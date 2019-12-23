跑步小品／2019豐收年 一次次的PB

2019是個特別的一年，

自從去年10月底一個偶然的sub4之後，

開啟了波馬的開關，

去年的我還不曾跑過任何課表，

只是很隨意的偶爾輕鬆跑偶爾狀況好就加速亂跑

月跑量大約都在100-150km之間，

所以馬拉松成績大約都落在4小時20到4小時50不等，

一直覺得sub4就已經人生無憾了，

誰知...2018/10月底可能剛好狀況不錯，

居然就這樣給我破4成功了！完賽成績3小時57

結果人生成就就這樣莫名解鎖...

這讓我思考，我以前是不是都對自己太仁慈了，

破4好像也沒有想像的難啊！如果我有好好練是不是不只這樣？

好了，就真的開始有下定決心想認真來練一下，

但我知道急不得，有太多一下拉高跑量或強度就受傷的例子，

而我就只是先拉高跑量，也都是以輕鬆跑為主，

既沒有間歇也沒有LSD，最長就只有假日跑到15k而已，

2018/11和12月月跑量都大概200左右，

2019/1/6參加了新竹家鄉馬，

居然直接大破PB，跑出3小時32的成績

這時就覺得很驚訝，我不是什麼也沒做？只是單純提高跑量

而後面也是持續這樣的練法，

2019/3/3東京馬拉松又再破PB，成績3小時25(之前網誌有提到，有一些小插曲XD)

然後回來後也是一樣沒跑間歇和超過15k過，

只是再提高月跑量，這次提高到250k左右

2019/8/25北海道馬拉松又在小破PB6分鐘，成績來到3小時19

這次練完就在思考如果再用這種方法下去還能夠再進步嗎？

其實我也不知道，

但想到也打底打了那麼久了，

可以來練一些間歇和LSD試試看了，

於是9月開始加入1km的間歇跑和假日20k以上的LSD，

月跑量也拉到300k左右，

目標賽事就是年底的台北馬了，

雖然台北馬本來心中目標是sub310，

但天氣和自己狀況都不是太好，

最後完賽成績是3小時14，還是破了PB，

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整理一下2019比賽成績 1月新竹馬 3:32 3月東京馬 3:25 8月北海道馬 3:19 12月台北馬3:14

大概每次都有微幅的成長，但好像有越來越小的趨勢XD

上面一開始有提到說在去年燃起我的波馬夢，

當然現在成績還差波馬有一段距離，

現在的年紀是要sub3才行，但是參加2021年我的分組就會再往前，

所以明年必須要跑到sub305，但這只是門檻，

要入選還是要多幾分鐘才保險啊！！

所以還是要跑到3小時左右才最保險，

這真的是非常非常的難，越往上一定是進步幅度越來越小，

說不定還要再花一年也說不定，

早在台北馬之前就已經報好下一場首爾馬了，

傳說中的亞洲最速賽道，有亞洲柏林馬之稱，

說什麼都要去大破PB啊！

這個週期對我來說就相當關鍵，我根本就不知道我還能前進多少

但我2020最大的目標就是要跑進波馬啊，

說什麼都要認真拼一波，

波馬報名是在九月，所以我必須在九月前達到BQ才行！

依照訓練週期算還有兩次比賽的機會，

一次3月首爾馬，另一次一定是會落在夏天的比賽，

當然就不可能在台灣比，台灣夏天根本就不可能跑好，

勢必要再找一場海外馬，

內心屬意日本北海道馬或是澳洲黃金海岸馬，

兩場我都跑過，賽道都很平坦，溫度也不那麼熱(對我怕熱來說還是很熱)

但這就是給自己明年的一個目標，說什麼都想要圓夢，

不試試看怎麼會知道？不喜歡還沒做之前就先說不可能，

永遠不要小看自己的極限，

幾年前的我也不會想到我現在居然以波馬為目標了，

猶豫是對自己太客氣，所以我不猶豫，

我們波士頓見！