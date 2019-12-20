賽事心得／台北馬拉松 一跑就十年、還想再十年！

人生其實沒有幾個十年，但台北馬拉松就佔了我四分之一的人生，每年年終的期末考試，雖然里程一樣，但酸甜苦辣完全不同，在這裡做個小小的紀錄，這是個平凡的故事，不是捨麼大變身或是成績大躍進的故事，但完整的紀錄我台北馬拉松的十年，你沒看錯，完整的十年!

2010 台北馬拉松 初馬 5小時20分

懵懵懂懂的完成了報名，靠著半馬自以為跑的不錯的氣魄 (1hr52m)，踏上了初馬里程。 一個月前家裡的老大剛出生，一切都是那麼的碰巧，在醫院母嬰同室奮戰了一個多禮拜，練習量降到最低點，只能決定用七分速起跑，乞求完賽!

天氣是那麼的好，比2019台北馬陽光大了好幾倍，在毫無遮陰的市民高橋上被烈日曝曬，很苦，很痛，還跑輸了花蓮來的五歲小跑者，痛苦至極的進入終點，一邊留著眼淚一邊吃下人生第一個全馬御便當，美味至極。同時發下毒誓(可能是再報名就ITB到死之類)說不再跑馬拉松了的鳥話，在看這篇文的跑友應該都有說過吧。

2011 台北馬拉松 第2馬 5小時10分

[嘿嘿，老鳥了，本大人已經跑過馬拉松了，我好了不起阿 哇哈哈! 第二次就不會那摸痛苦了....心理OS笑著]....很笨的又按下了報名鍵，開始跑我的第2馬!

掯....30K還怎摸還是那摸痛苦，奇怪我的跑量應該有一百多啊，掯....腳好痛啊........掯...怎麼還是又是地下道啦.....救命啊.....

自以為多了一些跑量，痛苦程度還是差不了多少，老婆推著一歲老大來終點幫我照相，看照片就知道是我快要趴在地上要用爬的...慘烈

2012 台北馬拉松 半馬 2小時6分

ㄟ...聽說去日本跑東京馬拉松很潮耶，那我今年不跑台北馬了，過兩個月去東京跑就好 嘿嘿! 結果台北半馬跑個史上最爛的半馬成績，接下來的東京馬也是破不了五小時障礙，開始懷疑我到底有沒有跑步的才能...

2013 台北馬拉松 4小時54分

如果沒來跑過2013台北馬，但你有看過高木直子的海外馬繪本，還是可以知道2013的雨是用倒的。還記得在30公里要轉到大佳河濱附近的逆風有多麼強勁，大雨把補給站的餅乾都變成了米茶(台語發音)。

[哇哈哈哈，我終於破五了，我真的是太棒了，哇哈哈 跑者是防水的....沒想到我是真的有那麼一點才能可以跑馬拉松，說不訂下一場我就可以破430喔...又開始OS]......

當時真的很開心，跑步跑了xx年後終於可以全馬破五小時大關，真的毫無才能可言，但跑完幾天照鏡子發現嘴角都是微微上揚!!

2014 台北馬拉松 3小時58分

跑到2014年，周遭的跑步朋友愈來越多了，跑過全程馬拉松的朋友也是，在比較多跑友的情況下自己練得也比之前勤快，大家一起享受進步的快樂! 跑著跑著發現自己也是能跑進四小時耶，台北馬果然是我的馬阿(自以為事)

2015 台北馬拉松 3小時41分

2015年，是我跑步人生中的一個轉類點，開始跑超級馬拉松了! 動機很簡單，我想要在美的地方跑步，所以報名了日本的飛驒高山超馬71K (9hr 17m)，順便帶家人去日本旅遊，跑完後真的就上癮了，原來我也可以跑那麼長的距離。

接下來就是初百K的如來神掌102K (13hr 58m)，最後自信滿滿想要破3小時30分的全馬障礙!!!

自信歸自信，330哪有那麼簡單，跑到32K就大撞牆，平常練得也很夠但百思不解為捨麼跑不進去?? 但是我也不太在意，我只要能跑步就好了 (你咬我啊)

2016 台北馬拉松 3小時50分

2016 是我的受傷元年，不懂得收操拉筋按摩的我，時時都在傷痛，勉強跑完一場富士五湖118K (14hr 48m)，整年都在跑超馬，跑量越來越大，每天都在看有捨麼比賽可以跑可以練，距離越長越開心(?) 。台北馬前兩周新竹馬(3hr28m里程少了好幾百尺)傷了膝蓋，下一周掰咖的在日本自己跑了箱根駛傳前三區(70K)，當然台北馬一定是注定要掰咖的。 跑到30K大爆炸，只能用走的....吞了一顆消炎藥後勉強回到終點，真的要好好療傷了.......

