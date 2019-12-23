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路跑圖輯／西濱半程馬拉松 低溫狂風夕陽隱

2019-12-23 10:00運動筆記 ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡳᠣᡵᠣ

在 YouTube 音樂播放清單中，特別收錄了 1986 年由 {潘越雲} 所演唱的同名連續劇主題曲 {幾度夕陽紅} 這首歌。

有部分之目的是為了懷念 {台 61 線} 整整建了三十年，終於要全線通車的這足以申請金氏世界紀錄之快速道路，也期待盼能在該公路上看夕陽西下的美麗場景。

行車管制下，多繞了一大圈才進入廟宇廣場，參賽人潮確實眾多，有不少攤位及官員賽前致詞等活動，當然初次到訪還是先要向媽祖等眾神祈求平安，印象深刻的是上樓後的觀音殿廟門設計，不知是否是因應抵抗強風之故，第一次遇到有門簾的裝置，不但非常有特色，且還具有深入參拜者腦海的作用。

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現實總是殘酷與不按照計劃進行，中午出發前才猶豫是否要攜帶斗笠來防曬，索性沒有做出這樣的決定，沒有大陽光直射與高溫，不僅於四點已無日光支援拍攝優勢，竟又有強風及低溫雙重劣勢加料，相機快門被冷到失去控制的回應速度，看來也加速了它壽終正寢的時機，還請不要如此殘酷的快速給予答案才是。

一位愛好攝影與網球愛好的豐原哥，若沒有遇到你，攝影鏡頭的架設點恐將是在平面路段，人間現在式存在多少變數，就還是總結解釋成緣份吧。

餵食的眾跑友們，包含飲料數瓶及小比媽的烤牛肉片，還有在收拾階段才發現的兩塊爆米花。

賽後選手收容車的搭乘詢問，若沒有其協助，輕鬆徒步至會場恐需要花上二十分鐘，且就錯過了拍攝女神被頒獎的時間。

看見樹蛙，世界地理雜誌在后里花博會場所舉辦的路跑，期盼十一公里在八十分鐘內完成。

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