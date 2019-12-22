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賽事心得／擠奶人生的大挑戰 醫護鐵人拚大阪馬

2019-12-22 16:05運動筆記 洪緯欣

當初在懷孕時得知有機會去大阪跑馬拉松，掙扎了許久還是不想放棄這個機會，但實在很害怕產後的繁忙生活以及垮掉的核心會讓我無法完賽。

結果產後的生活真的是慘不忍睹地忙，九月研究所開學後我開始南北奔波，擠母奶、上班、上課、顧小孩……..運動的時間真的是少得可憐，好在天母worldgym的Kirk教練沒有放棄我，知道我急需恢復下肢以及核心的肌力，在有限的時間內我就是練肌力和偶爾跑個5k……，為了我的母奶有一定的產量，也無法快點瘦身……..比賽前其實我開始有點焦慮，畢竟體重是跑步最大的敵人！

終於這天還是到來了！這次很幸運有日本通的老公陪伴，重點是還有EZNippon日本通的超強網卡，跟以往我去日本使用的wifi機不同，上網的速度真的很快，一到日本就開始到處報平安了^^

賽前一天老公帶我去大阪城走走場勘，之前都只在外面照照相這次特別進去城裡參訪，也繞了大阪城一圈，老公說：這就是你明天要跑的路線！！

晚上趕緊整理隔天比賽所需用物，雖然練習時間很少，但是補給和裝備是不能少的啊！很多的鹽錠、能量核糖、諾壯BCAA果膠、BCAA膠囊、BCAA沖泡粉、ZIV太陽眼鏡、zoot帽子和三鐵衣、LP support小腿襪、injinji五趾襪、Merrel AGILITY PEAK FLEX 2 GORE-TEX輕量越野跑鞋(下雨天的良伴！)、一個小的傷口救護包、手機＋EZNippon日本通的網卡、一張信用卡和5000元日幣…….請保佑沒時間練習的我路上別抽筋順利完賽阿～～

12月1日比賽當天，我六點就起床擠奶了……..好在國外的比賽沒像台灣這麼不人性，台灣的馬拉松賽事六七點出發是常態，如果我要提前擠奶就要三四點就起床了......擠完奶吃完早餐七點四十左右全身裝備備齊就準備出發去會場！

果然會場人山人海的，老公和其他非選手都不能進去選手區了。

笨蛋的我外褲都沒脫就衝了進去，帽子和太陽眼鏡還沒帶…….趕緊請老公在路邊幫我準備好～～

就在這樣的慌亂中起跑了……起跑時人真的好多，想跑快也沒辦法，反正自己就丟了一個爛爛成績讓我排在F區:P 一路上好多台灣人，路邊也好多中華民國國旗為大家加油，因此一路上跟不少台灣人聊天，一起鼓舞士氣，還給他們醫護鐵人最厲害的能量核糖^^我自己則是輕鬆跑，碰到運動飲料站都會停下來補充，每五到十公里補充一包諾壯BCAA和能量核糖，就這樣偶爾跟台灣人聊聊天互相鼓勵，路邊還有好多熱情加油的日本民眾，似乎是整個城市都動起來了^^這天天氣也非常地好，涼涼的也有陽光，再適合跑步也不過了。

路上也有很多日本的醫護跑者，有醫師、護理師、和EMT(緊急救護員)，他們都穿的紅背心很好認，定點的AED服務以及騎腳踏車的AED緊急救護員也超多，真的不得不佩服日本對於馬拉松賽的醫護要求之嚴格。

沒想到一開跑就掉了一大包鹽錠和小的傷口救護包......終於碰到了緊急救我的醫鐵好夥伴彥良^^感動到眼淚要掉出來了，果然使命必達……

據大家說，日本最放蕩不羈的城市就是大阪了。我想應該換一句話說，這是一個很有活力大家很願意表現自己的城市，路上的變裝跑者非常地多，害我手機都沒停過一直拍:P

看到轉折點的時候其實蠻開心的，因為覺得體力還好也不太累，但大概30公里過後，天氣也漸趨炎熱，開始有一些厭世的感覺出現，畢竟已經一年多沒有跑馬拉松了，肌力也被打回原形，疲憊感漸漸浮現。雖說如此，此時不得不讚嘆LP support的腿套，超過三十公里我小腿還是沒什麼感覺…….我就靠著平時演講常常跟跑友分享的科學化補給的方式，補運動飲料不額外補水，搭配核糖、鹽礦物錠和BCAA，路邊加油的民眾和加油的台灣人，真的給我蠻大的動力！看到到處飄揚的中華民國國旗真的蠻窩心的。

最後的補給站有很多大阪當地美食，像是玉子燒、泡芙、炸雞、醃漬物等，不過吃到都是冷的，也沒覺得特別美味:P 大概只有下面這個巧克力餐包我覺得很好吃^^

小餅乾的部分我覺得這個真的蠻好吃的！

路上的攝影師我一定會貼過去…….第一次的海外馬拉松總是要有多點照片才行…….雖然肥得要死的身材實在怎麼拍都不好看........好在有瑪莉歐等人陪襯:P 還有非常厭世的散步照＠＠

