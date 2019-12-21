最速女律師 2019青島太平洋馬拉松心得

「辛苦了這麼久，你應該也不想只跑個315-320之間的成績吧？」

「嗯啊，我覺得還是要拼了。」

「不過…這樣就會有跟芝加哥一樣的風險喔。」

「沒試怎麼知道。」

「那就不客氣了。」

賽前一晚和毓軒老酥隔空討論策略，結論就是，拼了。

青島太平洋馬拉松，大家初聽到的印象都以為我要去山東青島，所以我乾脆稱它是宮崎馬，其實我一開始連宮崎在哪都不曉得（地理0分）。會參加這場比賽其實是盧瑞山老師推薦的，聽說很平、天氣也涼、對台灣選手很友善，感覺起來就是滿不錯的賽事，雖然搜尋了一下幾乎找不到心得，不過應該是可以作為目標賽事吧（哪裡來的信心XD）。

宮崎位於九州南部，坦白說交通不是很方便，華航直飛一週兩天（星期三、六），覺得星期六才到好像很趕，星期三到又太早了，於是決定先飛到福岡再說。但其實福岡到宮崎坐車要坐很久，賽前窩在車上四五個小時應該對腳不是很妙，所以就從福岡坐國內線飛機到宮崎，只要50分鐘就到了。福岡機場有好多甜點和伴手禮可以買，而且都好好吃（流口水）。

全馬大約有10000人，另外還有10K和3K，整個加起來大概是12000人左右的賽事。因為總人數不算太多，所以大會手冊印有全部參賽者的名字，在什麼都要電子化的時代，個人還滿喜歡這種有紀念性的東西。今年海外選手只有12位，台灣人就佔了9名。本來我選擇在飯店報到，不過因為住的地方離會場才幾公里，想說跑過去看看吧，順便勘查一下路線。到了會場發現竟然有台灣選手專屬帳棚，大會還派了一位工作人員專門駐守，雖然她不會說英文跟中文，不過我有下載語音翻譯app，溝通倒也不是什麼問題。我出示了護照，美智子小姐請我在參加通知書上簽名，然後她就拿著單子跑掉了，後來我才知道她是去幫我領物資（待遇好高規格，感動）。領來的東西就一個束口袋、紀念T、號碼布（晶片是用一個小塑膠袋黏在號碼布背面，不能取下來），還有計程車打折券，沒了。感覺起來自己報到應該也是非常迅速就可以完成啦，甚至大會說比賽當天一早報到也是可以的喔。會場賣運動用品的攤位比賣吃的還少，就只有Mizuno和銀谷兩個，我沒看到賽事專屬的紀念品，但銀谷有個乳液+磁力貼+肌內效的組合很便宜，毫不猶豫就帶走。

我是星期五到的，五、六兩天都出去小跑一下，感受當地的天氣和路面，也難得有機會可以和里程標示跟折返三角錐照相，尤其看到最後1K的牌子，我不禁想像著比賽當天看到它時，會是什麼樣的心情呢？大會網站上有賽道縮時影片，但影片通常看不太出來高低起伏，所以能實際跑跑看高度圖畫出來的上下橋，就會比較有概念。37-38K是跑在沙灘旁的步道，沙灘過去就是太平洋（所以叫做青島太平洋馬拉松啊，恍然大悟），風景很美，帶著緩跑悠閒的心情欣賞，我覺得很不錯（顯然比賽當天是享受不到這段美好時光的！）。

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如果真要說這個比賽有什麼缺點，就是它的交通吧，公車和電車班次都滿少的，所以如果要靠這兩種交通工具移動，務必要先研究好時刻表，起跑前要抵達會場也是。我從地圖上看，以為最近的是運動公園站，不過大會很貼心，有在車站立牌告知最近的是木花站，而且因為宮崎有些車站無法刷卡進出，所以也有建議大家可以先把車票買好，我很乖的也就照做了，但事實上當天車站有特別安排人力賣票，看起來也沒有大排長龍的問題，沒先買應該也沒關係吧。

這次我同樣做了肝醣超補，賽前幾天晚上喝SIS櫻桃汁幫助身體修復，預先找了PT王耀瑩貼紮，賽前研究賽道影片、思考配速跟補給策略，該做的我都做了、定裝照也拍了（？），就等明天上場了。

我比對高度圖、賽道影片和實際跑的感覺，看起來前半好像比後半稍微多了點上下（不過整體來看還是滿平的），也為了避免後面爆掉，決定前面保守一點，希望跑在96分左右，好讓後面還有點力氣加速，心裡記好哪邊遇到上坡要放慢、下坡要補回來；補給的部分則配合水站，這場賽事的水站安排並不是標準的2.5K一個，所以10.3、18.5、26.6、33.5各補一個能量膠，22.5吃咖啡因膠囊，最後40.2再補葡萄糖液。止痛藥在賽前一小時就吃了（之前試過賽前半小時吃好像有點太晚），賽前半小時則是吃BCAA膠囊和SIS含有Beta Alanine和咖啡因的能量膠（SIS的體積比較大，所以放在賽前吃掉）。

