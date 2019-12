賽事心得／台北馬拉松 有你們一起的初馬！

加入Fast42是我人生中非常難忘也非常珍貴的一段旅程。

16週的準備,吃下一個非常完整的課表,經歷了迅速進步、膝蓋發炎休息停練、再重新跟上腳步,訓練期的起起落落,每一週都還記憶猶新。

12/15的臺北馬拉松是我們的期末考。

最後一週時,去找鋒哥運動按摩,鋒哥問我緊張嗎?我搖頭,回答他 我目前很放空,可能賽前一天才會緊張吧!

回想自己半馬期中考也是這樣,沒什麼壓力的去面對,前一天晚上還睡得超好,深眠了四個小時,睡得比平時週六long run前一晚還好!

沒想到鋒哥問完我,當天晚上就做了惡夢,邊夢邊哭 還哭到把大叔吵醒,我才意識到其實自己淺意識是緊張的,卻不太願意面對自己的緊張。

隔天好好整理好感受,接納自己的緊張,還去google了夢中一些荒謬的劇情(我夢到被大嘴鳥咬手哈哈哈哈)代表的意義,結果得到好預兆的結果,我一直都只相信好的迷信,所以很開心。

沒想到,這時候出現了一個插曲。

我賽前一週就應該報到的生理期遲到了,一直想著沒關係還有時間,反正只要避開生理期前兩天就沒事了,再加上工作忙也一直沒去理會。

賽前3-4天,我的焦慮升很高,想著再不來就遇上了,可是現在做什麼也來不及了。

就在賽前一天,生理期來了,也就是初馬當天會是我最不舒服的一天。但是,我發現的時候卻覺得好笑!心想,這就是上天給我的禮物吧,That’s okay, I’ll take it.

-

2019/12/14

賽前一天,參加完好朋友的婚禮還跳了一支舞當成shakeout run(笑),趕緊北上與團隊碰面。

當天晚上得到NIKE超級、超級好的照顧,希望我們能有最充足的準備,並能在前一晚好好再討論與整理一次配速的打算,以及獲得滿滿心理能量的補充。

肝醣超補的前一晚

貼上團隊送我們、我們自己說過的一段話

晚上9點半,又再聽了一次教練說我像打不死的蟑螂的錄音,確認好一切的裝備與寫在手上的配速,我期待自己的腦袋能夠好好放空入睡,但仍然是事與願違…,當晚有點失眠難入睡,淺淺的睡著後每隔一小時又醒來一次,一點都不像半馬期中考那樣從容不迫...。

早上醒來不僅生理期肚子不舒服又頭痛,吃了超級充足的早餐份量(想著至少有兩個多小時可以慢慢消化,寧願很飽也不要肚子餓血糖低)之後,跟教練討論後吞了止痛藥,除了舒緩生理的不舒服、也紓解心理的緊繃不舒服。

-

2019/12/15 Fast 42 3.0期末考

賽前暖身,馬丁帶我們動態暖身、小小緩跑,身體卻一直拉不開的感覺。天吶,我好像真的很緊張!

接著是進賽道前最後一次上廁所,真的很幸福地不用去流動廁所排隊。

沒想到在飯店廁所我卻發現自己大崩血,趕緊奔回房間更換。因為前一天已下定決心無論如何絕對不要跑到一半去廁所換棉條,就算滿腿是血我都要跑完哈哈哈哈,所以做了幾個深呼吸,跟自己說沒什麼大不了的,然後帶著盡可能輕鬆的心情進入賽道。

出發前345列車的合影

在賽道中,跟著夥伴們聊著兩句,吃下潘潘給的能量軟糖,時間過得好快。

早上6:29,主持人的倒數好不真實,現在似乎還能在腦中聽到倒數的聲音,卻覺得起跑前一刻時間好像被加快了三倍。

今天的起跑氣溫攝氏19度,老實說我是開心的,因為我很怕冷,上一次的30K訓練因為天氣太冷讓我才起跑5K肚子就好餓,每5K就要吃一次能量膠,吃好吃滿還差點吃不夠!肚子餓的太快就容易血糖低(聽起來好像某種習慣冬眠的動物...)。

