賽事心得／矽品馬拉松 半馬進步了8分鐘

賽前伙伴問我要破PB嗎？嗯~沒有吧，就是穩穩跑

訓練營的課表比這半馬還要重要，總不能要破PB而受傷吧.

其實我很想問教練，目前我的狀況，要配幾分速，但後來我想教練一定也會說「體感跑」...

睡很少的今天，吃了一包BCAA，也沒準備能量膠，準備補給站就給他吃個夠

伙伴們集合拍照囉........

開始自己的關節操~強化版，將寬關節打的更開

撐「 車」原地跑，讓身体熱起來，腳也不會笨笨的，準備好，就出發到起跑點

今天就是輕鬆跑，憑感覺跑~~每一站都要看什麼好吃的哦~

起跑後發現揚升就在身邊，感覺很安心，穩穩的配速，也有伴可以一直聊天

可以延路聊到13K....就真的很強吧~ 覺得我最厲害是跑步能吃，又能聊天

每一站都要吃，喝一下水，補給真的還不錯.....

對向的YaoYao、家閎、俊億都回來了，我們以為應該要折返了

結果還要跑很久~很久，有3K吧，才到折返點~

不過沒關係，已完成一半，而且狀況一切很好 ........

只要跑太快，揚升就會提醒要降速了...不能後半場無力收場

終於遇到幸枝姊了....姊一直進步中，我們就叫姊先跑，不用等我們，要拚個上凸台

在某一個補給站，揚升就開吃了，好吧~那我要先走了哦~

算一下時間，還有8K...只要我穩穩跑，不要補給站吃太久，一定能破PB...

於是一直想著可以的.....水站一樣進去，吃個香蕉，還要吃雞肉，厚呷

再出發........

穩穩著跑，就是不敢再加速，因不知那個時間點是真的會爆掉

直到最後2K..突然想起老王教練說的，最後就衝吧~看自己極限在那

於是努力看著前面建築物，只要跑到那，就是終點

頭不能往上抬，要收下巴，速度不是用力跑出來的

而是要更放鬆，只要出力氣在腳往上拉的那一刻

整個2K..都在回想每個教練提醒的話~

於是我的身体是不酸不痛苦的，只是喘~喘~喘

但我又想到前幾天的間歇，都能跑進4了，所以喘沒什麼啦...

嗯，進終點的那一刻，真的好開心，整整一年，半馬終於破PB 8分鐘

這個配速雖然10K真的輕鬆跑，但日後面對全馬，是不是要更慢一點才行

我們幾乎同時間回來的 ....回來喘一下就恢復正常人了

田馬營的同學~

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後續的海鮮大餐，碧蘭跟瑋哥太強了，吃的好開心咧

小梁教練說，最好的恢復就是逛街....晚上去逛燈會走走走，走了近2H....腳也沒鐵腿了..

PS:感謝翰邀約我參加矽品馬，明年要再來哦~

老公跑進5K排名178名，總參數人數1000多人，也算厲害哦~

期許下一場~在終點遇見更好的自己