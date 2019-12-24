賽事心得／台北馬拉松 盲跑大破 PB、意外之外的 420

台北馬本不在預期之內的賽事，主要是覺得太貴，CP值似乎不高！！會參加主要是東京馬又摃龜，那就跑個北馬銅標吧！結果也順利中籤，哈！沒想到一連串的意外反而跑出有被嚇到的 PB。

11/3 的菊島破風馬拉松意外的還小破了58秒的 PB ，感覺受跑團激勵，夏季時間有比較認真的練跑，似乎實力上確有精進，菊島應該算有些難度的馬拉松確還能破了 PB ！！讓我想台北馬應該較平坦，能否挑戰Sub 430 PB看看，跑前吃了3天的好料（又是火鍋吃到飽，又是吃喜酒），前一晚並準備好物資，第一次買了補給的BCAA，配上3包準備分里程加持。並把跑錶放上去再充飽電！！沒想到這個多此一舉的動作，開啟了我這次台北馬的意外之旅。

台北馬算有跨單位配合！！早上捷運有配合提早到 05:20 發車方便跑友，故一早起來清點一下物資，戴上錶（我有戴錶吆），換上跑馬裝備，揹上衣保袋，順利趕上第一班捷運！！捷運上都是跑友，捷運行到忠孝新生站，看了下錶，大概 5點30 幾分，再一看，媽呀！怎麼我戴的是平常的石英錶？心裏滿是盤算，要再回家換嗎？可能會來不及，不行！！只好硬著頭皮想要怎麼盲跑了！明明清乾淨的肚子又有點不安，苗頭不對在滿車眾人狐疑的眼光中下了國父紀念館站，快步出站，下對了，這邊廁所乾淨又沒人，趕緊把肚子裏最後的不安解決掉！！再往市府的起跑點走去！！台北馬果然仍是熱門賽事，人潮洶湧，一時還找不到寄物點，繞錯地點邊問也才被指引到市府後門去寄物，寄物前著實天人交戰了一會，到底石英錶還要不要戴著跑，至少知道時間，也可換算一下，可是又感覺粉重，且應該也看不到幾次！！心一橫，反正要盲跑了！就盲徹底一些吧！把石英錶丢進寄物袋，寄出去也就甭想了！趕緊熱身後就進到排隊的出發口準備出發，但因太晚到，只能在E區一起準備出發了！！

由於人粉多，所以依序由A→F區出發，一過起點就是正式開始今天42K盲跑的挑戰！！由於盲跑，所以只能靠著沿路找目標，第一個目標就是得先追上430的配速列車，故一路邊跑邊找，在信義路繞圈進到仁愛路，跑了約3K終於看到430的黑氣球，想到每次跑馬最後都在35K後就會被430列車追上，所以當然前段要維持著感覺，能超過多遠就盡力拉遠點距離，揮別了430列車（沒想到這次終於沒被列車追過），又只能再找人跟上，接著在仁愛路上跟上一個馬尾妹，放著蔡依林的「Play我呸」的歌曲，直覺她配速很穩，且應該差不多，就一路跟著，妙的是這妹一路就只放這首歌，所以就一路跟著呸！！哈！！

跑著跑著終於到了第一個10K的檢查點，有跑馬燈，時間標示著56分多，比預期配速快，有點擔心，但也不知怎麼調，就一路跟著馬尾妹吧，一路跟到15K後的圓山橋。

進了水站補給完，又出了個大狀況，預計15K要用的BCAA居然在路上掉不見了！這下打亂了計畫，只能馬上放棄補BCAA，把剩下的2包留在後面21K和32K來用了！！而這個狀況也讓我出站後再找「呸」妹卻已不見人影，也不知是跑了還是還在水站補給！！只能硬著頭皮往前跑，找下一個人跟，忽然旁邊一個戴著防毒面罩還加上一面光復香港大旗的黑衣跑者超車過去，大哥您也太強了，不得不佩服您的精神，重點是戴這樣還要扛大旗，還這麼能跑，平常應該是4分速的吧！！勉強著配速跟上一段！！過了忠烈祠憲兵隊的加油團，一路往明水路跑，就要準備出到堤外了，堤外的跑道是河濱的步道，轉出去河濱就也只能目送扛大旗的大哥遠去，跟不上了！！出了堤外不久也正式來到21K的檢查點，跑馬燈顯示是2小時0分35秒，表示目前大會時間的配速還在5分40秒左右，比預期好很多，有嚇到！！

