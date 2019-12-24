賽事心得／台北馬拉松 追尋更好的自己

前言

人生就像馬拉松，鳴槍後永遠不知道會發什麼事－「尤其是用生命換的事」，半年前一場平淡無奇的 2019世界地球日半馬路跑，讓我鬼門關前走一遭。當週馬上排檢查，後續到醫院聽醫生陳述生理數值，沒酗酒的我，肝指數可以超標到240那麼高（正常是40以下），才知道長時間低血壓（其實時間大概才30分鐘）對健康影響程度頗大。慶幸在「台灣新視野緊急救護協會/大騰救護隊」 幾位 EMT 努力下，幫我爭取到繼續人間品嘗酸甜苦辣的時間。

事後停止所有運動，跑步、排球、羽球，全停，乖乖吃藥、固定作息好好養肝，停了整整一個半月，六月中下旬，重回運動場，試著慢慢跑步，第一次回去跑個短距離就喘喘喘，起初沒有特定的目標，沒有預期的想法，以重建體能以及拯救退化到不行的心肺功能為主，從基礎的跑量堆積開始，有時輕鬆跑、不時稍快一點跑，六到八月浪流連浪了兩個半月，不時跟研發替代役同梯大神－詹傑凱討論近況，九月初打算年底挑戰之前未完成的目標－半馬破百，第一優先賽事選定當時帶幾位初半馬朋友的臺北馬，比賽在年底，剛好是冬天、也是跑者大拜拜，應不會重演地球日大太陽的窘境。

準備過程

課表服用里程約1000km

九月初經歷一小段時間討論，完整陳述生理狀況、上班情況、作息安排、預期目標，教練開出 15 週的課表，第一次接觸課表從地球日路跑的前8還10週開始，不算完整地從後半訓練週期接漢森，這回則是從基礎期 (Base) 5週、建構期 (Build) 4週、巔峰期 (Peak) 4週、減量期 (Tamping) 1週、比賽期 (Race) 1週，看到課表的第一時間發現，沒安排減量跟休息，教練說，對，沒什麼給我喘息的空間。

傑凱與他的快樂夥伴八月汐止山路團練

p.s. 剛好跟 Nike Fast 42 第三屆開訓時間差不多，他們拚完整全馬，我少人家半隻，難度更是人家的一半不到，Fast 42 3.0 成員剛好有原本就認識也是研發替代役同梯的楊世全，後續也因河濱跟大神們練跑認識年輕小將朱至中， 很強、真的很強。

訓練

推測是自己浪流連浪兩個月的緣故，前面跑量算堆積有夠，課表服用期間，乖乖紀錄狀況，三週後，教練通知提速到 98 分配速，接著再一個月狀況也還行，訓練配速安排提升到心中跨不去的檻 4:30 min/km - 就是 95 分完成半馬。以前只要這配速跑 5k ，腳就開始不舒服，心裡對這配速很有障礙，現在有機會挑戰能瞻仰的配速，就試試看。

一路訓練到第11週的週四，外公因病過世，原本這個週末，特地安排一場就在外公、外婆家附近的調整賽事－「關西小鎮路跑」，報名的時候想，完賽後獎牌可以給外公掛著一起合照，心情頓時不知該怎麼陳述。

當天以 1:34:12 完賽，乍看推進個人紀錄，但本場距離不到半馬，看其他幾個同場出賽的紀錄，都少 500-600 公尺，如果把距離補滿，推測是 97-98 分，勉強也算體驗百分台的風景，這場僅是期中考，看自己對於體感以及在比賽中掌握節奏的能力，跑完也對期末考的百分內多了點信心，最重要的，當作是小外孫獻給在天上的外公、外婆的禮物。

當時想，期末考很難比這場賽事更快了

也謝謝小弟 2018 太魯閣後，義氣相挺的陪老哥來參加比賽。在賽後列印成績的時候遇到表妹，當天她們學校很多同學在這場賽事擔任義工，不免俗合個影，這時也發現，大毛巾還是帶白色比較好看點😆

策略

要完成一場比賽，特別是有目標的時候，策略顯得很重要，前面提到的關西小鎮，教練依照我的訓練狀態以及賽事地形，出了功課給學員去執行（節奏跑搭配輕鬆跑，重覆到15k，到 18k 爬坡靠體感、坡頂後用強度跑），事後看數據，執行得還算徹底，沒有為了名次在腦衝全開、也才不會影響後面課表以及期末考。

至於期末考臺北馬，原本自己很天真，覺得策略就是 4:30 min/km 一路推到底，教練提醒後，多給自己一點方向，原則：前 3k 看身體狀況，市區容易爆衝要hold住，決戰最後7k，上橋不要急著全開、考量橋的長度看感覺再決定，進地下道以後體感掌握還有全開時機等。大概回想去年的過程、看今年影片，再默默算幾個分段時間後，差不多準備考試。