另外一方面,相較於其他跑者,我比較不容易流汗,耐熱能力也還可以,所以只要氣溫不要上升太快,我都有自信能好好地完賽。

開跑

3, 2, 1,開跑了,好好地跟著馬丁和阿亮,夥伴有Sandy、Jenny和怡雯。

開跑總是人多,即使已充足做了暖身,我仍喜歡在第1K由慢一點的配速開始進入狀況。

第一公里,配速5:48

第一次跑臺北馬拉松,滿喜歡的,賽道平坦又補給充足,景色也很好,再加上一路上被馬丁和阿亮好好地照顧著,路上的貓眼石、水站、避開柏油路上的白線、黃線任何會滑的路線,每個小細節都被提醒著。

另外,每一次進水站我總是落後隊伍(到底為什麼大家拿水都拿這麼快!),總能看見馬丁和阿亮頻頻回頭看粉紅乘客是否都跟上湊齊,前幾次水站我都會趕緊衝上去跟上,阿亮還提醒我不用急慢慢跟上就好,真的覺得自己何德何能在這台車上啊!

第2公里,配速5:11

我心裡想著 速度上來了,game on。

之後直到30K之前,大致上每一公里都維持著5:08-5:15的配速,好穩好安心。

因為早餐吃很飽肚子都不餓,原定的12公里要吃的能量膠不想吃,就延到15K才吃,第二包又一路手拿著,結果大概17-18公里左右我竟然恍神手鬆掉(真希望後面的人有撿來吃不要浪費 哈哈哈哈),幸好本來就有多帶,不過因為邊跑邊想著接下來能量膠的分配,結果一直很不小心竟然踩到Jenny三次!

所以索性跑到馬丁旁邊,一度差一點又亂爆衝(我到底是什麼脫韁的野馬品種?),也還是會被提醒著要穩住。

馬丁收到的賽事照片

20K左右

開始有種很疲累的感覺,我知道對我來說天氣並不熱,可能是呼吸亂掉讓我步伐節奏跟不上,所以一直提醒著自己要調整呼吸,放鬆身體、每一個水站也都補給水跟運動飲料各一,該吃的膠都按照順序補上。

21公里多,通過半馬的標誌,我心裡不禁想著,如果是跑半馬我現在就跑完了!可是我竟然還有一半...,通過半馬時手錶時間大約是1小時51分多將近52分,比半馬期中考還慢了約四分鐘,但體感上卻沒有半馬那天輕鬆,內心有點慌張,很擔心自己跑不完,或是後段掉速太誇張…

各式各樣的負面信念揮之不去,之前發炎的膝蓋還一度刺痛了幾下(大概是負面信念叫出來的痛),腳掌也好痛,會不會就這樣痛下去…?

25K

竟然看到熟悉的臉孔,是教練。

我非常、非常、非常驚喜,沒有想到會在這邊看到教練們,非常開心地跟他們揮手,瞬間補血充滿能量,真的好神奇!

遇到教練笑得超開心

這種能量又帶著我跑了2K,但是之後又開始瀕臨要爆掉的感覺。

還記得27.5K左右的水站我好想好想停在水站休息,我覺得自己的腳好累身體也好累,覺得自己幾乎要脫隊放棄跟車了。

但是… 我還是放棄了這個放棄的念頭,我穿著Fast42的背心,我不會放棄自己,用著意志力我慢慢地跟上列車。我想起自己訓練期最慘的一次經驗,也是一圈又一圈地,每一圈都想開口跟信和教練說我想休息,卻每一圈都沒說。這一聲「下車」,真的好慶幸我沒有說,每一次都是。

