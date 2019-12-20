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賽事心得／台北馬拉松 友情、愛情十年磨出第5名

2019-12-20 06:00運動筆記 紀薇

從沒想過自己的初馬，從決定參賽到完賽，花上了兩年十個多月才得以完成，更沒有想過，能擁有四位教練在終點的等待，為自己披上最榮耀的那面旗，經歷了兩次賽前意料之外的DNS，原來不是上天告訴我不要再跑了，而是想要給我最好的。

後來何其幸運成為FAST42的其中一員，擁有了好喜歡的教練、夥伴、與團隊，一起風吹日曬雨淋的度過十六週紮紮實實的訓練，不會忘記每次收課表時看見秒數的膽戰心驚，時常害怕自己跑不到該有的要求，卻又屢屢突破自己每一次的「以為我不行」，那些過程讓人擔憂也讓人歡呼，都是慢慢堆疊出來、都是自己成長的養分。#最好的安排

賽前一晚，老蕭替我貼了字條在手臂上，安靜的、輕柔的，我想明天就會慢慢明白，祂所給予最好的安排。﻿12/15，團拍解散之後各自暖身帶開，也許知道大雄與老蕭能穩穩的帶領我們，夥伴更是團結的北一三兄弟，以往的不安與不確定感，幾乎已從心裡消散而去。﻿

鳴槍出發﻿0-25k(均速4:53)

除了出發時的人潮擁擠，每5k的配速近乎分秒不差，用這麼長的級距來表示，是因為跑在一個非常舒服的狀態，隱隱約約彷彿聽見心裡告訴著自己「今天的妳，可以了」。但是仍然不敢太大意，整段路程只管緊緊跟著前方身影，不敢東張西望、不敢多說一句話，就怕耗費多一點點的力氣。﻿

力量

看見了最熟悉的身影，聽見了信和教練大聲喊著「紀薇，很好喔！」腦中突然閃過每週團練教練總是這樣在旁為我們加油打氣的畫面，然而再想到今天就是最後一次有教練在旁的等待，心裡既感動卻又帶著更多感傷，但接收到這句話的瞬間，真的非常非常的開心，更堅定著，一定#不要讓教練等太久。﻿ ﻿

25-35k-放在心裏的東西

每公里漸漸的往4:40加速，體感依舊保持住輕鬆的狀態，甚至在過了30公里後期待著終於來到的風景，並默默告訴自己「要開始了喔。」只是隨著溫度升高、陽光曝曬，36k過後還是開始了必須與自己耐力抗衡的時候，提前一公里補了身上最後一個膠、補給多抓了兩杯水、喝不完的就往身上灑…剩下的就是聽聽自己心裏的聲音。 

分享

偶爾抬起頭看看天空，想想你曾默默的陪了我九週，我有多堅強固執，只有你最明瞭。又想起他曾告訴我「好壞都是這段過程的故事，經歷過這些，你還能站在起跑線，我覺得很可以了」知道你們總是在背後支撐我，知道你們也在終點前等待我，何德何能只因為跑步，而擁有這些串連在一起的情感。訓練做的扎實了，補給吃的充足了，心裡澆灌的滿足了，雖然腳下疲累，但跑的真心快樂。﻿

﻿40k-你們就是我的天使

配速降至五分速，人潮的匯流讓賽道漸漸變得擁擠，雖然隊友已經消失在眼前，但每在轉彎時依然能聽見大雄大聲的喊著要我加油與跟上，更謝謝老蕭一直守在我身旁，不斷的鼓勵直到我回到終點。進了地下道後看見前方有人不斷的替我開路，還頻頻看我有沒有不見，腳很累，但心裡又被加滿油。（「最後一段路，無論如何，都要幫你開路啊，怕你被半馬的人給淹沒了」事後得知是學長的照顧，真的好感謝。）

末段，費了先生與老蕭許多口舌來替我打氣「很好 穩住 快到了！」「媽咪加油 朗妮在等妳」始終感謝你們不曾放棄我，我也沒有放棄了自己。 很感謝沿路喊著我要我加油的你們，每一聲我都有聽見，都成為了我的力量，出了地下道後看見許多熟悉的臉龐，有的比我更激動的喊著加油，內心真的感動萬分。終點前的800公尺沒有想像中的遙遠，甚至有些捨不得將它跑完…用了剩下的力氣跑完最後的500公尺，最後一次課表的最後500公尺。﻿

Net Time 3:25:43 (1‘43”51/1’41”52)﻿

再向前走一點，看見了校長、Lilian和Anan，過去曾在想像進終點時會是怎麼樣的心情而掉下眼淚，然而我今天沒有哭，也許覺得今天更適合開心，又或是跑步時的我是真心的享受與快樂。信和教練為我披上了那面旗，和我說了聲「就說可以吧！」2009年，跑步走入了我的人生裡，2019年，換得了第一次的42.195。現在的我會說，真的可以了。

一起進終點﻿

我沒有很會跑，只是與它共處了很久，沒有抽筋、沒有疼痛、無傷完賽，即便我花了第三個週期才將它完成，但是最好的永遠值得等待。初半馬與先生一同完成，初馬依舊有你的陪伴，一起進終點是他的堅持，我想這個攜手，便是永遠了。﻿ 

#十年 #初馬 #台北馬拉松 #很多感謝﻿ #fast42 #nikephoto by / Lucus Wu、All Sports、汪汪、攝影雞

天使

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