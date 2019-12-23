賽事心得／台北馬拉松 在終點遇見250的自己與最好的妳

絕不放棄直到BQ到手 2:59:56 → 2:50:45

前半馬：1:25:52 後半馬：1:24:53

目標PB 255再次挑戰Boston Qualify

在2019台北渣打馬拉松初探sub3大門成績2:59:56，不過這成績只能夠 '報名' 波士頓馬拉松，無懸念地被刷掉了，下定決心一定要踏入素人跑者的夢幻殿堂。

【第一次sub3網誌傳送門 => Link】

將畫面快轉到12/15比賽當天早上

鈴！鈴！鈴！凌晨3:30，起跑前三小時起床吃早餐，並做好排毒的重要工作，這一天終於來了，吃著自己賽前習慣吃的食物 : 小七紅豆麵包、香蕉、Redbull。一邊回想這十六週來漢森課表的努力，九月500k、八月438k、十一月418k，週期內跑了一場烏來全馬，貓空半馬、Moxa Run半馬、花蓮太平洋半馬，中間還穿插一場KOM & 一日雙塔，確認裝備和補給後，帶著興奮又緊張的心情5:10前往起跑點。

手寫比較有fu

滿滿滿的補給，跑完說不定不會變瘦還變胖XD

抵達會場找個靠近A區的地方準備熱身，遇到已經在熱身的大麵，接著遇到姆士哥一起慢跑熱身一下，就跟以往在師大練習一樣，隨後又遇到準備進去卡位的一力哥和中一哥，來張粉色NEXT%大合照。時間來到6:15距離起跑只剩下15分鐘，吃下能量包、咖啡因、BCAA，跟女友說:「我一定會在255之前回來，我先來去卡位了」，非常感謝姆士哥帶領我進去卡位，直接站在精英跑者正後方的搖滾區！

力哥、姆士哥、中一哥、ㄎㄓ(原PO)

起跑前5分鐘

距離起跑只剩下5分鐘，心中回想著這幾個月來的努力，看了許多前輩分享的往年台北馬紀錄，因為GPS定位的問題通常完賽距離為42.4k，如果想跑進255的話均速必須維持4'07，思索著等等以4'05均速起跑，為後段的高溫掉速買個保險。

補給策略:

能量包 : 0k、7.5k、15k、22.5k、30k、35k、40k。

BCAA : 0k、10k、20k、30k。

咖啡因 : 0k、35k。

鹽碇 : 看心情吃。

進水站先喝一杯水吞補給品，再拿兩杯水倒在身體上降溫，最後再喝一杯舒跑。

起跑後 0k - 5k，第1個5k 20:15

[ 起點→市府路→信義路→松智路→松高路→逸仙路→仁愛路一段 ]

照片來源:運動筆記

鳴槍後，不免會先爆衝一段，因為站在搖滾區被刷卡也是合情合理滴，最重要的是不能被帶走，比賽才剛剛開始，轉了四個彎進入仁愛路後，各個集團慢慢形成，也有人還在找尋自己的Pacer。第1k均速4'01，比預計配速快了一點，因為賽前肝醣超補以及減量，讓身體狀況達到最好。約莫在2、3k處看到王大哥正踩著4分內的配速前進，隨後又看到鼎洋在我前面不遠處，慢慢地加速靠上去打了聲招呼並說 :「今天比較熱，我鹽碇可會從12.5k開始吃，不然等之後抽筋就來不及了」，賽道上遇到認識的人真的會給自己更多的信心，很快地就來到5k晶片感應點，時間20:15比預計的快10s左右。

5k - 10k，第2個5k 20:28

[ 信義路→杭州南路→愛國東路→愛國西路→行經麗正門→小南門→中華路一段]

這時已經看不到王大哥，鼎洋也逐漸遠去，決定守住賽前的預計配速，沒有人可以跟獨跑也不賴~遠遠的看到7.5k補水站，拿出第一包能量包一小口一小口的慢慢吃，一次吞一大口會難以下嚥，進入水站先拿一杯水把剛剛的膠吞下去，再拿兩杯水一杯澆頭一杯倒身體，再喝一杯舒跑。進入了中華路段，檢視了一下目前身體狀況，有因為封路而發怒的民眾，也有用力地幫跑者加油的民眾~~非常謝謝你們。過了10k晶片感應區時間40:43，比上一個5k慢不過總時間還在4'05配速內。

10k - 15k，第3個5k 20:25

[北門廣場→忠孝西路一段→重慶南路→凱達格蘭大道→中山南路→中山北路一至三段]

這時候還活蹦亂跳滴，口袋很滿很滿XD (照片來源:Sportag)

