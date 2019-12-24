2019年台灣越野跑賽事 歲末經典回顧

01/13 Lasportiva 茶茶山徑越野

圖片來源: 恰恰越野

恰吉哥深耕宜蘭地區的越野跑賽事活動邁入第三個年頭。2019年台灣越野跑的頭陣就由茶茶山徑打響4.7分、多達8頁的留言數，以一個素人賽事單位而言是很不錯的成績，路線由坪林茶業博物館出發，經鱷魚島、翡翠水庫、茶園等景區，翠綠的天然圖像和豐盛的補給是大多數選手們的印象，北部冬季潮濕的氣候為原始森林添了技術性和樂趣，唯美中不足的是部分路段的標示不清楚，而恰恰越野已誓言全面改善進化再出發，2020年有四個組別: 制霸組 精實組 入門組 健行組，選手們可以依照自己的需求選擇，情侶檔、親子都可以一起來體驗這場坪林茶鄉的越野盛會。

圖片來源: 恰恰越野

圖片來源: 歐欽濱

01/18~01/20 SUPERRACE超級馬拉松賽－台灣站

我這個年代的運動員都曾經歷過林義傑選手的時代，在台灣社會正面新聞低迷之際，林義傑選手在四大極地超馬賽的活躍表現振奮、鼓舞了人們，成為台灣歷史上最廣為人知的長跑運動員。SUPERRACE超馬多日賽便是林義傑選手一手草創發起，效仿四大極地的賽事風格，大會賽前是”不”提供GPS檔的，全程選手得依尋著賽會的紅旗及指標前進，所有個人需求補給都得自行攜帶，我想，用”競賽”來定位SUPERRACE可能不太貼切，它更像是與自己長時間的對話，透過三天130公里的漫漫長路，從浸水營古道穿越至旭海 找尋自我。

2019跑友心得分享

圖片來源: SUPERRACE facebook

03/02 棲蘭100

這是台灣首場由體育署指導的越野跑賽事，懷抱著將台灣大自然之美行銷國際的夢想，棲蘭100一簽就是3年，繼2018年首屆的好評再加上國家地理頻道的紀錄片特映，2019年開放報名後不久便額滿，選手們無不期待一窺神秘的棲蘭林道之美。100公里組，是許多選手們難忘的一役。因大會CP站關門時間的規劃失策，部分被關門選手們為了看”三姊妹”(珍貴的巨大台灣杉)而繼續往前跑，造成後續收容車超載、輸送不及，許多選手在17度左右的低溫下裹著急救毯等待接駁，再加上部分補給站缺水缺糧食，後段選手跑得相當吃力。除了上述狀況外，其實造成這麼多百K選手被關門的因素還有參賽門檻太低的問題(全馬6小時內即可報名參賽)，因為行銷得宜，加上棲蘭林道的高可跑性，成為許多馬拉松跑者體驗越野跑的第一場比賽，在經驗及賽前準備不充足的情況下，最終放大了賽會的細節疏漏造成嚴重的安全問題。2020年棲蘭100邁向最後一屆，作為台灣官方指導、唯一一場IAU越野超馬世錦賽選拔賽，期待超馬協會能扳回一城，讓台灣及國際間越野跑的愛好者再次領略台灣山嶽之美。

圖片來源: 棲蘭100林道越野超級馬拉松賽

03/23 Holy Jesus Vertical聖母山莊登高賽

這場不過百人參賽的活動有什麼值得好討論的呢? 主辦人陳恰吉對於這場賽事可賦予了相當高的期待呢! 這是台灣唯一一場非品牌、非協會，由民間發起有高額獎金的越野跑賽事，除了廣召礁溪當地企業贊助支持，對於菁英選手的鼓勵毫不手軟，每年吸引許多國內頂尖的越野跑、登高賽好手參加，說是101登高大賽的前哨站不為過。從0K出發到攻頂5.6K、880m的總爬升，一般登山客要走2個小時，而菁英選手大約40分就可以完成，特別一提的是2019年共有4位選手跑進40分大關，冠軍郭俊谷更是以37分37秒刷新賽道紀錄，期待未來有更多優秀長跑選手加入競爭行列，突破35分的世紀大關。

03/30 XTERRA Taiwan全球越野跑巡迴賽 台灣站

放眼台灣越野跑賽事發展，沒有品牌或任何單位有意願在桃園以南經營賽事直到XTERRA Taiwan出現。2018年9月，XTERRA在墾丁國家公園舉辦了第一場的國際越野鐵人三項/越野跑賽事，讓包含筆者我在內許多的台灣朋友見識到海平面以上的墾丁是如此美麗! 2019年3月，XTERRA Taiwan第二屆越野跑賽事以高規格的標示系統獲得跑友們的肯定，第三屆賽事開報不久就售罄額滿。放眼2020 XTERRA亞洲錦標賽，更多的國際好手注入台灣國境之南，蟬聯兩屆28K組冠軍的周青終於面臨衛冕挑戰，讓我們期待明年精彩的戰況!

