加馬拉松，好在平時習慣大熱天下跑步了，只好繼續衝！忘了大約幾公里，上了第二個大橋竟然看到了美麗的河畔，風景真的很美，好想停下來拍照吹吹風，可惜我沒帶上我的手機，也沒時間停留下來，不過我想眼睛是最美的相機，可以記錄這些美麗的畫面。

終於大約930am 挨過了17公里處的門檻。距離大會時間還有半小時，而自己還有4公里左右要完成。心想一定要在三小時完成，不然回馬就要被朋友嘲笑了～好不容易來到地下道，這就意味著終點離我不遠。這段地下道約600m ，跑在地下道還真不簡單，需要一邊跑一邊調整呼吸～終於衝出了地下道，記得賽前朋友說了一句話''轉一個彎就到了！''秉持著朋友的這句話一路往終點衝，看到終點站有種莫名的感動，我快要征服臺北馬拉松這件事，只可惜我最好的馬拉松跑友沒辦法和我一起見証這一刻...希望她下次陪我一起出國跑馬拉松。😁

最後以2小時57分58秒完成了我的臺北馬拉松(21公里)

人生就像一場馬拉松，過程中總是有許多意想不到的事情，唯有親身經曆才能感受其身。跑馬拉松需要的是一個人的毅力，耐力去抵達終點；人生也是如此，許多事情也需要自己的毅力，耐力去完成。

分享 facebook

我們是來自馬來西亞的跑者！

特別又有意義的馬拉松獎牌

謝謝你的支持與鼓勵，謝謝你的陪伴