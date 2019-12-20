夕照半程馬拉松 樂跑西濱中部最美一段路

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期盼已久的西濱快速公路芳苑至大城路段，即將於年底正式通車，這代表西濱快速公路中部路段最後一哩路正式完成，為慶祝中部路段全線通車，特別在通車日前於 12 月 21 日在彰化芳苑鄉普天宮舉辦夕照半程馬拉松，讓跑友們可以透過雙腿體驗西濱快速公路，並欣賞夕照臺灣海峽、享受美景。

西濱快速道路行經彰化沿海各鄉鎮市，附近美景眾多，像是漢福寶濕地、人文薈萃的古都鹿港，其中從芳苑到大城段，路線全長約 9.35 公里，為了保護當地生態資源，在營造過程花費許多時間與心血，除了全程採用高架化不受紅綠燈限制，更巧妙結合當地特色美景一覽無遺，讓無敵美麗海景、綠油油農田，以及日落餘暉的美麗夕陽，都能呈現在使用者的面前。

此次夕照半程馬拉松共有半馬組 21.2K、健跑組 10K、樂跑組 5K 三個組別，以芳苑鄉普天宮為起終點，由於活動在下午 14：30 開始進行，跑友們的防曬備不能少，而且海邊地區風勢較強大，有可能在上西濱快速道路高架路段時，折返點前、後遇到的風向會不同，增加跑友們配速困難度，另外沿途的美景，也很有可能讓你的腳步停下來佇足。

此次路跑的路線將經過西濱快速道路在芳苑到大城段，此處是棲息於溼地的大杓鷸的家，為減少公路對大杓鷸棲息的環境衝擊，工程單位從施工開始及過程都非常嚴謹，並且在部分路段架設半包覆式的隔音牆，以確保南來北往的車聲，不會滋擾在此棲息的大杓鷸，夕照半程馬拉松也會帶領跑行經大杓鷸的「大飯店」。

道路開通後，不僅縮短縮短彰濱工業區物流運送的交通時間，也讓更多跑友們方便抵達南彰化，活動當天除了進行馬拉松之外，同時也有海洋音樂會、生活市集與台 61 線公路攝影比賽等精彩活動，並且也可更近距離體驗漁業文化瑰寶的「海牛」、芳苑特產花生、羊肉爐等，在週休二日進行輕鬆小旅行。

更多賽事資訊，請參考運動筆記「無敵夕照海景半程馬拉松 」賽事列表

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