賽事心得／台北馬拉松 跑爆了但很開心

2019 臺北馬主要分成三部分：一、賽前EXPO 二、賽事過程 三、心得一

賽前EXPO

連續四年參加臺北馬，但只去過2016的EXPO，當時覺得還好。但是今年感到整個跑步市場的擴大，會場大小雖然無法跟東京、大阪相比，但整體很熱鬧。買了國手匯的豹紋背心，真的很好看。參加了上田怜的演講，聽到月跑量控制在200K，但每天早中晚都運動(核心、跑步機快跑、輕鬆跑)，飲食上也很控制，果然是自律的跑者。但她也提到不會放棄喝酒的(笑)，她連續兩年抽中東馬也是令人羨慕(2014~2015年)。

同時，也在會場遇到不少熟人，臺北馬也可說是跑者同學會吧！EXPO整體是非常熱鬧有趣，建議物資還是用郵寄較佳，週六領物資的人龍排得好長好長，慶幸自己花100元用郵寄的。臺北馬真的每年都在進步，尤其今年取得銅標，更是感到一些細節上的用心，尤其賽事中肌肉噴劑廠商的佈點好密集，真的很讚。

賽事過程

12/1剛跑完目標賽事的大阪馬，肌肉深層都有些疲累，左脛前肌肌腱也是緊繃，但慢跑不會痛。天氣預報賽事當天太陽無限放送，臺北馬本來就不求PB，只求維持330。這次用免抽籤參加，開賽從B區出發。起跑1K後感到肚子有消化不良的反應，不至於上廁所，但就是不舒服，原本以為熱開就好，但這不適感就此陪伴我到完賽，可能是早上的能量果凍消化不良。3~5K後左脛前肌肌腱感到緊繃不舒服，詭異的右腳大姆趾也磨襪子(舊鞋舊襪)，到了8K，肌腱、襪子、肚子並沒有因為身體熱開而改善，心裏明白今天這條路會異常艱辛，但我不會放棄的，持續維持4:55~5:00的配速。

由於帶著上述『三寶』，跑步節奏一直不在狀態，每次吃膠都擔心會上演『人體噴泉』，也只能硬吃。還好有找到合適的車跟，可以節省體力。16K明水路上，其實已經沒有笑容，必須努力維持狀態，甚至感到些微吃力，好險在大直橋下遇到真男人張嘉哲的打氣，算是意外的驚喜，接受到『2:15:02』的能量，稍微忘卻疲累。

進入水門後，很快到了21K，此時原本的列車長已掉速，原本想要帶上他，可惜水站後就看不到人，還是感謝他的幫忙。23K後感到有小撞牆，之前大阪馬也是在相同距離有類似的感覺，一會兒後不適感就消失了，繼續向前。原本有嘗試追上前方100m的官方330列車，但出了水門往成功橋後，真的無力追上，也剛好在此時碰到高雄夜跑團的團長：阿嘉。

一起往330邁進，同時竟在巷子中遇到朋友在路邊幫我加油打氣，很驚喜。35K後開始掉速到5:05~5:10，補給真的吃不下，只能喝喝運動飲料和水，出水門37.5K進站補水，由於地上海棉塊很多，怕踩到會扭到腳，慢慢走進去，這一走肌肉就沒力，出站後只能維持5:2X的速度，上橋更是無力，只能慢慢跑上去，目送阿嘉離去(後來他果真順利達標，為他感到開心)。上橋後內心不斷os:ooxx，跑全馬好累啊～下橋後嘗試提速，

(想到地下道，想拭淚？)

進入地下道後，明明一樣的距離，今年感到更長，此時也只能聚精會神，不斷往前踏步就是通往終點的捷徑。出隧道的上坡後，知道已無法維持330的成績，但想著終點有邱律師準備的巧克力牛奶，繼續抬腿向前。左轉再左轉，終點就在前方，原本只想維持現有的速度，沒想到原本抽筋在後的Ken從右邊輕點了我的肩膀，不用問、不用說，那一點彷彿百米鳴槍，全身的肌肉都跳起來往終點奔去，一切的不適感就留到終點再說吧，大口吸一口氣，吐氣？留到終點吧！

(終點前的厭世照一定要有的XD)

右腳踏上感應墊、停錶，向天大喊一聲：啊～～～。我帶著『三寶』回到終點。太感謝一路上跑友們的支持和打氣，其中非常感謝Ken強壓著抽筋從後方把我帶回終點。晶片：3:32:34。

趕忙向邱律師領巧克力牛奶。跑完喝一罐巧克力牛奶，完美！胃口也打開了，馬上用3分速完成臺北馬的便當課表。今年的便當真的很用心，不油不膩，營養均衡又好吃，100分！

(感謝邱律師)

(賽後來一瓶，立刻開胃。可以寄帳單給光泉嗎XD)

心得

這一場是除了初馬以外，跑的最辛苦的一場。雖然沒有維持330，後段也爆掉了，但我仍感到開心、滿足，過程中仍然按著計劃全力以赴。臺北馬後有人破PB，也有不少人覺得可惜。縱使跑爆、抽筋，我們薪水也不會少一塊，因為我們不是職業選手，縱使今天跑爆明天薪水照領。我們有自己的工作、家庭、跑步，努力在當中取得平衡。對於成績，期許自己能做到敢跑就敢放手，畢竟不可能每場比賽都是PB。

對於重點賽事全力以赴，跑完了，是笑是難過，都放下吧！回到跑步最原始的快樂、跟跑友們說說笑笑，我們都會很好的。跑步是一個人的運動，但這過程有大家的互相鼓勵、互相推坑買鞋、話家常，感到很充實。賽前開心練習、賽場全力以赴、賽後再一起吃頓飯，完美！#天生玩家#FAT42#跑可以輸吃不能輸。