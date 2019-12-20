極地超馬選手陳彥博 勇闖約旦、柬埔寨—賽後分享會

極地超級馬拉松運動員陳彥博結束今年度兩場賽事後，於昨日(18)舉行分享會，將他今年參與的約旦 250 公里、柬埔寨 220 公里的賽事點滴一次展現。儘管今年上半年都忙於自己的紀錄片《出發》，而壓縮了陳彥博高強度訓練的時間，加上兩場高壓賽事僅間隔一個月，造成他膝蓋肌肉疲勞代償的慢性傷害，陳彥博仍分別拿下第二名、第一名的好成績，更利用賽事間短暫的一個月空檔跑遍全台舉行公益校園演講。

陳彥博今年參加的第一場賽事是由 Ultra X 舉辦的 250 公里的約旦極地馬拉松，參賽者得連續 5 天跑在攝氏 36 度以上的沙漠地形中。不僅如此，陳彥博還碰上了地主強敵、有「kingof the desert」之稱的 Salame，因此起跑後的前兩天，陳彥博都不敢掉以輕心，每天都只落後對方 3、4 分鐘，以第二名之姿緊咬 Salame。不料在第三天的賽程中，陳彥博因迷失方向而多跑了好幾公里的路程，與對手差距增加至 40 分鐘。最後一天更因為連續的疲勞加上高溫，使他出現脫水、頭暈、低血糖、肌肉疼痛等狀況，沒想到在他愈來愈無力時，遠方駛過的一台吉普車傳來台灣人的聲音喊著:「陳彥博!加~油!」，儘管至今仍不清楚對方的身份，但能夠在約旦的沙漠裡聽見台灣人的打氣，讓陳彥博暫時忘記身體的疼痛，以穩定的速度撐下最後25 公里，拿下總名次第二名的成績。

陳彥博在約旦的 Wadi Rum 沙漠進行 250 公里的馬拉松/圖片來源：陳彥博

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約旦賽事必須跑在軟沙沙丘、岩石、沙漠等地形，以及高於攝氏 35 度高溫的環境下/圖片來源：陳彥博

約旦的高強度賽事導致陳彥博膝蓋內側慢性傷害，柬埔寨賽事出發的前一天仍未轉好，帶傷上陣的他每天出發前都會對自己說「給身體一點時間，不要急。」，透過與自己對話來緩和對身體的焦慮，並採用慢慢熱身、讓身體適應的策略穩定前進。

然而在第三天的賽段他卻因為過長的芒草遮蔽視線而踩空、扭到膝蓋，疼痛感隨之加劇，當下他想起前幾天賽程中跑過柬埔寨村莊時，看見的那些在賽道旁向他揮手、打氣的當地孩童，便告訴自己:「當地小朋友都走那麼遠的路上課了，我這點痛算什麼!」，忍痛跑完最後幾天的賽程，最終也以 20 小時 04 分25 秒的成績獲得總冠軍，完成這趟從金邊到吳哥窟的 220 公里賽事。

陳彥博從金邊起跑 220 公里至終點吳哥窟/圖片來源：陳彥博

陳彥博於柬埔寨賽事中獲得總冠軍，在頒獎典禮上前三名參賽者開心合影/圖片來源：陳彥博

經過了這兩場賽事，陳彥博表示令他最珍惜的除了沿途風景，還有比賽過程中短暫相遇的人們。他回憶起在約旦時，雖然比賽強度很強，但能與沙漠皇帝 Salame 較勁的興奮感卻總是壓過身體的痛苦。每天抵達終點後，他也會坐到營火旁與當地人聊天、歌舞，感受短暫的放鬆與純粹的快樂。談及這些在比賽過程中的收穫，他也多次提到柬埔寨賽事時，每天住在簡陋的高腳屋中，會被周遭不同動物的聲音吵到睡不著，卻也因此感受到最單純的生活，在與當地孩子交流的過程中，也讓他體悟到「不必要在乎自己失去什麼，因為從頭到尾，我們本來什麼就沒有。」的心境。

除了這些賽事中的學習，陳彥博這次也不免俗地在賽後 po 出「掉指甲」照，甚至幽默地說是「紅草莓」與粉絲互動。

今年賽事結束後，陳彥博於粉絲社團發布「掉指甲」照，幽默問粉絲是否要吃「紅草莓」/圖片來源：陳彥博

然而，陳彥博也透露這些歡樂背後的撞牆期，因為今年的兩場賽事連續於 10 月、12 月舉辦，陳彥博堅持進行多年的校園公益演講便選在 11 月舉辦，但在一個月內跑遍全台 10 所學校，同時還要養傷和訓練，讓他對自己產生許多懷疑，不斷思考這些公益行動是否有價值。直到結束每場活動，聽到台下同學大聲分享夢想，又想起這些年為他加油、支持他的人，他才能夠堅持下去，尤其近日經營多年的臉書粉絲團人數終於突破 30 萬人，讓他深感一步步的累積、堅持和努力終會被他人看見，也表示接下來會持續分享自己每次的學習，將追夢的能量傳遞給更多人。此外，他也將把作日（18）舉行分享會的收入全數捐給「台灣之心愛護動物協會」，持續投入公益行動，帶著粉絲一起回饋社會。

陳彥博於柬埔寨與當地孩子互動交流，並因此對人生有了新的體悟/圖片來源：陳彥博