中山北路這一段會跟半馬人流交會，不過分流做得很好，半馬跑右邊全馬跑左邊，跑到民生西路跟中山北路交叉口時，半馬的菁英選手經過，真的是超快的阿。看著大會地上設置的里程數牌子，13k的時候我的手錶已經13.2k了，果然跟賽前預想的一樣有誤差，此時就更放心地踏著超速的步伐(疑~?)繼續前進，身體還沒有出現疲累，經過15k晶片感應點時間1:01:08。

15k - 20k，第4個5k 20:21

[ 北安路→明水路→樂群一路→基16疏散門 ]

照片來源:運動筆記

明水路這段賽道再熟悉不過，賽前跟祐子哥說了預估經過大直橋下的時間，很期待等等可以見到他，越接近大直橋越有回到家的感覺，突然聽到熟悉的聲音大喊:「開智加油」，看到祐子哥出現在分隔島上，雖然只是簡單的一句加油，帶來的是滿滿的能量，讓我充滿電準備進入水門面對可怕的大逆風。進水門前看著半馬的選手筆直地向前跑，心中不免有些羨慕，還是認命地跑進水門，一進水門先向右跑一段，接著再折返朝成功橋邁進，此時經過20k晶片感應點，時間1:21:29，突然覺得是不是快了一些，身體告訴我沒有問題還很輕鬆。

20k - 25k，第5個5k 20:32

[ 美堤河濱公園→彩虹河濱公園→成美右岸河濱公園 ]

照片來源:運動筆記

經過半馬晶片感應點1:25:56，心想.....糟了要抓255這前半馬太快，後面還會變熱很有可能爆掉，正在思索著要不要把配速下修到4'10的時候，前方有一隊5人小組，不要臉的跟上去跑了一小段，手錶顯示均速4'15，不行！這樣太慢了，離開小隊自己開了出去，馬上聽到跟上來的腳步聲，他們跟了上來，破風沒問題跟在後面反而覺得熱，跑在第一個雖然有逆風但是比較涼快。

很多人都說這段路非常難跑，因為地方空曠逆風很大，但是對我來說這段河堤滿滿的都是練跑回憶，練跑路線都是從大直橋出發，折返麥帥一橋、彩虹橋或遠至南湖大橋，此時不覺得自己在比賽，反倒像平常一般只是在河邊跑步，跑著跑著聽到後方的腳步聲似乎越來越遠， 又是自己獨推的情況啦， 經過25k晶片感應點，時間1:42:01。

25k - 30k，第6個5k 20:33

[ 南湖右岸河濱公園→基12長壽疏散門→安康路32巷→安康路→成功橋→向陽路196巷→重陽路57巷→松河路→基2成功疏散門→成美左岸河濱公園 ]

照片來源:運動筆記

里程數來到26k，再一個16k Tempo就結束啦(誤XD)，想著渣打馬的經驗約莫30k會是一個崁，非常感謝老天爺的幫忙，這一段路應該會面向太陽跑，抬頭看了一下，恰好有一片雲擋住了太陽，拜託，等我成功橋折返之後再出來。跑著跑著終於要出水門上成功橋啦，成功橋比南湖大橋好跑許多，沒什麼爬升且非常的短，真心覺得這路線很讚，不過上橋前下橋後都要跑幾個90度的急彎，我的策略是'外內外'地跑90度急彎，雖然這樣要多跑一點點距離，不過比起強行過彎，這樣對腳的影響比較小。

來到30k晶片感應區，時間2:02:34，非常意外地居然沒有撞牆的感覺，呼吸 ok！大腿 ok！小腿 ok！整體感覺非常棒，暗自告訴自己，你已經比以前更加強大加油！撞牆大魔王是不是躲在35k呢，跑過去不就知道了嗎。這時候已經吃了4包能量包、3包BCAA、3顆鹽糖，到底是不是來遠足的阿XDD。

30k - 35k，第7個5k 20:12

[ 觀山河濱公園→迎風河濱公園原線折返→觀山河濱公園→基6塔悠疏散門 ]

吸膠被發現，照片來源:攝影雞

狀況非常好步伐還很輕盈，還是決定穩穩地跑到35k再看情況加速度，不然爆掉不就沒了！？手錶顯示自己還維持在4'00-4'05的配速區間，此時已經開始遇到許多慢下來的跑者，不免還是會擔心自己是不是有辦法就這樣撐到終點，想著女友正透過手機APP追蹤我的動態，馬上拋開這些負面的想法，相信自己這幾個月來的鍛鍊，晨跑、午跑、晚跑、大太陽也跑、下大雨也跑、「不是在跑步就是在前往跑步的路上」，跑過的里程不會背叛你。

