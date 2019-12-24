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運動筆記2019 台北馬 ＿ 打掉重練走台灣的路、取非洲的水(舊鞋救命-為愛而走)
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走台灣的路、取非洲的水 舊鞋救命-為愛而走

2019-12-24 10:25運動筆記 朱源宇

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2019年的3月參加了第一屆舊鞋救命為愛而走活動，體驗了不一樣的健走感受，原來在台灣的我們如此幸福，身在這個多雨的國家，鮮少體驗到沒有水的日子，即使有，也因為國家建設的成功，減少了不便利的問題，但在體驗完這次活動後，才深深體悟到水資源的寶貴。聽到2020年第二屆舊鞋救命為愛而走活動開始報名，二話不說，手刀報名，2019年因為活水計畫的努力，成功在非洲完成了太陽能水井的建設，詳細可看此篇文章，完成助人的夢想，想著自己參與其中，就有不同的感受，這不再只是單純的數據回饋，而是我親身體驗也參加過的故事，有一群人，在非洲這片大陸上因為我們的參與而過更好的生活。

活動特色

接下來要說說2019年參加的活動有什麼特色啦!

1.代走取水：從起點後出發，其實與一般健走沒有太大不同，但到了折返點就有不一樣的體驗，需要提著一桶6公升的水(工作人員說明：可依個人體力斟酌)，脫鞋子走過設置的障礙挑戰，過程有健康步道、廢輪胎、獨木橋(當天因為雨天所以沒有體驗)可以挑戰，建議可以帶孩子一起參加，過程有滿滿的教育意義阿!!全數通過後可以領取手環當紀念品(直到今天還在我桌上，提醒我水的重要性)，可惜當天因為有下雨，所以沒有體驗到拖鞋移動的感受，不然我相信路程會更加艱難。

照片擷取舊鞋救命為愛而走公開影片

2.來自非洲的感謝狀：活動從早上7點出發，大約走了2小時就可以回到舞台區，排隊領取感謝狀，先是領取了誠意滿滿的客製化獎牌，上面還刻有參加者的名字(真的具有紀念意義)外，還收到了非洲孩子親手筆繪的感謝狀，孩子在感謝狀上寫下自己的夢想，然後感謝我們走完全程，幫助他們有更好的機會能夠完成夢想，是不是更有意義了呢？

我拿到的是飛機駕駛員的夢想唷！過了1年不知道他的夢想有沒有更往前邁進了呢？

3.非洲市集&舞台表演：以為走完全程活動就結束了嗎?非洲市集讓人眼界大開，舊鞋救命是專門為非洲援助活動的團體，帶回了許多非洲手工藝品，在市集中看到了全世界質地最軟的石頭(聽說只有非洲才有)製作的雕刻，滿滿非洲大草原氣息的布料服飾，喝了非洲來的特選咖啡豆泡的咖啡，品嘗了南非來的巧克力甜點，最重要的是還有舞台區的非洲特色演出，主辦單位誠意滿滿的表現，讓人嘆為觀止。

真的有非洲人來跳舞啊!!!!!心得：整體來說，是參加了一場具有教育及文化傳達的健走活動，品質不能說頂好，但是主題性十足，結合非洲取水議題，讓人耳目一新的感覺，體驗過程雖然淋著雨，但是沒有因此而引整體的活動，報名費也是很平價的680元(2020年有漲唷700元)，提供衣服、毛巾、紀念獎牌(木質有刻姓名)、感謝狀(不是獎狀唷)，讓整體活動充滿公益氣息，且官網上就可以取得此活動目前在非洲單位建設成果(進度)，不會讓人無法聯想跟追蹤。強烈推薦親子家庭可以報名參加活動，讓孩子從小學習珍惜的重要性。以上純粹是我個人的觀點及看見，歡迎有興趣的朋友們一起參加2020年3月21日為愛而走活動，後面附上報名連結資訊。

報名連結：https://lohasnet.tw/Step302020/ 

活動日期：2020年3月21日

活動時間：早上 7：00~11：00活

動地點：台北花博圓山園區(玉門街1號)報名日期：至2020年1月20日止(額滿為止)

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