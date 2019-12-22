賽事心得／台北馬半馬破PB 廢物人妻這冬天很努力

廢物人妻這個冬天很努力。

台北馬拉松刷新了半馬個人最佳成績－1:53:36

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出了地下道，迎來了對我來說好長好長的21公里的最後800公尺

知道自己真的要破二了

這最後的一段路，我想像了好幾次到底會是什麼樣子

我以為我會很感動我會哭，但我沒有。

除了疼痛以外，我感受不到其他情緒，好吧其實還有一點點的不甘心

說真的，身為一位全馬2:43跑者的太太

我對跑步的熱情可以說是完全沒有被先生影響呢（在得意什麼？）

嗯就是幾乎沒有熱情。

我在運動筆記的簡介這麼打著：

『 為了陪伴先生完成各階段目標而跑起來的林太太。

我總說著自己並不喜歡跑步，

但我希望能夠成為你努力奔向終點的理由。

如果跑步是和你們一起旅行的方式，

我願意為了你們在那長長賽道上用盡所有的力氣，

只為了趕到終點線為彼此流淚吶喊。』

是的，我真的沒有喜歡跑步，甚至有點害怕（怕累。嗯嗯嗯）

我比較愛當啦啦隊，在終點等待著先生，是我們從認識第一天以來維持的浪漫

但為了陪伴他，讓他覺得太太還是有在參與他熱愛的生活，我還是偶爾會一起出門跑跑

如果沒有賽事的話，一個月平均跑個15K就算很多了

所以我都說自己是廢物人妻，廢到如果要出門跑步先生會嚇到覺得我卡到陰那種（浮誇）

而這場2019台北馬拉松半馬，其實原本並不在計劃內

一直到賽前兩個月，十月份時，我都還沒決定到底該不該跑

因為去年九月我在雪梨跑了一場半馬受了傷，年底又開了刀

就這樣一路休息了整整一年到今年九月。

期間有偶爾跟姐妹隨便亂跑，順便在田徑場給先生施加壓力希望他趕快跑完跟我回家

（我開玩笑的，因為我常常會自己先烙幹回家哈哈哈）

一次跑個3-5K，7-8分速這樣，一整年下來一共跑了78K

開刀後的身體狀況改變了很多，有很多不適應也感到難受的地方，體力也大不如前

但我實在太擔心10月底的長榮10K會跑不完，所以強迫自己練習了一個月，這一個月共跑了69K

結果10/27長榮10K竟然破了去年在日本跑出的PB，53:29 完賽嚇死林祖媽了！

於是跑完長榮後，突然覺得自己可能還來得及準備今天這場半馬

就開始了我人生中最認真跑步的兩個月，11月跑了141K

也是我人生中第二次月跑量破百K（第一次是在準備去日本跑泉州馬10K前）

這兩個月，維持著一週3-4次的練習，

對我來說每次要強迫自己暫時把手邊工作放下去跑步也是有點難度的事情啊！

但我也跑得有點隨性，先生開了課表給姐妹們，但對我的唯一要求就是：「沒關係，妳只要有跑就好。」

每週會跟姐妹們跑一次間歇，另外2-3天就是隨性跑，用自己覺得累但又好像可以吃得消的速度跑6-10K

但不得不說，先生實在是我跑步的一顆大型絆腳石啊！

下雨天不讓我跑、只要我稍微一靠腰說累就要我休息（但我純粹是個人比較愛靠腰而已），

到底多怕太太累啊？太太是玻璃做的？

好的，總之我就這樣亂跑一通，沒想到在這一個月內，我竟然又繼續破了5K、10K的PB

11/21 台北市5000公尺挑戰賽 5K 23:54

11/24 電器盃 10K 49:51

以前真的沒想過可以用4'55'的配速跑完10K

所以電器盃過後，好像比較有信心了，告訴自己半馬應該沒問題了！

賽前兩週去NIKE做了配速手環

依照這兩個月的5K和10K最佳成績，給自己訂了1:49的瘋狂目標

姊姊問我要不要再訂個低標？我說不要，就1:49！要就達標，不行的話就算爆掉也用盡全力跑回終點。

這禮拜好死不死感冒了，去打了一針也給自己一些時間休息

結果竟然又因為穿了兩天新鞋腳不太舒服，真的差點幫大家示範什麼叫做前功盡棄

但老實說，一直到當天早上站在起跑線上，我都沒有下修自己的目標。

起跑後我覺得跑得還算輕鬆，一路到7K我都還跑在可以安全達標的配速內

人算不如天算，8K時膝蓋爆掉了，我開始一路跑跑停停

（後來看醫生發現是膝蓋積水和韌帶發炎）

