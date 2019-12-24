賽事心得／台北馬拉松 打掉重練、氣餒但不放棄

程是一種差勁、但無可奈何的感受，

跑慢的「心理層面」真的比跑快累。

但這卻是我生平第一場完賽後，肉體面「毫無鐵腿、也沒疲憊感」的全馬 。

台北馬，過28公里後大降速，我後面是用「走」的完賽。

因為傷處在後半馬開始發作，我不想硬撐跑完又再受大傷，最後以4:14:20 完賽（個人繼波馬賽道後第二糟糕成績）。

這次台北馬，最主要的目的是想知道「目前回復狀態？」

過程中我覺得進步的是「身體穩定，跑起來不累」，所以一度心喜地覺得才回復訓練三個月...「回來了嗎？」

氣餒的是，馬拉松有如某些片段的斑駁人生...「傷」並未全癒。

所以20K左右當傷處發作，我毫不猶豫第一時間開始放慢速度;

完全不想再讓傷勢更糟糕，又要被迫休跑一年半載。

但也因此，過程中一度跑得了、無、生、趣！

沒有速度的賽道表現，對身體意志都是折磨，

一度內心狂喊著：「天公伯啊！哪一天可以腳踏下去不痛呢？好想盡情的跑？一直跑下去？？」、

「我不怕熱、不怕曬、不罵冷、不怕身體的痛，只怕...不能再跑」 ;

同時間亦步亦趨、小心的觀察發作部位，思索著：「我要完賽，把數據、資料帶回去給教練、治療師分析、判斷。」

在炙熱的空氣中，告訴自己：「正因為受傷、受挫、此刻進不了目標，所以更需要持續努力的不放棄！」

分享 facebook

謝謝在賽道上加油的鄭玲淳、小陸哥、Stacy Kuo，很抱歉讓你們等這麼久～

好愛在終點等待的Claire、Lydia；擁抱你們瞬間我的心一陣酸楚，然後滿滿融化，

頓時覺得奇妙的既難過、又開心、感動，五味雜陳。

因為跨過終線那刻，我的身體完全不累，大小腿也無酸痛感～只有腳踝傷處劇烈疼痛、以及心中的些許失望。

經由台北馬我知道傷還未「痊癒」，需要更有耐力的等待、持續治療。

開心的是身體反饋讓我知道一切會沒事的～；當然，感動的是賽道上的加油聲，與終點緊緊擁抱。

這麼晚寫台北馬，因為內心有些許氣餒，想沉澱；但我相信此刻的努力很重要，

因為平凡如我可以再跑起來的話會鼓勵許多人！（至少這段時間的醫療、復健、訓練重建資訊，相信在未來的分享會很實用^_^）

然後感謝自己從2018年九月開始至今過程中的成長、努力，謝謝自己在這麼長時間的挫折中並未棄賽。

最終，是開心的，

感恩這段時間「疾速大阪訓練營」的余文彥教練、Neil教練指導。

在休跑這麼久後，短短三個月時間重回賽道，前半馬有好的數據表現，也減了四公斤。

尤其在你們帶領下，整個訓練營很有愛，也很可愛！

也感謝史塔克過去一個月的紅繩訓練，幫助我更瞭解自己的身體，增強身體的穩定性。

現在，韌帶長回來了，再給些時間～會全好的。