30K

This is it. 馬丁要下車了(這時候我已沒看到阿亮了,我不知道是不是自己眼花了)。現在回想起來那一段的記憶真的有點模糊了。只記得Sandy和Jenny用很輕盈的步伐向前加速跑出去了(真的是佩服到不行),馬丁放慢輕聲提醒我跟怡雯可以共跑、互相鼓勵,然後就下車了。

我記得當時的我腦袋超空,我只想著很怕拖累怡雯,我告訴怡雯,如果可以你就開出去…,怡雯說「我不行!」我苦笑回她「我也不行...」。

也許是16週以來的默契,兩個「不行」的人,卻默默地一起加速,而且我的體感上竟然比20-30K還輕鬆很多,感受到一些自在感,我以為自己只是維持速度而慢慢找回節奏,看了錶卻每K加速了10-15秒,32K,我的手錶顯示5分速整。

現在回想起來,真的好感動啊!謝謝怡雯,我最熟悉也最信任的好夥伴,16週以來只要沒有受傷休息都是一起跑在同一組的好夥伴,謝謝妳陪我一起跨過這道30K的檻,讓我在30-35K沒有經歷任何撞牆或想下車的負面念頭,即使跑得累也能夠看著你的背影(跟濕搭搭的褲子)再順順地跟上你,能夠一起開始、一起跑到這麼後段,我覺得好滿足。

32K

看到孟衡和其他小幫手還有Mindy,再補血!聽到你們超熱情的呼喊,我覺得內心很暖,再次覺得自己何德何能可以跑在這麼多能量的賽道上。

真的謝謝一路上對我們說42加油的其他跑者,每一聲加油都是一點力量。

路上遇到幾位速度稍微放慢的42夥伴,很希望大家可以一起往前,可是沒有多餘的力氣多說什麼話了,有點難受,卻也相信大家都會好的。

36-37K左右

我覺得自己好像還可以,可能吸收了夠多的能量,覺得差不多可以開了,也許有機會試試看高標340。慢慢再加了速度,跟怡雯分開,自己去面對之後的大魔王。

38K

健康路橋,非常痛苦!跑不完的上坡!39公里配速掉到5:32。不過我一直安慰著自己,體感上沒有撞牆就是好事,只是幾個難跑的上坡不會擊倒我!謹記史哥說的話,能穩就不要快,能快就不要慢。

自己跑的後段,特別需要好好對自己喊話

40K

準備面對大家一直叮嚀要小心的地下道,跑起來卻沒有想像中的可怕,上下坡一切順利地通過,地下道內的空氣也可以接受,全馬賽道比半馬賽道還空曠一點,還能在地下道內刷過幾位大哥,內心有偷偷振奮一下。

41K

出了地下道,配速5:06。算了一下時間,知道自己無法達到高標340了,但是還是很棒了,比原先的目標345還要快很多,還是要盡力地跑完它。

腦中響起智群教練的話,這時候要開了!

如果最後的力氣可以再劃分出來,我大概把剩餘的力氣丟了7分出來,雖然前一天都看過賽道了,可是實際跑起來就像是第一次到這個地方,我不確定自己還有多遠要跑(怎麼都跑不完),開著七成力也是擔心自己後繼無力,只能預留一點點力氣,忍住好想哭出來的眼淚努力地往前跑,左轉到信義路,然後再準備左轉市府路。

最後的市府路幾百公尺,我聽到非常多聲音 聲嘶力竭地對著我喊著Fast42加油!快到了!我知道他們認出我的背心,我甚至看到趙剛在賽道的右側,看見42的夥伴著實給我很多的力量。

所有熟悉、不熟悉的臉孔都在推著我前進,我知道這是真的「快到了」,我就快要跑完了。我把最後的3分力氣用盡,用著短跑才會出現的衝刺速度燃燒自己(後來看數據,最後500公尺我開到配速3:59哈哈)

(希望這一段沒有任何攝影師,我衝刺的臉很猙獰)

看著大會時間,3:41:57..58..59...