看到路邊有志工拿撒隆巴斯我就過去拜託幫我噴，後來一停下來腿都在抖

噴到有位志工拿著一瓶給我說：這瓶給妳帶著跑好了！（真的很謝謝一路上志工的幫忙）

10幾K時被朋友明育追到，明育問我：「要一起嗎？」

我一開口就快要哭出來，我說我腳好痛！妳先跑，不要管我！

然後就看著明育離我越來越遠，但她竟然還想顧我

我看到她轉頭看我有沒有跟上（喔沒有，我真的跟不上。）

然後她還想從口袋掏止痛藥給我，現在想起來還是覺得好感人

此時我已經開始覺得好喘了，擠了句加油，希望她放心趕快跑

8K之後真的太痛苦了，好像雪梨受傷的悲劇重演，那一次我花了2:32:10才回到終點

但這次我更努力撐著，雖然一直痛得停下來，但只要重新跑起來我就用盡全力把速度維持在5’30”-5’40”

一直告訴自己一定跑得完，如果放棄一定會更難受

就這樣好不容易跑到了大魔王地下道

地下道裡真的好悶，跑到覺得自己就快暈倒還一度踉蹌

不知道到底花了多少時間才終於跑出地下道重見光明

只剩最後800公尺了，知道自己真的要破二了

這最後的一段路，我想像了好幾次到底會是什麼樣子

我以為我會很感動我會哭，但我沒有。

除了疼痛以外，我感受不到其他情緒，好吧其實還有一點點的不甘心

因為我的膝蓋實在太痛太痛了，此時心裡盤算的不是全力衝刺

而是看了看錶，我想確認如果我真的跑不動了用走的，我還來得及在1:55以前回到終點嗎？

（這張照片我是在做惡夢？）

只剩最後800公尺，但我卻怎麼也跑不起來了

最後掉到六分多速，也跑得歪七扭八

心裡提醒著自己絕對不能放棄，再撐一下下至少還能保住1:55內

最後200公尺我根本聽不見旁邊觀眾的叫喊聲了

事後看了影片才發現有好幾位朋友都有大聲喊著我為我加油，但我真的沒聽見

看著慢慢接近的終點拱門，知道自己就要完成了這好長好長的21公里

一過終點整個人立刻癱軟，完全站不直

好不容易走幾步又彎了下去

1:53:36 我完成了。

終於刷新了前年在澳洲黃金海岸的個人最佳成績 2:02:14

8K以後每一步都好痛苦，但還是用盡全力堅持著

好的，廢物人妻終於沒那麼廢了，這個冬天真的很努力（至少跟自己比，是最努力的一次了）

一路上遇到好多跑者喊我名字幫我加油，真的很謝謝大家

最後一個水站還有貼心的跑者問我：「小屁妳要喝水嗎？」想要幫我拿水啦嗚嗚嗚

超級感動快要哭出來，真的非常非常感謝

也謝謝最佳救援ROCKTAPE的肌貼

賽事結束幾天了，想了想大概是因為沒有達到原本設定的目標

雖然已經用盡全力了，也覺得這個成績完全對得起廢物人妻我這兩個月的練習，但就好像少了些什麼

不過其實台北馬當天，比起我自己，我更擔心的是先生呀！

台北馬前兩天，他也感冒去打針，嗯對，我們就是一對在鬧的夫妻

但最重要的是因為他疲勞性骨折的關係，也一年多沒跑全馬了

這天他有個很重要的任務，就是擔任Fast42的配速員到30K

原本他不打算跑完42K，但後來告訴我他想要試試看

雖然擔心到不行，但也只是告訴他我唯一的要求就是安全健康第一。

看著他完成配速任務後還加速跑回終點完賽，我也終於能放心了

而且竟然還比我預計得更快回來，原本我以為大概會2:55左右，沒想到2:52就回來了！

這一年來他認真復健，也更努力訓練，一點一滴慢慢累積

記得他有好一陣子不能跑步，常常在健身房待到快11點才回家（我絕對不是在抱怨哈哈哈）

雖然現在還沒回到受傷前的狀態，但能夠看到他順利跑回終點，已經是無法形容的感動

真的很開心看到他又重新回到賽道上。

後來見到先生，他問我跑多少？

我以一個想嚇死他的口氣很大力的回：「253！！！」

好的我真的嚇到他了，他：「253？？？」

我還沒反應，旁邊幾位小姐喊出來：「1啦！！！」

嗯嗯嗯我太習慣2開頭了，還沒體會過報1開頭的感覺

雖然先生對跑步的熱情好像沒有影響到我，我還是那個很怕累很不愛跑步的太太

但這幾年看著他在賽道上這麼努力著，

當我自己上場了，好像也懂得什麼叫做用盡全力堅持到最後一刻。

好了，進化後沒那麼廢的廢物人妻要跟先生一起去復健了（這是什麼悲傷的約會行程？）

希望很快可以寫太太視角的心得文

（沒錯，我真的很害怕要跑步，辛苦的事情好像還是交給先生就好了哈哈哈哈）

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