賽前一周，天氣預報出來，每天都說 12/15 (日) 是大熱天，心底多少毛毛的，超容易出汗的我，篤定每個水站都會進站、喝一口、潑一杯、有海綿抓海棉，保命補給，缺一不可。完成最後一次短距離比賽配速跑的時候，告訴自己：「（關於破百）不是這場、就是下一場，好好享受自己名字的臺北馬拉松，真的熱到不行就在10k喝珍奶😆😆😆😆😆」教練回覆：「跑炸了算我的，跑好算你自己的努力💪」

心想，怎麼可能讓教練來扛跑炸這回事，上了起跑線就是學員的事，這週期依課表、建議、心法跟觀念傳承，已打造一個體感比以前進步的我，雖然還是弱弱的，至少破百應無問題，有無 95 分聽天由命。

期末考

期待很久、也很怕受傷的期末考，終究也終於來到。前一天還夢到臺北馬睡過頭，夢境是忘了寄物就扛著所有東西開跑，路線不清不楚、人群混亂不明、補給也亂吃，驚醒以後，看著手錶日期是 12/14，就覺得好險，也覺得怎麼會做這種夢。

比賽當日－12/15的凌晨，噩夢沒有成真，凌晨四點半被鬧鐘挖醒，跟幾位土城慢跑的朋友一起前往會場，也是第一次跟威倫大大（其實很年輕）打到照面，不久之前他才完成礁溪超半馬，以不到90分的成績拿到總排第三，這次臺北馬要拚破三，在車上幫他黏配速手環，希望沾點喜氣。

果然一年一度大拜拜，規模跟其他賽事不同，原本要先去寄物，後來駱靜宜通知說汐慢有一區集中放衣保袋的地方，還有專人看，汐慢團隊真的什麼都先想到了，不過，市府前廣場早早被柵欄隔開，穿越花了很多時間。放好東西、換好衣服後，沒趕上汐慢大團拍，小小三人組開拍一張。

沒跟到大團拍，自己拍一下，此時還穿著拖鞋未著裝完畢

賽前原本有跟Yun-Fang Tsai、Xiuyi Huang約 06:10 大會舞台旁，整裝完畢穿過起跑區和長長人龍，到約定地點已是 06:17，無緣賽前給師兄加持，就先去分區排隊。

上起跑線

此時全馬還沒起跑，早早在半馬分區排隊，距離大會鳴槍還有 35 分鐘左右，但，我只有簡易伸展還沒有熱身跑，只原地踏踏步感覺有點不踏實。就在這個 moment，肚子有一點感覺，覺得不行，我不想烙賽在賽道上，退出分區去廁所排空。解放後全馬已經起跑，就在廁所周圍繞了幾圈再回去排分區。但，全馬出發後，半馬分區已經往起跑線推進，我只能從最後面一路「不好意思、前面分區、借過一下」，距離鳴槍剩不到 20 分鐘心底也開始緊張起來，還好參賽跑者都很友善，一路就從最後面往前借過到 B 區的最前頭，還卡到 A 區尾去，距離起跑不到 60 秒，沒有因為拉屎誤事😆，也有小繞一下暖身跑，接著在起跑前不到 1 分鐘吞了第一包能量膠。

鳴槍-考試開始

剛起跑，滿滿人潮意外跟蛋同框

起跑是連三發左轉，這種大拜拜的比賽，剛出發一定被人群卡住，跑不久看到有點熟悉、貼著姐妹來相認貼紙的人，原來是早上一起出發卻沒合影的蛋，我這不是姐妹的臭宅也去相認，打招呼就繼續往前跑，事後挖到同框的照片，真是意外。

手錶飄去逛信義誠品，還沒開門啊！

第 1k 一定不會是預期中的速度，慢慢找縫隙往前鑽，沒想到，市區跑比賽手錶第 2k 就飄掉，跳出 3:09/km 不知什麼神鬼速度，完全不是我的體感距離跟配速，聽周遭其他跑友都沒逼逼聲，其中必有詐，回家看地圖發現是一個 move 飄進去逛誠品書局。末急、莫慌、末害怕，比賽才開始而已，以前看很多人的賽記，會藉由大會距離標示對照時間（所以才會有配速手環），觀察幾 k 後，發現要扣 0.5k 是實際距離，好在不算飄太多、市區暴衝情況也有 hold 著，事後看配速比 tempo 快一小段，體感既然是差不多的，就繼續下去。

三個左彎以後進入仁愛路，秉持走最短距離的想法去跑，就這樣出沒在平常不會用跑步姿態出現的臺北市區，過台大醫院之後右轉中山北路，一個很長往北推進，中間跟著一位配速很穩的跑友，問他是不是抓 4:20 在跑，結果他跑體感XD 只能說體感練好真的很重要，原本想一直抓著他，但怕自己早早跑到壞掉，後面就看他慢慢跑掉。

