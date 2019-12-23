親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記我沒有放棄，有你們一起的初馬2019豐收年，一次次的PB
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 黃蜂 (12月23日)賽事精華- 公鹿 vs. 溜馬 (12月23日)

賽事心得／台北馬拉松 跑爆了但很開心

2019-12-23 09:49運動筆記 強尼快跑

2019 臺北馬主要分成三部分：一、賽前EXPO 二、賽事過程 三、心得一

賽前EXPO

連續四年參加臺北馬，但只去過2016的EXPO，當時覺得還好。但是今年感到整個跑步市場的擴大，會場大小雖然無法跟東京、大阪相比，但整體很熱鬧。買了國手匯的豹紋背心，真的很好看。參加了上田怜的演講，聽到月跑量控制在200K，但每天早中晚都運動(核心、跑步機快跑、輕鬆跑)，飲食上也很控制，果然是自律的跑者。但她也提到不會放棄喝酒的(笑)，她連續兩年抽中東馬也是令人羨慕(2014~2015年)。

同時，也在會場遇到不少熟人，臺北馬也可說是跑者同學會吧！EXPO整體是非常熱鬧有趣，建議物資還是用郵寄較佳，週六領物資的人龍排得好長好長，慶幸自己花100元用郵寄的。臺北馬真的每年都在進步，尤其今年取得銅標，更是感到一些細節上的用心，尤其賽事中肌肉噴劑廠商的佈點好密集，真的很讚。

賽事過程

12/1剛跑完目標賽事的大阪馬，肌肉深層都有些疲累，左脛前肌肌腱也是緊繃，但慢跑不會痛。天氣預報賽事當天太陽無限放送，臺北馬本來就不求PB，只求維持330。這次用免抽籤參加，開賽從B區出發。起跑1K後感到肚子有消化不良的反應，不至於上廁所，但就是不舒服，原本以為熱開就好，但這不適感就此陪伴我到完賽，可能是早上的能量果凍消化不良。3~5K後左脛前肌肌腱感到緊繃不舒服，詭異的右腳大姆趾也磨襪子(舊鞋舊襪)，到了8K，肌腱、襪子、肚子並沒有因為身體熱開而改善，心裏明白今天這條路會異常艱辛，但我不會放棄的，持續維持4:55~5:00的配速。

由於帶著上述『三寶』，跑步節奏一直不在狀態，每次吃膠都擔心會上演『人體噴泉』，也只能硬吃。還好有找到合適的車跟，可以節省體力。16K明水路上，其實已經沒有笑容，必須努力維持狀態，甚至感到些微吃力，好險在大直橋下遇到真男人張嘉哲的打氣，算是意外的驚喜，接受到『2:15:02』的能量，稍微忘卻疲累。

進入水門後，很快到了21K，此時原本的列車長已掉速，原本想要帶上他，可惜水站後就看不到人，還是感謝他的幫忙。23K後感到有小撞牆，之前大阪馬也是在相同距離有類似的感覺，一會兒後不適感就消失了，繼續向前。原本有嘗試追上前方100m的官方330列車，但出了水門往成功橋後，真的無力追上，也剛好在此時碰到高雄夜跑團的團長：阿嘉。

一起往330邁進，同時竟在巷子中遇到朋友在路邊幫我加油打氣，很驚喜。35K後開始掉速到5:05~5:10，補給真的吃不下，只能喝喝運動飲料和水，出水門37.5K進站補水，由於地上海棉塊很多，怕踩到會扭到腳，慢慢走進去，這一走肌肉就沒力，出站後只能維持5:2X的速度，上橋更是無力，只能慢慢跑上去，目送阿嘉離去(後來他果真順利達標，為他感到開心)。上橋後內心不斷os:ooxx，跑全馬好累啊～下橋後嘗試提速，

(想到地下道，想拭淚？)

進入地下道後，明明一樣的距離，今年感到更長，此時也只能聚精會神，不斷往前踏步就是通往終點的捷徑。出隧道的上坡後，知道已無法維持330的成績，但想著終點有邱律師準備的巧克力牛奶，繼續抬腿向前。左轉再左轉，終點就在前方，原本只想維持現有的速度，沒想到原本抽筋在後的Ken從右邊輕點了我的肩膀，不用問、不用說，那一點彷彿百米鳴槍，全身的肌肉都跳起來往終點奔去，一切的不適感就留到終點再說吧，大口吸一口氣，吐氣？留到終點吧！

(終點前的厭世照一定要有的XD)

右腳踏上感應墊、停錶，向天大喊一聲：啊～～～。我帶著『三寶』回到終點。太感謝一路上跑友們的支持和打氣，其中非常感謝Ken強壓著抽筋從後方把我帶回終點。晶片：3:32:34。

趕忙向邱律師領巧克力牛奶。跑完喝一罐巧克力牛奶，完美！胃口也打開了，馬上用3分速完成臺北馬的便當課表。今年的便當真的很用心，不油不膩，營養均衡又好吃，100分！

(感謝邱律師)

(賽後來一瓶，立刻開胃。可以寄帳單給光泉嗎XD)

心得

這一場是除了初馬以外，跑的最辛苦的一場。雖然沒有維持330，後段也爆掉了，但我仍感到開心、滿足，過程中仍然按著計劃全力以赴。臺北馬後有人破PB，也有不少人覺得可惜。縱使跑爆、抽筋，我們薪水也不會少一塊，因為我們不是職業選手，縱使今天跑爆明天薪水照領。我們有自己的工作、家庭、跑步，努力在當中取得平衡。對於成績，期許自己能做到敢跑就敢放手，畢竟不可能每場比賽都是PB。

