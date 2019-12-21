路跑訓練／從討厭到戀上跑步 一場15周愛戀之旅

[恭喜您，獲得2019 NBRC TAIWAN 極速全馬訓練營的學員資格]

一個連發票都不會中的女子，沒想到能從120人中脫穎而出，成為那18人小隊。我行嗎？我做得到嗎？面對第三場的全馬，記得在那颱風天面試時，害羞得和教練說出目標3:50。準備好迎接挑戰了？一個連月跑量都不到50k的軟爛飼料雞，想挑戰那不可能的任務。

15週的訓練營，一群人不分晴雨，一起操練、面對課表，像家庭般互相支持成長。22歲大學四年級，想要做點特別又永生難忘的事情，NBRC就是個契機。為了跑步犧牲所有玩樂時間，第一次參與跑團，是你們教會我馬拉松的態度。

第一次參與跑團，開訓時還不曉得往後15週即將面對大量的課表訓練（照片來源：NBRC TAIWAN)

NBRC WEEK 4 雨中劍中劍，有你有我

以前一個人跑的時候，總會找各種理由來逃避，常覺得有跑就好。假日的早晨，被窩外的世界總是那樣的可怕。在開始吃課表前，以往的週末總會一個不小心，以補眠為由睡到中午才翻身起床。

報告好多，不跑了。工作好累，不跑了。今天下雨，不跑了。太陽好大真危險，不跑了。總是會用許多藉口來說服自己，讓所有理由都變成那心安理得。

一群人激勵著，奮力著，「今天不跑了」在開始課表後沒有過多的理由為己辯解。穿上跑鞋，出門去完成任務。

一起迎接爬坡挑戰，在雨中奔跑著（照片來源：NBRC TAIWAN)

默默吃下九月240k課表後，第一次週末大團練-劍中劍。清晨四點半鬧鐘咆哮著，起床、盥洗、吃早餐、開車出門，一連串的反應動作都是那毫不猶豫的。期待，是想看著自己的蛻變。

跟著團隊，練著爬坡耐力。上坡總是自己的心魔，告訴著自己相信配速員、教練。專注呼吸節奏、感受肌力提升帶來的快感。

18.46k海拔總爬升689m，平均心率143bpm，以6:42/km完成後還算輕鬆。吃下課表的回饋反映在訓練上，「撐住你可以的」一群人在山坡上互相加油著。你，沒有做不到的理由。

開始吃課表後，期待每一次與大家團練的時間（照片來源：NBRC TAIWAN)

難以想像，為了參與訓練營，付出一切。犧牲所有玩樂時間，期望追上大家的腳步。「沒有中途跳車的理由，你們一定做得到！」教練肯定的話語，像是強心針一樣，激勵著所有人。我知道你們都做得到，團隊帶來的向心力，讓自己變得更強大。

曾經最怕的山路訓練，相信團隊、配速員，沒有什麼好猶豫的（照片來源： NBRC TAIWAN)

NBRC WEEK 7 福和橋週末團練

「芷瑞，加油！」教練帶著A列車隊伍，呼喊著，從旁呼嘯而過。

這時已剩不到四公里，當慣夜行動物的我，體力在太陽的照射下逐漸流失。放棄的念頭在教練那一聲呼喊下，瞬間消失。C列車Pacer 看到我掉速，回頭帶領配速。

「在堅持一下」原先失速列車六分速，到最後4k平均05:20/km，24k平均05:42/km完成。

耐熱訓練，一群人相互激勵著，沒有逃避的理由（照片來源：NBRC TAIWAN)

24k的長距離團練，有Pacer的不離不棄、教練的陪跑加油，還有一群陪你補色共跑曬太陽的夥伴。就算指甲黑了3片，再怎麼累，心也暖暖的。

原來，跑步是這麼的快樂。一群人跑步，你不孤單。（照片來源：NBRC TAIWAN)

NBRC WEEK 12 台北市民5000m測驗賽-期中考試

第一次參與測驗賽，隨著田徑場內人群增多，雀躍帶點興奮。「大約120秒一圈」教練和我說著我的目標配速，我不敢想像。參加訓練營前，5000m最好成績也只有26:30，要跑在5分速內？我行嗎？

鳴槍開跑後，將注意力集中在呼吸，2圈半後發覺體感不錯，那就維持這個節奏。「穩住，有12圈半」不斷和自己說著要穩穩吃下12.5甜甜圈，千萬不能急。衝吧，最後一圈，103秒，最後成績為23:22。

不敢相信自己能跑進25分內，原來在這吃課表的日子，已經進步這麼一大段。「是你們給我的力量」雖然天空不作美，颳風下雨，但面對課表，身體誠實的回饋。彼此相互成長，這一次的期中考我很開心。

最後2圈，800m的距離是最興奮、享受的時候（照片來源：NBRC TAIWAN)