過水站的時候，雙手兩杯一抓，一杯喝，一杯往頭上、身上倒，跟預期的一樣，雖然會有一點減速，不久之後就再回到比賽節奏，一路到 10k 左右，補給站出現傳說中的珍珠奶茶，還擺在第一桌，意圖使人停下來喝！原來是老虎堂的！裝了很多很多小杯，不過，我沒跑到爆掉，不用在這邊拿珍奶等跑友，瞄一眼就跟珍奶說掰掰，從擺盤的情況來看，前面跑者拿珍奶的比例很低，應該都跑得滿認真的，不過我知道清大跑很快的教授 Tomo 桑有拿，有他自己錄的影片為證。雖然沒喝到珍奶，自己吞了 SiS 櫻桃口味能量膠，還行，稍微減輕一點重量。

過10k中山橋配速沒什麼變，很怕樂觀過頭，更專注體感以及配速，到了北安路往東跑的時候，可能跟逆風有關，配速掉一些，但仍在訓練節奏跑 (4:30/km) 內，沒有太強求維持前面超速狀態，畢竟，前面快十秒鐘後面要還一分鐘。路上不時有啦啦隊加油團，在12.5k 明水路的時候，看到森林跑站加油團，裡面有前陣子又破了自己馬拉松紀錄的真男人文創商行張嘉哲！顧不得雙手濕濕黏黏一堆汗，也過去 high five 一下。

接近 14k 時，全馬、半馬分流，全馬一個右轉去跟河濱奮戰，頓時賽道變得空蕩許多，接著就是教練說的決戰關鍵點，只是在上堤頂大道時可能邊吃膠（一場半馬吃三條真是夠了😆），掉了點速度，至少沒有變步兵，上橋看前面沒什麼人，考量自己的狀況跟天氣，多保持 tempo 體感一段，橋上比想像中難跑一點，不時來點逆風，提醒自己，維持著配速、注意擺手，怕一亂衝後面就毀了，過 17k 左右的麥帥二橋準備下坡進地下道。

下橋，讓我睡一下...zZ..Z..zz..

準備開始把體感強度提升，反正地下道裡定位也是不準，進地下道的瞬間忽然覺得前面有阻礙，是傳說中的風牆，內心OS是：抽風機不能改吹另一個方向嗎？看到光線馬上對應教練指示，把力氣用一用開一波，也在爬出地下道時心率破180，回到平路的那個瞬間頓時覺得好累，不知道為什麼有一種想睡一覺的感覺。

分享 facebook

zz..出地下道，再讓我睡一下zZ..

五月天人生有限公司歌詞說：「人在哪裡跌倒 就在哪趴一下」，那我跑累也可以睡一下嗎？照片看來不只補眠一次，好像很佛系跑法，其實是攝影師太會抓瞬間，我跑得好累呀😆

正氣橋攝影師連拍，幸運得到一個套圖

可能時間掌握得宜，遠遠看到正氣橋攝影師就跟著玩了起來（有力氣玩還不認真開），讓我享受一下比賽嘛！

衝線-堅持與放掉之間

先生，趕時間要下班喔！

雖然前面又玩又補眠，看一下時間，如同賽前的想法一樣，破百穩了也覺得好累，但，不是穩了才想放掉、也不是跑了 19k 才來這走路的，短短半馬而已，還有好多全馬的夥伴在奮戰，再堅持下去。

拱門咧？拱門在哪裡？

時間看完，小宇宙還在燃燒，從信義路左轉市府路，拱門在視線內，破百可以破到哪裡？印象中當時過 92 分鐘左右，已經從麥帥二橋下橋、基隆路地下道一路開上來了，佛心的補眠照是攝影師太強，以往自己最弱的就是尾段耐力，以前比賽過 15k 就開始持續掉速，更別提這次最後 2k 不到 4 分速在跑。

管他雞爪手還是仰頭跑，開就對了。

拱門就在那裡，眼睛視線的前面！這時覺得 500 公尺的拱門怎麼好遠，看著時間滴滴答答，有機會在大會時間 93 分完賽，再咬牙衝一波，醜也醜沒多久！似乎是閉著眼睛過拱門的，因當下沒有立即停錶，不知道到底自己跑多久，賽後查成績才知道原來過拱門四秒按錶，覺得，這四秒，好久、好久。

達標感謝

過拱門以後，工作人員披上毛巾、掛上獎牌，多走幾步轉身對賽道敬禮，謝謝大會、裁判、志工、義交、攝影師、教練、傑凱與他的快樂夥伴、汐慢大家庭的各位跑友，還有，這些日子的自己，雖然只短短半馬，但每次練跑都沒有對自己太客氣。（Fast 42 精神標語借我用一下）

期末考成績單 - 沒有被當

確實真切地踏進百分台，在臺北馬這場 IAAF 銅標認證賽道，跑出比關西小鎮還要短的時間，期末考超標通過。最重要的是，我活下來了，而且是一個比半年前更好的我。

至中初馬255、世全初馬337(還在奮鬥)、師兄帶昀芳跑、教練不小心DNF、仕展半馬PB(還在路上)

最後，不管謝幾次都不夠，謝謝兩個 Jay，一個是辛苦的教練詹傑凱，另一個是Jay的跑步筆記。

拿書那天，教練親自開車帶 tempo run

#在終點遇見更好的自己

#汐止慢跑社