04/20 The North Face100 台灣國際越野挑戰賽

TNF100是全台灣最膾炙人口的越野跑比賽，歷年來舉辦都有超過2000名參賽者前來競爭和體驗，觸及族群從專業運動員到一般休閒運動族群，由此可見得The North Face品牌廣大的影響力。2019年TNF100首次在金瓜石－淡蘭古道舉辦，4月份不穩定的天候因素為東北角的賽道帶來無限變數，100K率先起跑後歷經大雨，大會在安全考量下於深夜賽事中止賽事，次日清晨終於雨過天晴，50、20、10K組陸續出發，由於賽前的路線設計和人數控管有誤造成10K組大塞車進而影響到20K總中後段的選手匯流時一同塞在山上。賽後約1個月，大會召開公開檢討會也祭出補償方案，2020年調整了舉辦日期、重組賽道設計及顧問團隊後整隊再出發，任何挫敗也無法阻止TNF永不停止前進的腳步。

圖片來源: 運動筆記

05/11 野獸山徑The Beast Trail

說到台灣最狂野的越野賽就屬野獸山徑最令筆者難忘了，於三峽長城溪森林起跑後將熊空一帶的郊山繞盡，把北部地區的自然元素全都融入其中，有檳榔園、原始森林、溪谷、茶園…50K目前記錄為邱文孝選手的9小時42分，你就知道有多難。野獸山徑是跑山獸賽是歷史最久的一場，以往總是遇到苦難般的天氣的”野獸魔咒”，2019年終於在老天眷顧下，沒有意外下結束這場運筆評分4.4的國際盛會。較過去經驗，野獸山徑的標示會比較不清楚一點，建議大家要學習如何看手錶軌跡導航才不會不小心迷走囉~ 如果你想感受不一樣的台北，就來野獸山徑吧!

06/16 LA SPORTIVA 虎豹雙棲越野挑戰賽

2019台灣入夏的第一場越野跑賽事就由虎豹雙棲越野挑戰賽打響，由天生玩家 阿虎隊長設計路線，從賽道指引、風景、補給、賽後餐飲+烤乳豬都獲得選手們高度的評分，並在運筆賽事留言板創下高達17頁的正面討論，是很成功的優質賽事，唯一美中不足的是34k組公告總爬升與實際有落差，期待明年調整後再次帶給跑者們美好的體驗。

圖片來源: LA SPORTIVA 虎豹雙棲越野挑戰賽 FB

06/30 Merrell 水返腳兩棲越野跑

在體驗虎豹雙棲越野後，如果你喜歡夏日玩水那一定要來Merrell水返腳兩棲越野。比起虎豹雙棲，水返腳的賽道多了些技術性，每年令人驚豔的是冰淇淋泡芙補給，讓跑的頭頂發燙的跑者瞬間降溫消暑，會場Merrell更是贈品爆發大放送，是CP值超高的比賽，如果你想知道有多涼，請看以下照片。

圖片來源: 運動筆記

10/19 Compressport - Ultra Maokong

每年在貓空舉行的越野跑賽事有兩場，率先登場的是9月份的動感亞洲越野跑，緊接著10月舉辦的是跑山獸Ultra Maokong，集合地點同樣都在指南宮大雄寶殿，這是很有趣的事情! 在台灣越野跑賽事的淺規則裡，幾乎不會看到同一個區域有兩場賽事前後舉辦的，更何況是連集合地點都一樣。其實跑山獸與動感亞洲賽道總監何大哥有著很好的友誼關係，年紀較輕的Ultra Maokong有禮的總是安排在動感亞洲之後舉辦。

從2016年舉辦至今，在跑山獸強大的國際行銷推廣下Ultra Maokong吸引了多國選手前來參賽，今年更強化了賽道安全措施，讓入門初體驗的跑者也可以跑得安心，建議可以更進步的是指標系統及參賽物資寄送能夠更便利於南部的跑者。

不可否認Ultra Maokong的紀念品設計真的很好看!

圖片來源: Ultra Maokong

11/09 動感亞洲50

動感亞洲50在台灣已經舉辦超過5年，是台灣唯一一場的SKYRUNNING系列賽事，每年50K優勝選手都可獲邀至香港參加動感亞洲世界冠軍賽。2019年動感50在執行長何大哥的努力下，指標清楚的沒話說，完全不用擔心迷路問題。較可惜的是在補給站的內容較單薄，其會場駐於幅員廣闊的石門水庫內，選手半夜抵達實在不容易找到集合地點，若能夠再加強燈光及指示會更便利於選手。何大哥明年將卸下重任，AAE50的賽道團隊換人之後是否會有新的火花值得期待。

圖片來源: AAE50

11/30 FORMOSA TRAIL 福爾摩沙古道

充滿故事性的FORMOSA TRAIL已經成為南投埔里的年度大盛事，2019年盛況更是空前，吸引了上百位日本選手前來朝聖福爾摩沙古道之美。完賽後的跑者形容這像嘉年華，福爾摩沙營造的溫暖和感情令人難忘，許多選手跑完仍留在會場遲遲不願離開。賽中賽後豐富的補給及志工的熱情程度不在話下，現場還有原住民表演及攤位供選手和家屬參觀，真要挑剔就是指標系統可以再更加強一些就堪稱完美了。

圖片來源: 福爾摩沙古道越野

最後來分享一段小小插曲。福爾摩沙賽後，16K組的冠軍(同時打破賽道紀錄)－柏聖寫了私訊給我，問我關於台灣越野跑的發展。我們是同期、同協會的選手，他馬拉松的PB為2小時34分，是非常強大的長跑運動員。

對此問題，我回答道，這是一片藍海。

有看過海賊王的朋友就知道其中的”藍海(All Blue)”是許多海賊的夢想之地，在那裡有一切的美好值得探索、值得用生命去追求。然而要到達該地相當艱難，你看海賊王已經連載20周年了還沒有演到有人找到這個地方。大自然運動在台灣的景況也是如此，要讓長年生活於都市的朋友重回大自然運動相當不容易，唯有”非常投入”才能找到心中的藍海，不過請放心，All Blue一定存在!

2019年是台灣越野跑發展史上最蓬勃的一年，在所有賽事單位、品牌、教練、選手的努力下越來越多朋友認識、喜歡上大自然運動，展望2020年，我相信它會有更空前的發展，我們一起加油!

分享 facebook

圖片來源: 福爾摩沙古道越野