一群人在北田跑步的日子，很單純、快樂的日子（照片來源：NBRC TAIWAN)

NBRC WEEK 15 台北馬拉松全馬

42.195是迷人的數字

有人說跑馬拉松就像談場戀愛，有時鬧得快分手，恨透課表，有時甜蜜，享受完賽成果。

15週之旅，和夥伴一起努力互相扶持成長（照片來源：NBRC TAIWAN)

六點出頭氣溫已來到19度，看樣子是一場硬仗。起跑區人群壅擠，我們3:50小隊排在D區柵欄外，怎也擠不進去，鳴槍後過了拱門已過了2分多鐘。

0-21k

人潮相當擁擠，自2014年參與半馬被貓眼石絆倒後，總會有點擔心市區路線這危險武器。5位Pacer對上4名學員，Pacer帶領我們穿越重重人群，沿路邊超車邊互相提醒著要注意地上貓眼石。每一個水站都由Pacer來回跑個間歇只為幫我們拿水，學員只管像高鐵奔馳著。過半程時看了錶，體感還不錯，和自己PB相較不遠。

不久後，漸漸發覺自己補水不夠，不斷和Pacer要水，口乾舌燥得很。太陽像免錢的一樣曬著，為了分散注意力，不停地告訴自己要放空。邊跑邊取杯水，水都灑了差不多，也不知道喝了多少，一直感覺好渴。

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前半程還能跟上小隊放空的跑步（照片來源：NBRC TAIWAN)

25K-開始出狀況，慌了

氣溫漸高，25k後的路途是那麼漫長遙遠，昏暈著，感覺不到自己的身體，賽前Pacer告訴我「當你覺得痛苦時，只管放空想就好」聽來容易的話，諷刺的卻做不到。

「你做得到」這是賽前你和我說的，眼神渙散、無法對焦的視線，想放空身體卻不聽使喚。

「怎麼會這樣，怎麼會」看著手錶上顯示的距離，眼前十多公里的路是那麼的遙遠。「對不起，要讓你失望了」知道自己無法達成目標成績，心中的恐懼隨著越發冰冷、麻痺的身體漸增。淚水在眼眶中打轉，好痛苦、好害怕。

明明在跑步卻又不知道正在做什麼，腦袋一片空白

我是誰，我在哪？近三十度的太陽曬著，全身卻發冷發軟暈著。「跑起來，追上去」不斷地和自己這樣說，不敢停下腳步，好幾度眼睛閉上在跑。

冰冷、口渴、暈眩，有點分辨不出方向。像是木偶一樣被操弄著，雙手雙腳不協調，無法掌控的身體，感覺下一秒就要倒臥在路邊。不想辜負你對我的期待，不想對自己失望，還是繼續跑著。一公里、兩公里過去，漸漸掉到六分速，目送著3:50小隊離開。

拖著雙腿撐著到31k，真的不行了

我好害怕，從來沒這樣過。3個月來我付出所有，已經準備好的劇本不應該是這樣結束。「我很看好你」、「3:50你可以的」、「你的狀態很好」，好多賽前鼓勵話語瞬間從腦中飛過。濕紅的眼眶，想完成目標成績的心情，身體卻不聽使喚，無法達到了。

顫抖發軟的身體，隨著太陽的照射越發嚴重。時間像是靜止了，我停下腳步，餘光看著跑者從我旁呼嘯而過。無法對焦的視線，每一位跑者在眼中都變得逐漸渺小。腦袋一片空白，無法判斷、思考，感覺快要昏倒了。

慌了，怎麼辦，會不會上救護車，我要棄賽嗎？難道3個月來努力都要化為泡影嗎？

終於，鼓起勇氣和Pacer Morris說明狀況，告訴他我需要休息。

身體出狀況，大腦當機的那段時間，相當的不安（照片來源：運動筆記）

無止境的失望、害怕

他曉得我的焦慮，不斷安撫我就當作是個Long慢慢跑就好，若真的不行棄賽也是個選擇。為了分散我的注意力，他告訴我以前他也遇過相同經驗，來安撫我恐懼的心情。

賽前做了多次道路模擬，配速不斷調整，就為了在場上展演完美演出。河濱的路程在此時相當難熬，無法到達終點的漫漫長路。我感覺到耳朵被太陽曬得熱燙，冰冷發麻的手腳，因停下休息而踉蹌的雙腿，一切都是那麼的難受。看著手上Pacer為我們製作的專屬配速手環，時間差距越來越大，與之對比的是手錶顯示的九分速。沒有盡頭，沒有信心，「對不起，讓你失望了。」