一過21K忽然從後面來了一隊紅色馬尾隊（在總統府被我超車過去），清一色穿NIKE最貴的ZoomX Vaporfly系列的粉紅跑鞋，那當然二話不說，想辦法跟上啦！！但一跟就覺得很吃力，邊跟邊觀察，應該是不知要Sub幾的挑戰團，有趣的很，前面有一位黑背心教練帶頭配速！！後面再跟著兩位黑背心女教練激勵並提醒21K過了只是另一個真正的半馬開始，沒錯，還有一半的遙遠距離啊！！而旁邊又出現兩個男跑者嘻嘻哈哈的，還拿著一個板子，進22K水站拿運動飲料杯放在板子（後來描到板子上寫的是微笑進終點）上，一路跟在馬尾隊旁，神態輕鬆的很，突然一個穿梭加速把飲水遞給一個馬尾妹補水，原來還有兩個男教練在旁護持，隨時提供服務，讓跑者不脫隊，進水站也提醒跑者方位！！然後就看到跑者很迅速的取水就出站，不浪費一點時間，粉羨慕啊！！而我也趕緊用上第一包BCAA（希望能快修補我開始疲累的身體）！！這一團看來是準備要破4的！！而我就看能跟多遠就多遠了！！這兩個男教練實力超好，一路忽快忽慢的還能邊聊天，也太輕鬆了吧！！

果然實力和Sub 4差太遠，一過26K的水站，馬尾團迅速取了水就離開，而從此我就只能遠望著粉紅身影，慢慢消逝於視線之外！！而此時愈跑愈吃力的我，加上鞋帶太緊而隱隱作痛，終於停下來調整鞋帶並拉筋舒緩一下，並沿路找小蜜蜂團幫我補酸痛噴劑，這一段也整個開始撞牆而慢下來。

過了30K，跑馬燈顯示約2小時56分左右，是跑馬以來30K最快的成績，整個人又燃起還有機會破430的渴望！在堤外來回的交錯段，也一直還沒看到430列車的黑氣球，表示應該還有一段距離，重整力氣加上BCAA好像開始有了加持感，趕緊在32K水站再配下最後1包，一路挺進到35K終於進到堤內37K左右，跑馬燈顯示約3小時50分，最後5K我還有40分鐘左右可以破430，要把握機會啊！！

後段整理心志和精神，加上BCAA應該有發揮延遲疲累功能，除了上市民大道和最後基隆路地下道出口兩段上坡實在已無力再跑而改用快走撐上去，基本上仍維持跑步狀態來趕最後一段路，最後一段因為盲跑，也已不知道時間，只能往前跑，過了基隆路、信義路最後101前彎進最後一段直線，衝最後100m看到大會時間還在4小時20分。

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媽呀，不趕相信，這一連串的意外加上盲跑，居然讓我大破PB，一舉往前推進25分鐘！！感謝舒馨健人鐵腿團大家互相的激勵，讓我過了50歲還能再破PB。

台北馬拉松全馬完跑，大會成績︰4 小時 20 分 35 秒；晶片成績 4小時 18 分 39 秒，總名次 3108 / 6990；分組名次 509 / 1284，男子組名次 2735 / 5860。430目標達成，意外的神奇之旅！！不過話說台北馬也太高水準了吧，跑這樣連3000名都沒有！！囧！！

未完待續︰420之後，還能再訂下個目標嗎？天啊，你讓我好為難啊！！嘻！！