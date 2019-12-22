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運動筆記【台北馬拉松】廢物人妻這個冬天很努力，半馬最佳成績－1:53:36【賽事】中部最美路段只有這天能跑！ 西濱馬拉松為通車暖身
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賽事特報／中部最美路段 西濱馬只有這天能跑！

2019-12-22 16:08運動筆記 Run For TAIWAN

為年底台 61 線西濱快速公路彰化芳苑到大城鄉路段通車預熱，由彰化縣馬拉松路跑協會舉辦的「西濱中部彰化路段芳苑大城無敵夕照海景半程馬拉松」，在 12 月 21 日下午由交通部長林佳龍及彰化縣長王惠美鳴槍起跑，3,500 位跑者在 12 輛特斯拉車輛領跑下，率先體驗西濱快速公路上的風光，沿海景色及綿延的跑者人龍替芳苑小鎮刻畫出一道美麗的風景。

3500 名跑者共襄盛舉西濱馬拉松，體驗一生只有一次的機會。（圖片來源：彰化縣馬拉松路跑協會 ）

交通部長林佳龍特地到場支持並表示：「西濱快速道路是環島公路重要的一環，由南到北共 308 公里，不僅是一條快速公路，也是一條觀光大道，更是 CP 值最高的幸福公路。」西濱快速道路全線不收費，在芳苑至大城通車後也有助打通彰化西南角交通命脈，帶動觀光與產業繁榮。彰化縣長王惠美則是建議跑者親友團可以體驗搭乘海牛看潮間帶生態，等待跑者回來後也可一同品嚐在地美食及廟宇參拜。

交通部長林佳龍與彰化縣長王惠美到場支持，並期待年底西濱通車帶動彰化觀光與產業繁榮（圖片來源：彰化縣馬拉松路跑協會 ）

一生只能跑一次的西濱馬拉松，下午 2 點半從芳苑鄉普天宮開跑，會場也舉辦系列通車慶賀活動，包含「海洋音樂會」、「生活市集」、「完美台61線公路攝影比賽」等，在樂團熱鬧的歌聲帶動下，歡樂氛圍一路延續到傍晚，也替在地攤販注入體育經濟。跑者完賽也獲得芳苑普天宮的幸福御守及南投竹山紫南宮加持的「豬來福」錢母等完賽禮。

通車系列活動「海洋音樂季」，樂團熱鬧的活絡氣氛由下午延續到傍晚，適合全家大小共同參與。（圖片來源：彰化縣馬拉松路跑協會 ）

路跑活動分為 21.2 公里「半程馬拉松」、10 公里「健跑組」及 5 公里「樂跑組」，半馬組男子總一由林家煌以 01:19:18 好成績拿下，遠從台中特地來參賽的他，表示可以在意義非凡的活動奪冠很開心，雖然受天氣影響並沒看到夕陽，但退潮可眺望很遠的景色，值回票價。半馬組女子冠軍則是由周玲君奪下，成績 01:34:18 。

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半馬組男子總一由林家煌以 01:19:18 成績率先衝線。（圖片來源：彰化縣馬拉松路跑協會 ）

為讓民眾感受彰化西濱海岸獨有的觀光魅力，也推薦彰化海岸線濕地的私房景點以及被列為國寶級無形文化資產的潮間帶海牛生態旅遊，漁村王功漁港也有獨有的珍珠蚵、蚵仔冰、蚵嗲，往北則有古都鹿港小鎮風情以及觀光工廠等，並可運用觀光局推行的「擴大國旅秋冬遊」補助方案，來去彰化住一晚，深度旅行彰化。

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