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賽事心得／東吳超馬100公里的約定 向腦麻生命鬥士致敬

2019-12-22 15:31運動筆記 夏天

2019東吳超馬24小時賽補給紀實-說好的101公里

當時間來到23小時58分時，我忍不住內心的激動衝進賽道上，陪你跑完最後的榮耀，我們完成了，終於完成了突破100公里的約定，槍聲響起，比賽結束，總共跑了100.906公里，太棒了，我們真的做到了。

曾志龙，馬來西亞的腦性麻痹患者，他是個生命鬥士，曾被醫生宣告活不過21歲，今年已經35歲的他，連續8年來到東吳大學參加24小時超馬賽，一個讓人都覺得走路不平穩的人，卻能用他那一雙魔鬼的步伐，堅持到底、永不放棄，一次又一次挑戰不可能的故事，橫越台灣中橫，穿越中國戈壁沙漠，完成台北超馬48小時比賽等，志龍曾說過：「也許我不是這場比賽第一名，但我的終點永遠和第一名一樣。」他勇敢身影，不止在賽道上奔馳，他更用自己的故事，分享500場以上的演說，散發熱愛生命的巨大光芒，感動無數的朋友。

因為對運動有著一份熱誠，三年前在東吳超馬賽道上初見到曾志龙，看他舉步維艱的向前邁進，這魔鬼的步伐真的讓我太驚訝了，連走路都困難的人，怎麼可能出現在這種賽道上呢！透過臉書查詢，讓我對志龙有著更多的了解。深深感到佩服。

因緣際會，就在今年（2019）的1月底，透過網路知道志龙要參加2月14-15的台北超馬48小時比賽，他在臉書上尋找可以幫他補給的人，幾經思考，在衡量自己對補給的能力上，於是我跟他聯繫說可以幫他做補給任務，就這樣，台北超馬48小時賽是我們的第一次配合，賽程結束，總共完成了110公里的距離，也創下了腦麻患者48小時賽的紀錄。

當志龙的補給員，那是一個很特別的經驗，在那之前，我曾協助過幾位跑者朋友，完成了12、24、48小時超馬及橫台等賽事，也在2016年陪同朋友完成廈門跑到北京的單車隨行補給。只是有別於其他選手，志龙的手會不自主的顫抖，平時自己喝水吃東西已是非常的困難，更不用說是在運動期間，難上加難啊！在台北超馬比賽上，一開始我像補給其他跑者一樣，用水瓶裝水讓他邊跑邊喝，結果看他才跑不到10公尺，就因為顫抖的手，把瓶內的水全擠了出來，當下我立即決定改變方式，就把他當做嬰兒看待吧！而我是他的保母，就在他每次需要補給時，把他拉來親手餵食，時不時更要觀察他的身體狀況，就這樣一次一次、一圈一圈的向前推進，最終順利完成了台北超馬的任務。

時間來到今年8月，一個平凡的工作日，接到志龙打來的電話，「志成哥，我12月要去台灣跑東吳大學24小時超馬比賽，你可不可以過來當我的補給，我想要挑戰100公里，你的補給跟別人不一樣，過來幫我好不好？」唉唷我的媽呀！這下壓力可大了，以他的狀況要在24小時完成100公里，很難，真的很難啊！當下我沒有直接答應他，我需要思考，也需要規劃，因為真的很難。

大概了解志龙前幾年東吳的比賽狀況，每次比賽中都有醫療站調整的紀錄，打點滴、舒壓按摩都會遇到，如果這樣下來，實際在場上時間可能只有20-22小時，如果真的要完成100公里的挑戰，依志龙的先決條件只有一個可能，就是跑滿24個小時，除了靠跑道邊補充水分及食物外，其於的時間都必需在賽道上奔跑，更別說去醫療站打點滴什麼的，我必須顧好補給的每一個環節，補他的身，更要補他的心。

就這樣，在擬定全盤作戰計畫，一週過後我跟志龙通電話，「志龙，我志成哥，東吳超馬我答應當你的補給，可是這次比賽，除了補給，你要全程在賽道上前進，我們就跑101公里吧！」哈哈哈，電話的另一端開心的笑了，「好，我就跑101公里。」志龙開心的回答著。是的，這是一項很難的挑戰，我告訴自己，我必須更努力，才能陪他完成這個多年來未完成的心願。

比賽終於到來，比賽前夕，我與志龙做了最後的協調，討論如何補給，討論天氣狀況，討論怎麼規劃完成三階段進度，也把隔日比賽的補給用品最好最後的準備，一切都準備好了，剩下的就臨場應變吧！

2019年12月14日09：00準時鳴槍開跑，隨著時間的推進，志龙也用著他魔鬼的步伐一步一步推進，我來回穿梭在帳篷及跑道邊，隨時準備給他的補給品，給他的補給策略其實不難，礦泉水、糖水及鹽水交替補充，可樂、舒跑、蜜豆奶變換口感，台灣啤酒安插在中間當誘因，手沖咖啡、蠻牛飲料後半段提神，另外，香蕉、橘子、火龍果、無仔葡萄、蘋果、番茄等水果輪替遞上，事先煮好的雞湯及肉骨茶湯做為正餐後盾，規律著每四小時煮一次鹹粥或肉燥飯補充能量，深夜裡馬鈴薯及玉米濃湯即時暖胃，此外，定時補充能量飲。就這樣，照著自己的經驗及臨場觀察遂行我的補給任務，整場比賽中，除了第一個四小時因天氣炎熱有脫水現象，更甚至造成抽筋狀況，經過即時補充水份及按摩舒壓後，狀況在很短的時間內就解除。

時間一分一秒往前走，志龙一圈又一圈出現在我眼前，黑夜的魔鬼被我們征服了，就在第22小時02分許，志龙先突破了他原先91.18公里的紀錄，比賽還沒有結束，不到最後一刻絕不放棄，賽道邊前來加油的觀眾越來越多，時不時能聽到「志龙加油」的聲音，我內心跟著激動著，跟著無數次吶喊。。。志龙加油吧！說好的101公里。

終於，我們完成了，完成了突破100公里的約定，槍聲響起，比賽結束，總共跑了100.906公里，太棒了，我們真的做到了。

後記~志龙，恭喜你完成了你的夢想，我也遵守承諾陪你到最後一刻，是你自己壯大你自己，跑出這個不可能的任務，榮耀歸屬於你，能做你的補給員我與有榮焉。此外也要謝謝志龙的夫人Alisy Chia這麼放心的把妳老公交給我，其實最棒的是妳，默默的守護著他，可以讓他沒有顧慮的跑下去，這次的補給我從旁邊觀察到了，妳真的是他最強大的依靠。還有要感謝宋明祥宋伯伯對志龙的關愛，整場比賽有您坐鎮，讓志龙安心比賽，您的長者風範是我要好好學習的 。謝謝陳淑美大姐深夜支援補給任務，如果沒有妳前來幫忙，我還真的不知能不能撐到最後。還要謝謝很多志龙的好朋友，這24小時有你們的應援，才能如願完成這一場漂亮的戰役。

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最後，我要向所有的超馬跑者致上最高敬意，我深深被你們的精神感動著，謝謝你們。

2019/12/17 03：55-------------筆者：陳霥（夏天）予花蓮

光芒

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