現在時間8:30左右，35k晶片感應區，時間2:22:46，山貓肥宅夥伴們V帥、乙信應該已經跑完半馬了，想著終點女友正在等待，跑完半馬的夥伴們在終點，其他一起在賽道上努力的朋友們，繼續抬頭挺胸朝終點前進。

35k - 40k，第8個5k 19:52

[ 塔悠路→塔悠路原線折返→延壽街→健康路325巷→健康匝道→環東高架→下基隆路匝道 ]

照片來源:運動筆記

里程來到35k，時間還在目標範圍內，現在腳稍微有些疲累，不過心肺還很給力，居然沒有撞牆的感覺！Unbelievable，給自己現在的身體狀況95分，有一種飄飄然的感覺，覺得自己在跑步......廢話，該怎麼形容呢，「跑步」沒錯我就只是一如往常地在河邊跑步，不是在比賽也沒有在拚成績，就只是在跑步並且享受著跑步。－你喜歡跑步嗎？

－恩，我非常喜歡！

突然發現自己是如此喜歡跑步，這種舒服的感覺會讓人一直想跑下去，不斷不斷地跑，決定把配速拉到4'00整，繼續享受剩下的7公里。37.5k的時候吞了一包咖啡因，跑出了河堤進到塔悠路，身上補給只剩一包GU還有一顆鹽碇，直到39k時發現有機會250衝線，就不客氣地把配速拉到3:40 - 3:45，當然上健康匝道還是以小步伐高步頻的方式避免抽筋，上到高架發現對向滿滿的人，半馬的人匯流，感謝幫我加油的人，雖然我們素昧平生，一句句的加油聲讓我可以咬牙撐下去。

40k - 終點，8:07

[ 下基隆路匝道→基隆路地下道→信義路→市府路(終點) ]

伸舌頭散熱，照片來源:Sportag

照片來源:運動筆記

40k晶片感應區，時間2:42:38。看著手錶發現接下來的2公里必須維持3'50左右才有機會250，下到基隆路高架時看到最後一個水站，決定最後一包膠吃一半就丟掉，接著就一路全開回終點，開道舌頭都伸出來了，衝下最後的關卡「基隆路地下道 」，已經沒在管配速，衝就對了！練了那麼久不可以在最後一刻放掉啊，撐住！平常騎摩托車一下就通過的地下道，在此刻根本就是地獄，好不容易通過，彎過最後兩個彎道已經可以看到終點的供門了，一直聽到有人在加油，當下根本不知道是誰，只知道加速加速再加速終點要到了！

賽後發現原來是卡西教練親自到場督軍，感謝卡西教練的漢森課表以及卡西的帥哥腦公乙信平日一起鍛鍊！

終點42.195k激情過後...

這張是我最喜歡的照片，照片來源 : All sport

最後還是倒了下來，感謝工作人員的幫忙

洋洋教練辛苦了，照片來源:尋寶網

衝進終點42.195k，時間2:50:45，想轉身跟賽道敬禮結果卻不小心倒下來....還抽筋了....謝謝在場的工作人員及時救援，非常對不起影響了之後進來的跑者。

擦了擦眼睛再仔細看了一下，這是250嗎？當下腦袋一片空白，抱著女友痛哭，高興的鬼吼鬼叫，這些賽前的小劇場都沒有發生，僅僅是小小的握拳跟自己說「胡開智，你做到了」。感謝大直螢光小豬幫Justin錄影衝線影片，感謝山貓路跑團跑友們的幫忙，邱邱哥、世緯哥、軒神的接應幫忙領完賽物資，亢哥幫忙拉筋。

恭喜力哥大破PB303，還好我們倒在路邊同時抽筋的瞬間周圍沒人，不然就會被拍下來

大家都辛苦了，接下來就是 慶！ 功 ！ 宴！

大直最速奶爸

謝謝妳始終相信我可以，在終點等我那麼久，這次我沒有遲到了....最後還是不爭氣抱著你默默流下眼淚

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在終點遇見最好的妳

花蓮太平洋馬拉松 照片來源 : 運動筆記

後記

－你喜歡跑步嗎？

－恩，我非常喜歡！

以前總會在比賽過後說，好累喔，下次絕對不會報名，假的！還是一路跑到現在，當然超鐵226...雙塔...100k這種拍咪亞...絕對是姆湯。這次比完賽發現，自己是這麼得喜歡跑步，42公里的魅力真的只有跑過才會知道，永遠不知道下一秒鐘會發生什麼事，出太陽?下大雨?抽筋?爆掉?加速?掉能量包?遇到認識的?被刷卡?刷別人卡?沒有人知道會發生什麼事，跑了才知道。

下一場賽事是渣打馬，會發生什麼事呢？跑了才知道！對吧。