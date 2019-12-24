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破200人爭取32個名額！渣打馬視障陪跑員開訓

2019-12-24 09:30運動筆記 臺北渣打公益馬拉松

台北 – 每年初跑者心中最優的馬拉松盛事-渣打臺北公益馬拉松將於2020年1月19日開跑，除了鼓勵跑者勇於突破，展現「Without Limits」勇不設限的精神，也透過首次推出的報名公益捐款，獲千名跑者熱烈響應，全數善款投入渣打銀行「Futuremakers」全球公益計畫，幫助視障族群及弱勢青年擁有實現夢想的機會。

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（圖片來源：渣打馬拉松官方）

邁入第7屆的渣打臺北公益馬拉松，為台灣最多視障跑者參與的馬拉松賽事，自2016年起開放跑者擔任視障陪跑員，年年吸引數百位跑者熱情響應，今年更有超過200名跑者主動報名爭取32個席次，參加至今已連續舉辦第5年的「視障陪跑訓練營」，可見透過渣打銀行長年的努力下，成功喚起大眾對於視障議題的關注，也藉由身體力行支持賽事，承諾為公益而跑。渣打銀行感謝連續幾年堅持不懈，熱心響應擔任視障陪跑員的跑者們，讓我們看到愛心永不設限。

台灣欄神陳奎儒除了10月跨刀拍攝「奧運之星⭐勇不設限」系列影片外，再度力挺公益響應「視障陪跑訓練營」，首次嘗試矇眼體驗，與公共事務暨行銷處/公關暨行銷長陳穎勳率先示範，由資深導盲犬-3歲Ellie和5歲Sherry帶領他們在黑暗中先進行左右轉、停下的簡單動作後，再挑戰避開障礙物和坐上椅子。陳奎儒分享：「短短的距離，矇眼當下卻覺得是一條很長的路，很佩服視障跑者用非比尋常的勇氣和毅力完成每一場馬拉松，鼓勵大家在追求夢想的路上勇不設限，就像今年差一點點達奧運標，也不會就此放棄，只要你自己相信做得到，就是完成夢想的一大步。」

（圖片來源：渣打馬拉松官方）

對於視障朋友的了解不足，導致許多人即使有愛心，也難以在第一時間給予他們合適的協助，因此陳奎儒熱心拍攝與視障朋友互動的簡易指南-「問、拍、引、報」宣傳漫畫，期待讓大眾透過圖像化的詮釋，更加了解視障朋友的需求，近期「渣打臺北公益馬拉松」官方臉書將會發布，歡迎大家拭目以待。相信有你的支持與鼓勵，視障朋友在夢想的路上，將會更有動力。

陳奎儒

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