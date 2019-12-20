親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

友善共學變調...中山大學男女混宿傳女學生淋浴被偷拍

台東神秘基地證實為太空探測火箭試射場 27日火箭首發

運動筆記失敗了，接受當下的自己-用十個月換一個半小時的進步【寫在2019年的台北馬拉松之後，也許不完美，但至少完整】
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA賽事懶人包 (12月19日)今日最佳球員- Damian Lillard (12月19日)

夕照半程馬拉松 樂跑西濱中部最美一段路

2019-12-20 06:00運動筆記 請按溫開水

分享

西濱快速公路中部路段最後一哩路，用慢跑的速度去樂意感受！（圖片來源：請按溫開水

期盼已久的西濱快速公路芳苑至大城路段，即將於年底正式通車，這代表西濱快速公路中部路段最後一哩路正式完成，為慶祝中部路段全線通車，特別在通車日前於 12 月 21 日在彰化芳苑鄉普天宮舉辦夕照半程馬拉松，讓跑友們可以透過雙腿體驗西濱快速公路，並欣賞夕照臺灣海峽、享受美景。

溼地夕陽風景，在彰化西濱路段可見（圖片來源：請按溫開水

西濱快速道路行經彰化沿海各鄉鎮市，附近美景眾多，像是漢福寶濕地、人文薈萃的古都鹿港，其中從芳苑到大城段，路線全長約 9.35 公里，為了保護當地生態資源，在營造過程花費許多時間與心血，除了全程採用高架化不受紅綠燈限制，更巧妙結合當地特色美景一覽無遺，讓無敵美麗海景、綠油油農田，以及日落餘暉的美麗夕陽，都能呈現在使用者的面前。

美麗海景，也是西濱公路一大賣點（圖片來源：請按溫開水

此次夕照半程馬拉松共有半馬組 21.2K、健跑組 10K、樂跑組 5K 三個組別，以芳苑鄉普天宮為起終點，由於活動在下午 14：30 開始進行，跑友們的防曬備不能少，而且海邊地區風勢較強大，有可能在上西濱快速道路高架路段時，折返點前、後遇到的風向會不同，增加跑友們配速困難度，另外沿途的美景，也很有可能讓你的腳步停下來佇足。

此次路跑的路線將經過西濱快速道路在芳苑到大城段，此處是棲息於溼地的大杓鷸的家，為減少公路對大杓鷸棲息的環境衝擊，工程單位從施工開始及過程都非常嚴謹，並且在部分路段架設半包覆式的隔音牆，以確保南來北往的車聲，不會滋擾在此棲息的大杓鷸，夕照半程馬拉松也會帶領跑行經大杓鷸的「大飯店」。

起終點設於彰化芳苑普天宮（圖片來源：請按溫開水

為保護大杓鷸，工程單位特別在部份路段架設半包覆式的隔音牆（圖片來源：請按溫開水

道路開通後，不僅縮短縮短彰濱工業區物流運送的交通時間，也讓更多跑友們方便抵達南彰化，活動當天除了進行馬拉松之外，同時也有海洋音樂會、生活市集與台 61 線公路攝影比賽等精彩活動，並且也可更近距離體驗漁業文化瑰寶的「海牛」、芳苑特產花生、羊肉爐等，在週休二日進行輕鬆小旅行。

西濱快速公路芳苑至大城路段在夕陽照射下，顯得更具意境（圖片來源：請按溫開水

更多賽事資訊，請參考運動筆記「無敵夕照海景半程馬拉松 」賽事列表 

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊  

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

年度情報／2020馬拉松清單 你準備好了嗎？

2019-12-20 06:00

極地超馬選手陳彥博 勇闖約旦、柬埔寨—賽後分享會

2019-12-20 06:00

跑步知識／如何從每天的訓練中發現弱點？

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 友情、愛情十年磨出第5名

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 一跑就十年、還想再十年！

2019-12-20 06:00

賽事心得／台北馬拉松 也許不完美、但至少完整

2019-12-20 06:00

跑步小品／整年跑馬屢失敗 接受當下的自己

2019-12-20 06:00

跑步小品／膝蓋痛該如何上場跑馬？

2019-12-20 06:00

賽事心得／曾文水庫馬拉松 初馬留下的那1分鐘！

2019-12-19 10:42

賽事心得／台北馬拉松 如何跑完不變胖？

2019-12-19 10:35

賽事心得／台北馬拉松 BQ達標、差目標1分半

2019-12-19 10:31

跑步小品／上半身的暖身與放鬆

2019-12-19 10:22

賽事心得／台北馬拉松 遇見更好的自己

2019-12-19 10:01

賽前情報／西濱半馬配速列車 帶你搭上無敵海景頭等艙

2019-12-19 09:46

萬金石最強市民飆5K 74歲勇伯挑戰

2019-12-18 23:44

萬金石最強市民飆5K 300名高手決戰新莊田田圈

2019-12-18 21:44

帶小比旅跑台灣／蘇花改南澳半程馬拉松 1生1次的經驗

2019-12-18 10:18

賽事心得／台北馬拉松 重鬱症跑者努力活著完成初馬

2019-12-18 10:14

賽事心得／台北馬拉松 醫護跑者心中小劇場

2019-12-18 10:07

賽事心得／台北馬拉松 連續5年參賽

2019-12-18 10:03

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (5)