因為我們有專屬帳棚，所以不用另外花錢寄物，帳棚裡有暖爐、熱茶、水、小零食，真的很棒，廁所也很好等，不需要花半小時去排隊，8:30進分區裡面也有很多廁所（完全不用排，超讚）。我從B區出發，前面A區人不多，如果厚臉皮一點站到B區前端，應該30秒以內就可以過起跑線。9點起跑天氣不太冷，本來準備好要丟掉的舊衣服，很幸運的遇到來自台灣的加油團，就幫忙把衣服拿回帳棚了。

等著倒數，心情還是會有點緊張，而且剛剛可能是上廁所時不小心把葡萄糖液搞丟了，心裡有點懊惱（事後證明這個懊惱也是多餘的），不過除此之外，我跟自己說，要相信一切都很好，出發吧。

前面20K，22:24/22:38/22:37/23:17，包括上下橋、進水站，我自己覺得算是不錯，如果能好好維持，前半馬就能跑在96分左右，20.5K要上橘橋，算是整段最陡的部分了吧，接下來只要撐過23-25K的緩爬升，後面就沒什麼大問題了，我這樣跟自己說。

不過，前提是「如果能好好維持」。

我一直想上廁所（明明起跑前已經上過三次QQ），過20K時想說該上還是去上吧，一直懸著也不是辦法，而且身體好像有點累，利用這個機會緩和一下也好。但再回到賽道，跑上橘橋覺得很吃力，然後到24K左右，我覺得心跳跳得好快、好用力，身體已經扛不住這個心率了，我只好放慢一點。接著下坡出現了，我想要試試看再追回來，不過即使跑4’50的配速還是覺得很勉強，雖然心裡很不情願，但跑不起來就是跑不起來，太陽越來越曬，慶幸自己沒有忘了戴墨鏡，袖套和手套陸續脫掉，雖然有熱但感覺沒流什麼汗，可能濕度很低吧，很痛苦的硬撐著，其實好想倒在路邊被回收算了，一整個灰心喪志到極點。

來到36K，這是前天才跑過的路線，那時覺得5分速好輕鬆，現在為什麼拼命跑也跑不進5分內呢？那個折返的三角錐怎麼看起來那麼遠？海風一直吹好討厭啊？到底還要跑多久才能跑完？太陽好曬陽光好烈是怎麼回事啦？練半天結果比黃金海岸跑得還爛耶？但這個我不是事前就知道可能會發生嗎？可是誰會記得爆掉是這麼痛苦啊？葡萄糖液搞丟也是剛好而已啦，反正大爆炸也不用喝了？

我想加個速就軟腳，最後我只希望可以跑回終點就好，看到FINISH拱門，啊啊啊好不容易結束了。晶片時間3:26:02，手錶顯示42.49K，痛苦歸痛苦，至少我努力過了，也勇敢嘗試了，雖然沒有獲得預期中的成績。如果重來一次，我還會選擇挑戰PB嗎？我想，答案是會，既然這樣，那就值得了。

今年的兩場比賽其實對我來說都滿坎坷的，但很幸運的是真的有很多人幫助我，我才能順利站上賽道並完成它，對此我無比感激。或許有人會覺得，我到底是在堅持什麼？有什麼好處？我只能說，不是每件事都非要有個能獲得其他人認同的目的不可，人生很短，能投注在你喜歡的事情上不是很棒嗎。

這場比賽我真的很喜歡（雖然爆了我還是喜歡），做一點扼要總結：

1. 它是很搶手的賽事，聽說當天秒殺，如果要自己報名的，動作要快。

2. 個人覺得星期六直飛宮崎，當天早上再現場報到也可以（6:30-8:00），反正沒有逛不到EXPO的問題（笑）（不過如果會因此不安的話，就還是要提早到）。大會有安排台灣選手專屬帳棚，還有專人服務，賽前寄物、賽後休息都很方便。

3. 賽道平坦、濕度低（如果今年能再冷一點就好了），水站也中規中矩，至少都有四五個桌子，不會太擠，除了水和運動飲料外，也有香蕉、橘子和一些特殊補給（這個不要問我，我都沒看到XD），終點過後有很多氣的冰可樂，跑完喝起來好爽。

4. 賽道有些地方比較窄，但跑起來不會覺得很擠或要一直借過。

5. 這場沒有完賽獎牌，只有成績證明和大浴巾。會場有宮崎日日新聞社的攤位，有賣紀念報，日幣300元一份，但賽後才會出刊，只能寄日本國內（我是拜託在日本工作的朋友幫我收件）。賽後在「応援navi」網站可以找到自己詳細的成績記錄（包括分段時間及排名等）。

6. 當地交通不太方便，出門要先看好車次時刻表，不是每個車站都能刷卡進出，要注意。從木花站走到會場大概抓20分鐘比較保險。7. 報名時可以一併訂賽後便當（600日幣），是沒有好吃到一定要訂啦，我純粹是好玩想試試看而已。8. 宮崎牛好好吃。

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