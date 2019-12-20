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跑步知識／如何從每天的訓練中發現弱點？

2019-12-20 10:02運動筆記 余文彥

訓練和吃飯一樣，都講求均衡，偶而會聽到有些跑者只練長跑、或只練間歇，都是明顯的訓練失衡，失衡的訓練方式讓跑者徒花很多時間練習卻不能進步。在專欄年復一年，精益求精（中）提到「訓練失衡」是許多跑者的問題，本週專欄進一步延伸，教你如何從每天的訓練中發現自己的弱點。

能力不足的訊號

測驗、測驗賽、或最終目標賽的結果都可以幫助跑者發現自己能力不足的地方，但測驗、比賽不能天天跑，等發現可能就太晚了。下面介紹幾種能夠反應能力不足的訊號，幫助跑者從每天訓練中發現能力不足的地方，即時調整改變。

神經肌肉能力不足肌肉受到運動神經元的刺激而收縮，爆發力量，產生跑步動作。神經肌肉能力代表爆發力、跑步經濟性、以及肌肉抗疲勞的能力，當雙腳在速度訓練、上坡跑、乳酸閾值等訓練感到吃力跟不上，代表能力不足。所有的跑步訓練都或多或少會刺激神經肌肉能力，然而以下三種類型的訓練特別有效：

  • 斜坡短跑與斜坡間歇訓練

  • 速度間歇訓練

  • 技術動作訓練利用斜坡訓練與技術動作訓練提高肌肉的力量與爆發力，再利用速度間歇訓練將力量與爆發力轉化為速度，並逐步拉長間歇的距離，提高肌肉抗疲勞能力。

有氧能力不足心肺跟不上雙腳是有氧能力不足的訊號。間歇訓練組間的恢復也是依賴身體的有氧能力；在短時間內代謝掉肌肉內多餘的氫離子、與其他代謝廢物、回收乳酸轉化爲葡萄糖。間歇訓練疲勞得很快也是有氧能力不足的訊號。

建構有氧能力需要考慮訓練內容與跑量，對於長期發展而言，「跑量」是更重要的指標。不同的訓練體系有不同的跑量建議，之前專欄曾介紹Brad Hudson教練的建議跑者在訓練生涯初期，循序漸進地提高總跑量，以建立強大的有氧基礎。

專項耐力不足專項耐力是前兩項能力──神經肌肉能力與有氧能力的結合，發展專項耐力是訓練最終的目標，它代表「維持目標配速」的能力，因此判斷上是以是否能維持目標配速？是否跑在目標配速很快就感到疲累？交叉分析是否來自於神經肌肉能力或有氧能力的不足，並增加專項耐力訓練的訓練量。針對不同等級跑者的專項耐力訓練範例：

  • 初學者：2.5小時輕鬆跑

  • 中階跑者：10公里輕鬆跑＋16公里目標配速

  • 高階跑者：45分鐘輕鬆跑＋20公里交錯跑（1公里目標配速／1公里略低於目標配速3~5秒）

當發現能力不足的弱點，Brad Hudson教練建議「未來2週增加對應的訓練」進行強化。沒有人能夠每天都處於最佳裝態，不需要一發現能力不足的訊號就急著進行調整。分析當天的狀況，持續觀察，如果能力不足的訊號持續出現再根據訓練週期調整內容。

心理上的訊號

除了身體上的訊號以外，同時也能留意心理上的訊號，例如：特別不喜歡的訓練往往也是最不擅長的，反而更需要練習。情緒能告訴我們很多事情，跳出喜愛、熱衷、討厭、恐懼等情緒從旁觀察，能找到許多的蛛絲馬跡。

但是，一定要針對不喜歡的訓練特別強化嗎？強迫練習不開心的訓練，會讓跑步變得一點都不有趣、甚至厭惡，在強迫自己或他人之前要多想兩步。就算是最認真追求進步的跑者，依然是有血有肉的人類而不是機器，依然有喜怒哀樂，如何拿捏平衡是每個跑者與教練的課題。

一般人以為馬拉松只需要持續不斷練習的毅力，但是對於一個成熟有目標的跑者，只有毅力遠遠不夠。正如《刻意練習》的作者強調只是練習還不夠，需要「有目的的練習」：

  1. 清晰明確的目標。

  2. 專注在目標。

  3. 超越自己，突破舒適圈。

  4. 了解哪部份做得好以及不好，根據反饋調整。

想持續進步唯有不斷地調整，發現弱點、強化弱點，才有機會不斷朝向目標邁進。

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