2017 台北馬拉松 3小時36分

2017算是人生超馬的巔峰 (老婆覺得我是瘋癲)，跑了南橫120K、中橫165K、北橫110K，暑假了一場柏林圍牆超級馬拉松162K，認識了好多好多超馬夥伴，沒事可以大家相約去跑個50、70K的，一起在山林間跑旅，拉拉D賽，跑步越來越開心了。

當然還是不能缺席我的最重要比賽台北馬，比賽辦得愈來越好了，跑起來還是幸福。今年幫朋友配速跑，前面32公里5分10秒，後面我在自行加速回終點，雖然還是沒辦法跑進330內，但開心就好喔，因為朋友也跑了好成績。

2018 台北馬拉松 3小時35分

今年跑起步來特別的辛苦，因為父親生病了，每天擔憂之下自身的身體也出了很多問題，腰痠腳麻手麻失眠...樣樣都來，比賽也愈來愈少，可以的話都是自己跑自己的，還是想跑遠，還是想要用跑步來讓自己開心紓解壓力，當然成績還是一般般，只求家人能身體健康。

回到台北馬的場上，狀況不好，因為幾乎每天失眠，保守的幫自己配了510的速度，最後小破PB一分鐘，希望能無傷完賽就好。

2019初最親愛的老爸去當小天使了，離開前還是提醒我要注意身體健康，要繼續的跑步，不要停下來因為他知道我最愛跑步了，因為他最愛我了。收起眼淚後，繼續邁步向前吧。日子一天一天的過去，失眠的症狀好轉了不少，腳也不麻了腰也不酸了，一定是老爸的保佑，謝謝你喔!

繼續回到跑步的路上，夏天到了，跟朋友開開心心的跑了自主北橫110K，回到山林的感覺真好，再熱 再曬 雨再大 坡再抖都沒關係喔，能跑步最棒! 七月自己跑了第5.6次的如來神掌102K，一個人在美麗的北海岸上想多慢都可以，跑累得就在路旁躺一下，補給一下，一切都是那摸隨意，沒有再追求成績，只求得在跑步當中心靈的寧靜。

好久沒跑長一點的距離了，約了朋友訂了機票，到日本的琵琶湖散步了一圈 自戀。琵琶行。，170K 的里程有點長跑的有點久，但白天風景好美，深夜裡很寧靜，完全停不下想要回終點的腳步，我告訴自己我回來了，我可以跑得更快，一定也可以跑得更遠。

2019 台北馬拉松 3小時18分 我的十周年的台北馬拉松

年終大拜拜，又再一次跑在我最愛的都市，我最愛的台北河濱，完全就是我主場。為了要破330，賽前3周請朋友幫我設計課表，沒時間了，在三周加強了速度訓練，一直在跑超馬的我完全沒有速度，但還是死命地盡力衝，練到賽前三天才休息，臨時抱佛腳希望有點用。比賽前幾天大家一直在謠傳比賽當天會很熱很熱，聽到這個消息很開心，夏天每天失眠的我都是早上十點才出門跑步，在太陽下曬了好幾個小時，我最喜歡熱了，我跑的不快但不會因為熱而爆掉，其他人爆掉就好 (壞心腸x100)。

前半馬跑了137覺得有點吃力，但一進入河濱後我就活了起來，我都是在這個場地練習，每個景色我再熟悉也不過，我就是喜歡台北河濱，很美也很舒服，速度繼續維持下去。 但現實還是殘忍的，跑了好幾年的六分速，硬拉到均速43X對我真的太殘忍了，35K就有一點想死的感覺，一離開河濱，整個人就洩氣了。上了橋，大腿幾乎爆炸，很不甘願的走了半分鐘左右，很無奈，為捨麼我會用走的，跑到那麼痛苦幹嘛，跑步不是要開心嗎？無限的矛盾心態在腦中敲擊，但我還是想跑下去，因為這是我愛的台北馬，家人在終點等我，至少要帥氣的撐到終點線吧。

上坡結束，到了每年都會來到的陸橋上，喝了一杯最後的寶礦力，轉向最後的路程。今年的地下道感覺比較不悶熱，身體像機器人一樣的毫無思緒的揮動雙臂，速度已經大於五分速了。一出地下道，好涼快喔，腦袋也活了起來，我要回終點了! 咬著牙，為了不辜負周遭民眾的加油，這是我第十年的台北馬，我終於突破了三小時三十分的障礙，又是一個新的開始了，我要繼續跑下去，邁向下一個十年的台北馬拉松!