最後兩公里跑進大阪城內，路很小人很多，真的完全跑不快。但是看照片才發現這段其實很美…….因為也跑不快就多拍點照片了:P

進終點那霎那實在很感動，眼淚都快掉出來了。雖然我知道成績不好，但是我知道我準備要回來賽場比賽了。身為一位醫護鐵人的我是多麽渴望回到賽場上助人，更希望跟很多夥伴一起參賽。

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進終點那瞬間也想到了我當天剛滿五個月的女兒，希望下次能帶她來一起參賽^^

完賽物資沒有很特別，就是一瓶運動飲料、一份麵包（花生夾心土司）和兩個菓子（一個是月化粧，另一個我覺得也蠻好吃的，我帶了三盒月化粧回台灣，算是有廣告到:P），毛巾蠻漂亮的^^

拿完物資第一件做的事就是跟可愛女兒視訊:P

至於成績，實在是很慢啊~~~比我初馬還慢，不過跑完沒有大小腿痠痛，已經很感動了~~

最後兩公里也不知道在幹嘛，好像跑了半小時:P

也很感謝陪伴我“玩“賽的LP support小腿套和Merrell跑鞋^^肥肥的小腿從頭到尾都很乖沒有抽筋:P

很開心這次可以代表EZNippon日本通和醫護鐵人來參加大阪馬拉松，離上次來大阪大概是十年前了，固力果的跑跑人都變成電子看板了:P 大阪還是一個很有活力的城市，期待下次的相會。賽後又被老公拖去吃了一堆美食，隔天去環球影城大玩特玩，最後還把很重的行李和母奶都帶回台灣了……結束了這次大阪難得的擠母奶跑馬拉松之旅>

本場賽事分析：

1.1 地區：起點在大阪府廳前，終點在大阪城公園之大阪市區

1.2 時間（大約時間）：

1.2.1 報名期間：5~7月

1.2.2 賽事時間：12月

1.3 氣溫：攝氏(8~12 °C)

1.4 賽事單位：大阪府、大阪市、（一財）大阪田徑競技協會

1.5 賽事網站：http://www.osaka-marathon.com/

1.6 賽程：

1.6.1 全程馬拉松，參賽資格：18歲以上；限制人數：32,000; 報名費：13,000日元(慈善捐款金額、手續費另計)

1.7 賽事贈品：紀念賽衣、完賽毛巾、完賽運動飲料、麵包、兩種洋菓子; 如選擇不寄物可獲得一件禦寒之披風！

1.8 特別提醒：本場比賽開賽前後溫差大請注意保暖。

1.10.1 選手之夜：無

1.10.2 完賽攻略（全馬）

1.10.2.1 賽前

今年的新路線改為起點在大阪府廳前，終點在大阪城公園，起終點距離近且位於市區，體貼跑者跑後的「步行障礙」。賽前可以考慮先去大阪城走走。

A. 是否需賽前報到：是

需於參賽前一天至馬拉松會場報到

B. 物資領取（郵寄或報到現場領取）：報到現場領取

C. 選手博覽會EXPO：有

在開賽前一天及當天都有商品攤位可供購買

D. 大會接駁車

無。

E. 選手寄物：有提供，如選擇不需要則會在玩賽後得到一件防寒衣。

F. 大會洗手間：平均排隊時間為10分鐘

1.10.2.2 賽中

全馬完賽關門時間為7個小時，但是各組出發時間不同，如為A組出發時間為9點，像是F組的出發時間為9點25分，大會關門時間為下午四點，因此對後段出發的跑者或許較為不利。

1.10.2.3 賽後

賽後免費餐飲：

餐點有一份花生夾心土司，兩個洋菓子，主辦提供一瓶免費運動飲料

賽後淋浴：無

賽後物資：完賽tshirt、運動大浴巾、防寒披風一件（需無寄物才能領取）

1.10.3 賽事彩蛋

1.10.3.1 醫護鐵人助人紀錄

醫護鐵人規定每場任務賽事都要有助人照片留存，所以下次醫護鐵人們邀請你一起入鏡時就大方地接受吧！

感謝一路走來支持醫護鐵人的朋友及合作夥伴們#撒隆巴斯#GARMIN#ZOOT#ROTOR#ZIV#諾壯BCAA#GoHiking 戶外休閒 領導品牌、#POWERMAX給力貼#MAXXIS#FlipBelt 腰包、SH+ 自行車帽、SUPLEST小熊車鞋、#XTERRA#Spenco#MERRELL#活動咖#277自轉車#RESTUBE#injinji印金足五趾襪#LPsupporttaiwan 護具、#醫護鐵人 鹽礦物錠、#醫護鐵人 能量核糖、#ZIPP#EZNIPPON 日本通、#運動筆記#日光巴黎#worldgymtaiwan#ILoveWorldGymTaiwan醫護鐵人相關平台A.官方網站及報導https://www.ironmedic.biz/B.部落格https://pse.is/HPFP8C.fb粉絲團https://pse.is/HRKW5D.封閉性fb社團https://pse.is/HERHLE.蝦皮賣場https://goo.gl/y3oyhMF.官方LINELINE id: @wrz2678xG.運動筆記專欄https://goo.gl/gGw6e1H.醫護鐵人Apphttps://pse.is/KQWKM

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