暖暖的，你給我的力量

Morris 像是有百寶袋一樣不斷掏出各種膠、鹽錠、電解質粉等。一路上牽手打氣，邊跑邊走。每到一個補給站走路休息，一直補水。「讓我走一下到那座橋在開始跑」、「讓我走到那個路燈」慌亂中不斷和他說著。發冷發軟的身體，在這無法過多思考的情形下跑跑走走接近四十分鐘。一直到出河濱前發覺身體有好轉一些，我轉頭和Morris說：「我想完成比賽」

付出了3個月的努力，休息過後，我想完成比賽（照片來源：運動標籤）

你比想像的還勇敢-完賽

難以形容複雜的心情，一路上Morris像保母一樣幫忙遞水、遞膠、拿海綿等來回重複動作。很感謝有他回頭拎我陪跑，但，也很難過他被我拖累無法完成目標配速。

出了河濱後不久有一段上坡，「上坡到了，用走的也沒關係」Morris和我說。看著前方跑者辛苦的拖著身體狼狽走著，「不用害怕，你可以的」抬起雙腳告訴自己。我追著Pacer速度，感覺到3個月來的付出，上坡輕鬆不喘。這時我才了解「所有的努力都沒有白費」，你比想像的還勇敢。

大腦當機，記憶遺失不少，但知道在Pacer的餵食、跑團的可樂私補，終於在39k喝完最後一個補給站後整個人才回魂，像電腦重新開機一樣，剛剛的痛苦猶如莊周夢蝶。「拼一下吧！不要留有遺憾！」回到了市區人群加油聲增多，腳步也變得更輕快些。隧道內我跟著Pacer腳步，他幫我開道、不停超車，連出了隧道後的最後一個上坡都可以輕鬆跑著，最後開到了5分速內。

即便身體很痛苦，也想堅持著，不留遺憾（照片來源：廖鎮瑋）

4:13:29比PB多出了18秒。難過、可惜，負面的字眼在通過終點剎那，尤如排山倒海而來。賽前教練、Pacer給予我的鼓勵，相信我做得到3:50。但，怎麼會，為什麼會發生在我身上。

笑容、開朗，是我給大家的印象。多少都會有的得失心作祟著，「不准哭，你還要在拼回來！」總是留有一點什麼，才會珍惜著這些得來不易。

不容易的完賽，謝謝Pacer的鼓勵和幫助（照片來源：NBRC TAIWAN)

刻苦銘心的戀愛是馬拉松的代名詞，豐碩果實，成敗與否全看你的平日付出。

說「停」要有極大勇氣，代表PB和你擦身而過。現在回想起來，要不是有吃下這3個月課表，即便賽前一天、當天都在嘔吐，開賽後身體出狀況，腿部肌肉、膝蓋也都能無傷完賽。

身體痛苦時，若是一個人會相當無助。「謝謝你陪我跑完，若是我一個人絕對做不到」，通過終點後我不斷和Pacer Morris說著。

42.195的旅程在這2019台北馬拉松，實在地讓我理解到是刻苦，是那不簡單。

當你準備好了，總是會有那麼點意外

一群人3個月來，不分晴雨，一起補色，一起曬出隱形手錶。

沒有永遠順利的馬拉松，沒有場場破PB的時候。

在加入NBRC前，和跑步可說是友達以上，戀人未滿。15週的蛻變，精實的操練、840公里的付出，刻骨銘心的熱戀是扎實的，是用心的，是那令人再三回味。

從討厭跑步到戀上長距離，從那假日躲在被窩裡到準時不缺席練習。3個月蜜月期，付出過才懂得珍惜。

愛上原來是這麼純粹、自然。

在15週內吃著課表，一起歡笑，相互鼓勵、成長（照片來源：NBRC TAIWAN)

榮耀獻給團隊，一切得來不易，感謝所有隊員、教練、配速員，有你們才教會我馬拉松的態度。比賽時身體飽受折磨、腦袋斷片，但在那堅持到底衝過終點的瞬間，一切都值得了。心靈的堅定，強大意志力，因為有你們我才做得到。

看著那完賽獎牌，回想訓練日子，痛苦與甜蜜摻雜的感情，那滋味是會讓人幸福微笑。

感謝幫忙拿水的Pacer Jerry、Johnny，一路拎著我回終點的Morris。謝謝NB當初選我進入訓練營，高規格的配置，把自己當作選手看待訓練。謝謝你們讓我跑出沒有遺憾的馬拉松，能和你們相遇是我一輩子的回憶。

想談場轟轟烈烈戀愛嗎？穿上跑鞋，去跑場馬拉松吧！（照片來源：Teresa Pai）

最後，謝謝NB給予機會，NBRC四金釵前進2020名古屋女子馬拉松。

從討厭到戀上跑步，一場15週愛戀之旅（照片來源：NBRC TAIWAN ）

馬拉松人生還會繼續下去，期待下一場戀愛的到來。

42.195-愛戀的距離

4:13:29