2019-12-18 09:54

賽事心得／大阪馬拉松 BQ達標了耶！

2019-12-18 09:48

賽事心得／沖繩100公里超馬 初體驗慘遭關門

2019-12-18 09:37

跑步知識／呼吸與放鬆在跑步上的運用

2019-12-18 09:28

追火車接力賽 明年推車票獎牌

2019-12-17 22:54

賽事心得／台北馬拉松 挑戰每一次的自己！

2019-12-17 10:44

賽事心得／台北馬拉松 從八分速到半馬111分的故事

2019-12-17 10:13

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (4)

2019-12-17 10:07

賽事心得／越山向海人車接力賽 跑步不是絕交就是生死之交？

2019-12-17 10:03

賽事心得／台北馬拉松 相信自己能做到

2019-12-17 09:57

賽事心得／台北馬拉松 有沒有破PB自己說了算

2019-12-17 09:50

跑步知識／跑者不可忽視的週期化重量訓練

2019-12-17 09:40

跑步小品／2019奇妙的馬拉松旅程 (3)

2019-12-16 09:44

台北馬拉松／蔣介文摘冠：退休前想破全國

2019-12-15 23:55

台北馬首次半馬完賽 徐薇淩：本只想喝完珍奶就好

2019-12-15 20:44

黑色閃電回歸 蔣介文台北馬拉松4度摘冠

2019-12-15 11:39

台北馬拉松開跑 柯文哲：預計2022獲金標籤

2019-12-15 11:08

東吳超馬／日本石川佳彥稱王 香港吳益華封后

2019-12-15 10:46

台北馬拉松傅淑萍半馬2連霸 感謝老天幫忙

2019-12-15 10:45
看更多

熱門文章

NBA／季後賽兩度碰詹姆斯 賈奈特：才不怕他

2019-12-19 14:33

NBA／輸球與保羅合影挨批 懷特哥哥強力回擊網友

2019-12-19 17:15

拓荒者吃下回魂丹 該向安東尼致敬！

2019-12-20 07:00

NBA／後場雙槍均破30分 拓荒者賞勇士5連敗

2019-12-19 14:50

MiLB／12強表現受肯定 胡智為小聯盟約簽教士

2019-12-20 08:20

NBA／華克砍32分 綠衫軍客場勝獨行俠

2019-12-19 13:46

邦賈納合約跌破眼鏡 響尾蛇便宜搶到王牌

2019-12-20 07:00

NBA／連2場落後24分逆轉 雷霆三衛合體擒灰熊

2019-12-19 12:55

NBA／前騎士教頭回歸 任尼克新顧問

2019-12-19 13:40

NBA／與詹皇當隊友 戴維斯：他是多出色的領袖

2019-12-20 08:57

羽球／球王桃田賢斗領破紀錄獎金 戴資穎排第3

2019-12-19 11:56

NBA／2020名人堂候選 布萊恩、鄧肯4人領銜

2019-12-20 09:16

MLB／一年900萬美元簽德黑蘭 天使補先發大洞

2019-12-20 08:00

MLB／披上老虎球衣 江少慶還要再拚

2019-12-20 00:12

精英獎／最佳運動員 李智凱連莊、郭婞淳寫紀錄

2019-12-19 17:16

中職／戴云真退伍加盟 悍將今年10新秀全到位

2019-12-19 20:09

MLB／大谷翔平返日 明年球季後薪資仲裁受矚目

2019-12-20 09:38

NBA／三劍客飆82分 綠衫軍退獨行俠

2019-12-20 00:00

精英獎／讓昔日恩師看走眼 林華韋獲終身成就獎

2019-12-19 17:31

大聯盟自由市場灑錢不手軟 亞洲球員也搭順風車

2019-12-20 07:00

NBA／訂做西裝造型驚豔 亞當斯笑稱再穿應是參加葬禮

2019-12-20 09:32

NBA／落後18分大逆轉 公牛延長賽1分退巫師

2019-12-19 12:39

精英獎／19年生涯落幕 彭政閔獲最佳運動精神獎

2019-12-19 16:45

6搶1／中職、棒協有必要重談協議 林華韋：應是一家人

2019-12-19 19:29

NBA／狀元熱門只打三場決定離校 分析師：不影響身價

2019-12-20 10:49

NBA／穆雷飆分搭約柯奇準大三元 金塊收4連勝

2019-12-19 14:27

NBA／憶昔到場看柯瑞大學比賽 詹皇：知道他非常特別

2019-12-20 10:08

NBA／唐西奇恢復神速開始練投 將隨獨行俠赴客場之旅

2019-12-20 10:30

精英獎／U18冠軍入圍未獲獎 余謙忘詞鬆口氣

2019-12-19 18:02

UBA／退明道收三連勝 國體大陶俊卻又傷退

2019-12-19 15:30

SBL／新外援基恩力挺 裕隆隊避免連敗

2019-12-19 22:32

Piko太郎、志村健與指原莉乃 有望任東奧聖火跑者

2019-12-19 14:44

MLB／曹錦輝具卓越大物天賦？網：被台灣耽誤

2019-12-20 11:35

NBA／今日戰績表 熱火破76人主場升東區第二

2019-12-19 15:26

SBL／賽森連兩戰大三元無用 九太吞開季三連敗

2019-12-19 20:44

NBA／賽前摸喬丹祈求好運 前公牛球員分享過往趣事

2019-12-20 10:55

精英獎／郭婞淳3獲大獎 李智凱連霸第2人

2019-12-19 23:56

UBA／退北商收3連勝 高師大教頭盼防守再加強

2019-12-19 17:20

精英獎／畢生獻給棒球 林華韋獲終身成就獎

2019-12-19 23:58

網球／仍是球迷最愛 費德勒連17年獲最受歡迎獎

2019-12-20 10:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top