對於重點賽事全力以赴，跑完了，是笑是難過，都放下吧！回到跑步最原始的快樂、跟跑友們說說笑笑，我們都會很好的。跑步是一個人的運動，但這過程有大家的互相鼓勵、互相推坑買鞋、話家常，感到很充實。賽前開心練習、賽場全力以赴、賽後再一起吃頓飯，完美！#天生玩家#FAT42#跑可以輸吃不能輸。

分享

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

賽事心得／台北馬拉松 有你們一起的初馬！

2019-12-23 10:16

賽事心得／台北馬拉松 在終點遇見250的自己與最好的妳

2019-12-23 09:38

路跑圖輯／西濱半程馬拉松 低溫狂風夕陽隱

2019-12-23 10:00

跑步小品／2019豐收年 一次次的PB

2019-12-23 10:04

陳信安愛心不落人後 領跑ADA慈善聖誕路跑

2019-12-22 18:07

渣打馬體驗視障陪跑 陳奎儒長腿慢步走

2019-12-22 17:55

賽事心得／台北馬半馬破PB 廢物人妻這冬天很努力

2019-12-22 16:14

賽事特報／中部最美路段 西濱馬只有這天能跑！

2019-12-22 16:08

賽事心得／擠奶人生的大挑戰 醫護鐵人拚大阪馬

2019-12-22 16:05

賽事心得／東吳超馬100公里的約定 向腦麻生命鬥士致敬

2019-12-22 15:31

最速女律師 2019青島太平洋馬拉松心得

2019-12-21 09:20

路跑訓練／從討厭到戀上跑步 一場15周愛戀之旅

2019-12-21 09:16

極地超馬選手陳彥博 勇闖約旦、柬埔寨—賽後分享會

2019-12-20 06:00

跑步知識／如何從每天的訓練中發現弱點？

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 一跑就十年、還想再十年！

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 友情、愛情十年磨出第5名

2019-12-20 06:00

夕照半程馬拉松 樂跑西濱中部最美一段路

2019-12-20 06:00

跑步小品／膝蓋痛該如何上場跑馬？

2019-12-20 06:00

年度情報／2020馬拉松清單 你準備好了嗎？

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 也許不完美、但至少完整

2019-12-20 06:00

跑步小品／整年跑馬屢失敗 接受當下的自己

2019-12-20 06:00

賽事心得／曾文水庫馬拉松 初馬留下的那1分鐘！

2019-12-19 10:42

賽事心得／台北馬拉松 如何跑完不變胖？

2019-12-19 10:35

賽事心得／台北馬拉松 BQ達標、差目標1分半

2019-12-19 10:31

跑步小品／上半身的暖身與放鬆

2019-12-19 10:22

賽事心得／台北馬拉松 遇見更好的自己

2019-12-19 10:01

賽前情報／西濱半馬配速列車 帶你搭上無敵海景頭等艙

2019-12-19 09:46

萬金石最強市民飆5K 74歲勇伯挑戰

2019-12-18 23:44

萬金石最強市民飆5K 300名高手決戰新莊田田圈

2019-12-18 21:44

帶小比旅跑台灣／蘇花改南澳半程馬拉松 1生1次的經驗

2019-12-18 10:18

賽事心得／台北馬拉松 重鬱症跑者努力活著完成初馬

2019-12-18 10:14

賽事心得／台北馬拉松 醫護跑者心中小劇場

2019-12-18 10:07

賽事心得／台北馬拉松 連續5年參賽

2019-12-18 10:03

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (5)

2019-12-18 09:54

賽事心得／大阪馬拉松 BQ達標了耶！

2019-12-18 09:48

賽事心得／沖繩100公里超馬 初體驗慘遭關門

2019-12-18 09:37

跑步知識／呼吸與放鬆在跑步上的運用

2019-12-18 09:28

追火車接力賽 明年推車票獎牌

2019-12-17 22:54

賽事心得／台北馬拉松 挑戰每一次的自己！

2019-12-17 10:44
看更多

熱門文章

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

UBA／健行高錦瑋單節21分 自己都覺得誇張

2019-12-22 19:44

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

2019-12-22 22:10

NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄

2019-12-23 09:33

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

NBA／作客聖城奪首勝 雷納德：噓聲就是愛

2019-12-23 01:23

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

MLB／22億誘惑 塞揚強投凱柯改穿白襪

2019-12-23 01:23

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

爆米花／吳昇峰擋不住興富發 合庫苦吞3連敗

2019-12-22 17:19

健美／職業卡資格賽 藝人李沛旭也下場挑戰

2019-12-22 23:28

MLB／買砲手後續追柳賢振 藍鳥還想換來普萊斯

2019-12-23 08:13

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 「台灣阿諾」李沛旭化身健美超人

2019-12-22 12:00

MLB／大聯盟毛利創紀錄 已連17年成長

2019-12-22 11:38

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

富邦U18／小小郭兩砲 掀起全壘打大賽高潮

2019-12-23 01:23

MLB／老虎補兩野手 陳偉殷前隊友史構普入列

2019-12-22 11:57

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 日籍藝人孟多控體重餓到睡不著

2019-12-22 12:00

MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

2019-12-23 10:33

SBL／簡浩「傷害」前東家 璞園教頭：習慣了

2019-12-23 01:23

爆米花／楊明杰3安救不了台壽保 航空城中止3連敗

2019-12-22 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top