過終點。

轉身,對賽道深深的一鞠躬。

初馬,我完成了!

大會時間 3:42:01

個人時間 3:41:11

向前走幾步,我看見校長,衝上去抱著校長哭。

接著是教練、Pacer們、夥伴們,我幾乎說不出話來。

我看到好多人,卻不太記得到底大家有沒有對我說話(有跟我說話但我沒回的人,可以偷偷跟我說一下嗎)

其實事前在心裡偷偷模擬很多次,過了終點看到教練和夥伴要說什麼,結果根本說不出來!當下我只好想大大哭一場,然後擁抱每個人,但也根本沒抱到,事後真的好後悔抱不夠多個人喔。

後來,我一直在想如果我說的出話來,我要說什麼?如果時間可以再重來一次,我想在教練幫我披上布旗的時候,跟教練說,「教練,跑馬拉松真的好累喔!」、「教練,我沒有讓你等太久吧!」、「教練,我沒有放棄喔!」

「教練,謝謝你,沒有放棄我。」

-

Fast42 3.0 期末考,順利完成

前半馬1:51:51/後半馬1:49:20,有幸可以在後段加速,都靠著整台列車帶著我不急躁地穩穩地跑完前段半馬,並在我超想放棄的時候撐著我,讓我慢慢找回自己的速度。

我盡了全力,沒有任何遺憾。

在臺北馬後的一週

回顧這一趟旅程,心中滿滿的感謝。

這16週以來每一週,都有教練、pacer、和夥伴的陪伴,每一次的團練見到夥伴都好開心,能夠遇到如此志同道合的北二區夥伴,真的是不知道哪一個輩子修了好福氣。還有透過網路接觸(好像網友XD)的北一區、中南區的夥伴們,雖然不常見面卻還是聯繫著彼此互相關心的心。

儘管這堂課我一點都不想修完,還想要之後每一週都出席,有分離焦慮的我基本上整個慶功宴都在哭XDD ,非常希望這個慶功宴不要結束,希望校長可以一直一直講下去,可是終究還是走到了要獨立高飛的這一天。

每一位跑者都有自己的故事,每一位跑者都選擇了把訓練放進生活中而讓生活其他部分做出一些妥協或犧牲,每一篇故事都精彩萬分,很榮幸地自己能跟這些故事有一些交集,也謝謝你們願意出現在我的故事中。

在打這一篇初全馬的心得,看似好像是一個出戰初馬的艱辛歷程紀錄,本來聽著Rachel Platten的Fight song,內心很激昂也感動,但當音樂播到Stand by you,我才知道,這更是一篇對夥伴與團隊滿滿感謝的感受文章。

這一趟旅程,是屬於我們42位夥伴、4位教練、好多好多位pacer們、以及背後撐起整個團隊的幕後推手們,一起完成的初馬。

一日Fast42,終生Fast42。

(BGM: Stand by you)

Oh, tears make kaleidoscopes in your eyes

And hurt, I know you're hurting, but so am I

And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too

Cause I'm gonna stand by you

Even if we're breaking down, we can find a way to break through

Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you

Love, you're not alone, 'cause I'm gonna stand by you

第一次跟校長聊天竟然是畢業日

Fast42 3.0 正式畢業。

-

一樣地,最後的最後,要謝謝最支持我的大叔。

謝謝你,這四個月來我一週跑了六天,大大改變了我們原本的生活型態,而你總是以我的課表為重,吃飯時間跟休息時間都配合著我,甚至在我好累喊著不想跑課表的時候督促我、提醒我定期去治療跟保養腳傷、幾乎每天幫我按摩腿、包辦了很大部分的家事,全然地支持我、鼓勵我去做所有可以好好跑步的決定。

謝謝你跟著我一起吃了很大一部分的課表,並且明明自己很努力地破半馬PB Sub150,還是如同每一次那樣到終點等我,並且為我完成初馬而更開心。

Photo by Lucas